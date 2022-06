Arsenal - Talleres, un empate que debió salvar un pozo y dejó a Caixinha enfurecido contra sus jugadores

Muchas veces se utiliza la figura “el partido cayó en un pozo” para graficar el bajo nivel de juego o el aburrimiento. Al 1-1 entre Arsenal y Talleres por la Liga Profesional de Fútbol le cabría esa metáfora, que también tuvo un reflejo fáctico con una insólita situación que se dio a los 8 minutos del primer tiempo. En la entrada al área grande que defendía Arsenal, y en principio debido a las fuertes pisadas de los jugadores, una parcela de césped empezó a levantarse y a drenar agua.

Evidentemente, el desperfecto había alcanzado a alguno de los grifos subterráneos. Se formó un pequeño montículo de barro y césped. Los jugadores y el árbitro Luis Lobo Medina se acercaron a mirar con extrañeza. Alguno se puso a pisar y otro arrancó un pequeño pan de pasto. Intervino el personal auxiliar de Arsenal con un par de baldes de arena y un palo con tres puntas para que drenara el agua acumulada. La reparación de lo que parecía un alien tratando de emerger a la superficie demoró tres minutos, hasta que se pudo continuar el partido.

El fútbol argentino no deja de sorprender

En cuanto a lo futbolístico, Arsenal se puso 1-0 con un penal de Sebastián Lomónaco, tras una mano de Julián Malatini, pero no sostuvo la ventaja y sigue sin triunfos tras cuatro fechas. Talleres igualó con un gol en contra de Gonzalo Goñi. En el balance, el equipo dirigido por Leonardo Madelón generó más llegadas y convirtió al arquero Guido Herrera en la figura. Para la polémica quedó un gol del uruguayo Michael Santos que no fue convalidado por el VAR, por un off-side que no se advierte en la repetición de la acción.

Matías Godoy, de Talleres, cruza a Lucas Suárez. FOTOBAIRES/Javier Gonzalez Toledo

La baja producción de Talleres no fue enmascarada por el director técnico Pedro Caixinha en la conferencia de prensa: “No fue un partido bien jugado. Sabíamos que nos enfrentábamos con un equipo sólido en defensa, con dos líneas de cuatro, muy concentrado. No me gustaron la actitud ni intensidad de algunos de mis jugadores. Se lo dije en el descanso”.

Como en otras comparecencias públicas, el entrenador portugués se extiende en conceptos futbolísticos, argumenta sus ideas. “No me gustó estar desequilibrado en el ataque. Eso nos costó muchos contraataques”, fue una de sus observaciones. Y también volvió sobre su disconformidad con la producción del equipo: “Hoy fue el partido en el que más me enojé en el banco. Algunos jugadores no estaban metiendo lo suficiente. Son cosas de las que después hablaremos frente a frente en la semana”.

Caixinha, tras un paso por el fútbol mexicano, asumió en Talleres a fines de marzo, en reemplazo a Guillermo Hoyos, destituido por malos resultados. Su ayudante de campo es Javier Gandolfi, que ya estaba en el club cordobés y dirigió de manera interina durante dos partidos, hasta que asumió el portugués. Con Caixinha, Talleres consiguió la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores, etapa en la que se medirá con Colón.

Pedro Caixinha, el entrenador portugués que quedó muy disgustado con la actitud de sus dirigidos. FOTOBAIRES/Javier Gonzalez Toledo

Más allá de la buena campaña en la Libertadores, Caixinha le dio un valor superior al encuentro del próximo miércoles con Chaco For Ever, por la Copa Argentina: “Será mi partido más importante desde que llegué, porque es eliminatorio. Tenemos que defender la condición de finalista de la copa anterior. Ya analicé a Chaco For Ever; es un rival considerable. Y aparte ya sabemos cómo se la juegan en estas ocasiones los equipos que son de una categoría inferior”. Chaco For Ever está 14º en la primera Nacional.