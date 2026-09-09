Arruabarrena, tras el triunfo de Boca ante San Pablo: “Ha sido un partido más de Copa Libertadores que de Sudamericana”

El entrenador de Boca, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, analizó en conferencia de prensa la victoria por 1 a 0 ante San Pablo, en la Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. “Ha sido un partido más de Copa Libertadores que de Sudamericana”, sostuvo el DT al describir un encuentro que definió como “muy táctico”, en el que sabían que “los pequeños detalles podían marcar la diferencia” y debían “evitar cometer errores”.

De cara a la revancha del próximo martes en el Morumbi, el técnico remarcó que la serie todavía está abierta. “Hemos ganado los primeros 90 minutos, ahora faltan 90 minutos allá. Trataremos de ir a buscar el partido para poder clasificar”, aseguró.

"HA SIDO UN PARTIDO MÁS DE COPA LIBERTADORES QUE DE SUDAMERICANA"



✍️ Vasco Arruabarrena pic.twitter.com/PNgbtGJIhW — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

En cuanto al desarrollo del encuentro, Arruabarrena reconoció que el conjunto brasileño comenzó mejor, pero destacó la respuesta de sus dirigidos. “Estuvimos serios. Arrancaron un poco mejor ellos y después nos fuimos asentando en el partido y creo que después tuvimos el control. No fue un partido vistoso de ambos equipos, pero nosotros sacamos una mínima diferencia en nuestro campo”, evaluó.

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