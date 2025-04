La nueva vida de Valentín Barco: figura en Racing de Estrasburgo y padre por primera vez

Su salida de Boca quedó envuelta en la controversia, con posiciones enfrentadas entre el consejo de fútbol que preside Juan Román Riquelme y el propio Valentín Barco. Según el padre, la voluntad del lateral izquierdo era quedarse un par de años más, mientras que desde el club hacían trascender que hizo ejecutar una cláusula de rescisión relativamente baja (cerca de 10 millones de dólares) para lo que es su proyección futbolística y dar el salto a Europa.

A poco más de un año de su partida, las primeras experiencias del “Colo” Barco (20 años) no fueron positivas. No se adaptó a Brighton ni a las exigencias de la Premier League. En un semestre disputó solo siete partidos (tres de titular). Sin mucho lugar, en agosto pasado fue cedido en préstamo en Sevilla. Tampoco se integró, jugó poco y se fue aislando, en una postura que fue cuestionada por el entrenador Xavier García Pimienta: “No tiene minutos por la razón que sea y él solicita salir. Me imagino que está intentando buscar una salida. Es cierto que ha pedido no viajar mañana” (en relación a un partido por la Copa del Rey).

Desde la conducción de Sevilla le habían confirmado a este diario que “la rotura es total” entre el director técnico y Barco, a quien describieron de esta manera: “Puso poco de su parte a nivel emocional. Chico raro y difícil”.

Valentín Barco, sit and enjoy 🇦🇷🍿 pic.twitter.com/7E9n6ktRPY — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 30, 2025

De regreso a Brighton, dueño de su pase, le buscaron otra salida. En su carrera surgió la tercera liga europea en poco más de un año: fue cedido a préstamo a Racing de Estrasburgo, un club del tercer pelotón en Francia, que en la temporada anterior finalizó en el 15° puesto, a cinco puntos de las ubicaciones del descenso.

Los continuos cambios de club no suelen favorecer la carrera de un jugador y Barco corría ese riesgo, también el de quedar en un segundo plano, alejado de volver a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la selección argentina, en la que debutó en marzo de 2024, en un amistoso frente a El Salvador. Luego fue uno de los tres futbolistas excluidos del plantel definitivo para la Copa América de los Estados Unidos.

¡PAPÁ COLO! Se emocionó Barco tras su asistencia en la victoria de Racing de Estrasburgo vs. Lyon. ¿Ilusión CHAMPIONS LEAGUE?



📺 La #Ligue1, por #DisneyPlus Premuum pic.twitter.com/9XBQHk9ykG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 28, 2025

Contra la mayoría de los pronósticos, lo mejor de Barco en Europa se está viendo en Racing de Estraburgo. No solo consiguió la continuidad que le estaba faltando, sino que volvió a hacer valer su buen manejo y ductilidad con la pelota. Es una de las revelaciones del club alsaciano, cerca de la frontera con Alemania. Protagonista en las últimas cinco victorias consecutivas, en una racha que incluye siete triunfos en las últimas ocho fechas para ascender hasta el cuarto puesto, que da acceso a la etapa previa de la Champions League.

En dos meses, Barco ya tiene casi más minutos jugados (691 en nueve partidos) que en Brighton (318) y Sevilla (466). El entrenador Liam Rosenior saca provecho de su buena conducción de la pelota, al ubicarlo en el doble pivote junto con al brasileño Andrey Santos o como interior izquierdo.

La planilla general da cuenta del buen rendimiento de Barco en este breve tramo de la temporada: dio dos asistencias, contabiliza 52 recuperaciones, 50 duelos ganados, 21 faltas recibidas y un promedio de 77 toques de pelota por encuentro. Con su presencia en ocho partidos, Racing está invicto: ganó siete y empató el restante. Estuvo en el 4-2 sobre Olympique Lyon, en el que Nicolás Tagliafico y Thiago Almada ingresaron en el segundo tiempo porque acababan de llegar de la doble fecha por las eliminatorias. La única derrota con el Colo en la cancha fue por la Copa de Francia, en un 1-3 frente a Angers, cuando disputó los últimos 33 minutos.

Lo que al principio parecía una operación de riesgo para Racing, finalmente puede ser un buen negocio futbolístico y económico, ya que el préstamo incluye una obligación de compra de 10 millones de euros, cifra que está justificando. Al buen momento deportivo, Barco le sumó la alegría personal de ser padre por primera vez. En las últimas semanas, su pareja Yazmín Jaureguy dio a luz una nena. En el vestuario, el entrenador lo felicitó delante de sus compañeros y le dio tres días libres, sin que faltara al partido siguiente. Reacio a mostrar sus emociones, Barco igual mostró sus sentimientos al hablar de su paternidad tras el triunfo ante Lyon: “Bueno, fue el día más feliz de mi vida. Nuestra primera hija. Me emociono al hablar, pero dejame mandarle un saludo a mi mujer, que es muy fuerte. Mandarle también un saludo a mi hija, que las amo con toda mi alma”.

LA NACION