Así está el cuadro de 8vos de final del Torneo Clausura 2026

La primera ronda del Torneo Clausura 2026 quedó prácticamente saldada y de esta manera se conocen casi todos los cruces de octavos de final. Solamente resta jugarse Instituto vs. Newell’s este sábado por la noche y Central Córdoba vs. Lanús este lunes, pero el diagrama del cuadro es un hecho. Tanto la Lepra como el Granate están en ese dibujo.

Las plazas para la segunda etapa de este certamen se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa. Los detalles de todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Rosario Central fue uno de los mejores del año y de los primeros en asegurarse estar en los playoffs Foto: FOTOBAIRES Fecha 16 Torneo Clausura Liga Profesional. Juan Jose Garcia

La ubicación en la que terminan es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata.

En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

vs. Huracán (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Newell’s (7A).

vs. Newell’s (7A). (3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

vs. (6B). (1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

vs. Gimnasia de Mendoza (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Barracas (5B).

vs. (5B). (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

vs. Independiente Rivadavia (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Independiente (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.

Boca concluyó en el segundo lugar del Grupo A y está en playoffs; este sábado ganó la Tabla Anual y es el Campeón de Liga ALEJANDRO PAGNI - AFP

Boca, el nuevo Campeón de Liga

Boca Juniors lo hizo: es campeón después de tres años de sequía. El xeneize se desahogó este sábado al quedarse con el título de la Tabla Anual, el escalafón que no solo da clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana sino que además premia al mejor del año sumando las unidades obtenidas en los torneos Apertura y Clausura y otorga una estrella por esa condición. El xeneize llegó a la última jornada de la etapa regular justamente del Clausura con ventaja, pero recién pudo festejar en el penúltimo minuto del encuentro del partido en el que se impuso a Defensa y Justicia por 1 a 0.

Lo que prometía ser una jornada vibrante no defraudó. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central tenían chances de campeonar y el Canalla, por su parte también de repetir y ser bicampeón de Liga. Por eso los tres fueron programados para jugar ante Defensa y Justicia, Huracán y el descendido Estudiantes de Río Cuarto desde las 17.30, en idéntico horario.

Y de entrada el Globo golpeó en La Paternal, donde al Bicho le costó siempre el partido y por lo tanto, casi como de inmediato se fue bajando de la pelea, algo que se consumó con el 2 a 0 de los de Parque Patricios. A su vez, Central, en Rosario, se acomodó en la carrera y pasó adelante cuando se puso en ventaja ante los cordobeses, sin respuestas en el Gigante de Arroyito. Luego, el 2 a 0 del Canalla, ratificó su lucha.

Enner Valencia se transformó este sábado en el héroe de Boca en la Bombonera Manuel Cortina

En la Bombonera, sin embargo, Defensa y Justicia se plantó de igual a igual y le hizo un gran partido a Boca, que más desesperado que convencido igual lo buscó hasta el final. Cuando Rosario ya se preparaba para festejar, a dos minutos del pitazo final, Enner Valencia le dio el 1 a 0 al xeneize y desató una celebración que esperó más de tres años. Ante su gente, en su casa, Boca se convirtió nuevamente en campeón del fútbol argentino, es el flamante Campeón de Liga.