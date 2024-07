Así está el cuadro de cuartos de final de los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

La primera etapa del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos París 2024 llega a su fin este martes con la última fecha de los cuatro grupos y se definen los ocho países que avanzan a cuartos de final y siguen en carrera por la medalla de oro. Los resultados y las tablas de posiciones se pueden seguir en vivo en Canchallena.

Desde la zona C clasificaron Egipto como líder y España como su escolta -en el último duelo los africanos le ganaron 2 a 1 a los europeos- y esperan en la próxima instancia por rivales de la D, donde se enfrentan Israel vs. Japón y Paraguay vs. Malí. Por la A juegan Francia vs. Nueva Zelanda y Estados Unidos vs. Guinea mientras que por la B lo hacen la Argentina vs. Ucrania y Marruecos vs. Irak. Hay combinados que quedaron eliminados y concluyeron su participación: República Dominicana y Uzbekistán.

Todos los cruces de la próxima etapa se disputarán el próximo viernes en cuatro estadios de diferentes ciudades de Francia.

Cronograma de cuartos de final de París 2024

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

1° del grupo A vs. 2° del grupo B - Viernes 2 de agosto a las 16 en el estadio de Burdeos.

Egipto vs. 2° del grupo D - Viernes 2 de agosto a las 14 en el estadio de Marsella.

1° del grupo B vs. 2° del grupo A - Viernes 2 de agosto a las 10 en el Parque de los Príncipes de París.

1° del grupo D vs. España - Viernes 2 de agosto a las 12 en el estadio de Lyon.

La selección argentina enfrenta a Ucrania en la última fecha del grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024 Claudio Villa - Getty Images Europe

Los ganadores de los cruces de cuartos de final avanzarán a las semifinales y tendrán dos chances de obtener una medalla. Los duelos tendrán lugar el lunes 5 de agosto en Marsella y Lyon y quienes se impongan clasificarán a la definición del 9 de agosto en el Parque de los Príncipes. Los perdedores, en tanto, chocarán un día antes en el estadio La Beaujoire de Nantes por el bronce.

Tabla de campeones olímpicos

Hungría / Reino Unido - 3

Argentina / Brasil / Uruguay / Unión Soviética - 2

España / Yugoslavia / Polonia / Alemania / Nigeria / Suecia / Francia / Checoslovaquia / Italia / Bélgica / Canadá / México / Camerún - 1

LA NACION