Así está la sorprendente clasificación para las copas Libertadores y Sudamericana (y cómo un favorito se quedó fuera en la última fecha de la Liga Profesional)

La última fecha de la Liga Profesional de Fútbol no solamente definirá al campeón: está determinando cuáles clubes disputarán las copas Libertadores y Sudamericana. Como la temporada 2022 abarca la Copa de la Liga Profesional y el torneo que está por concluir, algunos equipos que anduvieron bien en el segundo semestre no cumplieron el objetivo de acceder a las competencias regionales y otros que no se destacaron en esta parte del año se sostuvieron por lo hecho en la primera. Por eso, esta jornada 27 está causando algunas sorpresas con la tabla general anual, la que dictamina qué desafío internacional le toca a cada uno en 2023... si le toca.

Defensa y Justicia venció este sábado por 3 a 1 a Atlético Tucumán, se clasificó para disputar la Sudamericana, dejó a su rival fuera de los certámenes de Conmebol y cerró el año de manera muy positiva con la conducción técnica de Julio Vaccari. En cambio, el Decano, que durante muchas fechas lideró la Liga y estuvo peleando por la punta hasta hace un par de jornadas, se quedó al margen no sólo de la Libertadores sino también de la Sudamericana. A esta última, en contraste, accedieron Estudiantes de La Plata y San Lorenzo, que penaron en buena parte del actual semestre.

Más allá de eso, la campaña del conjunto ak que dirige el DT Lucas Pusineri resultó elogiable. No alcanzar la meta de la clasificación en el caso del Atlético tucumano obedece a la floja prestación en el primer cuatrimestre. Desde que Pusineri tomó las riendas del equipo, el Decano fue protagonista importante, estuvo invicto en los primeros 11 partidos, fue líder por mucho tiempo y mantuvo cierto orden hasta que defeccionó en el final, con una serie de cuatro encuentros sin ganar.

La clasificación por la tabla anual, con la ironía de las redes

Por su lado, Defensa y Justicia resultó la contracara en el cierre del campeonato: hilvanó tres triunfos y no perdió en los últimos nueve cotejos (6 victorias, 3 empates). Vaccari tomó la posta que dejó Sebastián Beccacece y mejoró el bloque defensivo, hizo del Halcón un equipo más equilibrado. Así, el cuadro de Florencio Varela accedió con anticipación a la Sudamericana, dos fechas antes de la finalización del torneo.

San Lorenzo, de deslucida campaña global, se impuso en los últimos cuatro partidos. Gracias al 3-0 sobre Aldosivi de este sábado, en medio de la despedida de Sebastián Torrico y Néstor Ortigoza, logró el último pase a las copas internacionales. Se quedó con un cupo para la Sudamericana, un buen desenlace para un 2022 ajetreado, muchas veces conflictivo, atribulado.

Estudiantes, al final, consiguió el mismo objetivo: se impuso a Godoy Cruz por 2-0 en La Plata, en la clausura de un curso complicado, que incluyó el adiós del entrenador Ricardo Zielinski luego de varios años.

“Es el segundo año consecutivo que jugaremos una competencia internacional, es muy meritorio. Nos costó la parte final, pero tuvimos un premio en el final que merecíamos. Algunos calificaron la campaña como un año perdido, y no estoy de acuerdo para nada. Hicimos un gran esfuerzo, el año es bueno. Jugar la Sudamericana no tiene sabor a poco. Las fases eliminatorias fueron de un gran desgaste mental. Hicimos una gran Libertadores y nadie puede discutirlo. Fue una realidad”, comentó el arquero Mariano Andújar, que debe definir su futuro.

Con más de una mitad de la última fecha por desarrollarse, Boca, Racing y River consiguieron sus lugares para la Libertadores 2023. En la zona intermedia entre esa copa y la Sudamericana pujan Huracán, Gimnasia, Argentinos, Defensa y Justicia, Tigre y Newell’s. Y para el segundo trofeo en importancia ya están asegurados los mencionados Estudiantes y San Lorenzo.

