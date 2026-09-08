¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

Las expectativas por el Balón de Oro de la temporada 2025-2026 se exacerbaron este martes porque la revista France Football anunció los nominados en cada una de las categorías para reconocer a los mejores en el período comprendido entre julio de 2025 y el 19 de julio de este año, día en que se jugó la final del Mundial 2026.

La ceremonia tendrá lugar el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra. El sitio modificó su locación con respecto a las últimas ediciones, que fueron en el Teatro del Châtelet en París, Fracia.

El prestigioso medio galo organiza el evento en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros, clubes y futbolistas Sub 21.

Ousmane Dembele ganó el último Balón de Oro al Mejor Jugador de la temporada FRANCK FIFE - AFP

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

Mejor jugador

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Mejor jugadora

Selma Bacha (Lyon)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Esmee Brugts (Barcelona)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Scarlett Camberos (Club América)

Kerstin Casparij (Manchester City)

Temwa Chawinga (Kansas City)

Cata Coll (Barcelona)

Melchie Dumornay (Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alex Greenwood (Manchester City)

Patri Guijarro (Barcelona)

Pernille Harder (Bayern Múnich)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Rose Lavelle (Gotham FC)

Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Kansas City)

Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Manchester City)

Ewa Pajor (Bracelona)

Claudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )

Wendie Renard (Lyon)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)

Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)

Tessa Wullaert (Inter/Como)

Mejor entrenador masculino

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (Selección de España)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Munich)

Luis Enrique (Paris Saint Germain)

Luis Enrique ganó todo lo que disputó con PSG Adam Davy - PA Wire DPA

Mejor entrenador femenino

Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Selección de Japón)

Pere Romeu (Barcelona)

Elena Sadiku (BK Häcken)

Mejor arquero

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gregor Kovel (Borussia Dortmund)

Joan García (Barcelona)

Édouard Mendy (Al-Ahli)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)

David Raya (Arsenal)

Vozinha (Colo Colo)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Matvey Safonov (Paris Saint Germain)

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Lorena (Kansas City Current)

Ayaka Yamashita (Manchester City)

Mejor club masculino

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Bodø/Glimt (Noruega)

Flamengo (Brasil)

Paris Saint Germain (Francia)

Mejor club femenino

Barcelona (España)

Bayern Munich (Alemania)

América (México)

Manchester City (Inglaterra)

Olympique Lyon (Francia)

Mejor jugador Sub 21

Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Éli Junior Kroupi (Bournemouth)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)

Mejor jugadora Sub 21

Veerle Buurman (Chelsea)

Vicky López (Barcelona)

Felicia Schröder (Real Madrid)

Clara Serrajordi (Barcelona)

Lily Yohannes (Lyon)