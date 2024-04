Bestial patada en la liga de Francia: el planchazo al pecho en Montpellier vs. Nantes

Escuchar

Nantes se mantiene en cierto peligro de descenso en la liga de Francia, tras conseguir este viernes apenas un 1 a 1 con Montpellier, que terminó con nueve jugadores, en el partido adelantado de la 31ª jornada, que puede definir el título de campeón este sábado en favor de Paris Saint-Germain. Pero el foco de atención estuvo en una brutal patada, que hizo recordar otros graves casos.

Montpellier se puso al frente a los dos minutos por medio de Akor Adams, en un eléctrico contraataque. Cinco minutos después, un descuido en el mediocampo del equipo local permitió a Matthis Abline desmarcarse y definir con un remate rumbo a un ángulo, que resultó un alivio para Nantes. De todos modos, sigue medianamente comprometido el futuro del cuadro del noroeste en la máxima categoría, con cuatro fechas por desarrollar. Nantes marcha en la 14ª posición de la Ligue 1, seis puntos encima del primero de los puestos de descenso. Montpellier está más holgado: se encuentra 12º.

¡¡¡CRIMINAL!!! Nordín pegó una patada MODO TAEKWONDO, en el pecho, y se fue expulsado en el 1-1 entre Montpellier y Nantes por la #Ligue1xESPN... ¿Recordás alguna otra locura así? ¿De Jong? pic.twitter.com/dWj8RyMiDE — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2024

Lucas Mincarelli Davin y Arnaud Nordin fueron los expulsados. Y ambos, en tiempo adicional. Aun más llamativo que eso resultó la acción previa a la tarjeta roja para Nordin. En busca de la pelota, absolutamente descuidado, levantó demasiado, y en forma de plancha, la pierna izquierda, que impactó de lleno en el pecho de Nicolas Cozza. El número 3 de Nantes acababa de cabecear y se encontró de sorpresa con la suela del botín del rival rumbo a su cuerpo. Por fortuna,, se recuperó, aunque luego de varios minutos.

El impacto retrotrajo a otras patadas “criminales”. Siempre se recordará a Nigel de Jong como el protagonista de una atroz infracción, un golpe a destiempo, contra Xabi Alonso en la final del Mundial Sudáfrica de 2010, ganada por España sobre Países Bajos (1-0 en la prórroga con un gol de Andrés Iniesta). “Tal vez algún día Xabi y yo compartamos una cerveza y nos riamos de aquel momento”, contó el neerlandés a la revista ingllesa de fútbol FourFourTwo.

La plancha de Nigel de Jong contra Xabi Alonso

“Sólo quería jugar la pelota. No vi venir a Alonso porque estaba en mi lado ciego. Y además, no esperaba ser expulsado en ese momento, porque obviamente fue un incidente desafortunado”, comentó De Jong, que en ese momento, cuando no existía el VAR, fue apenas amonestado.

Otro planchazo grotesco fue el que sufrió Diego Maradona por parte de un jugador de Camerún en el primer partido del Mundial Italia 1990. “Hoy, hace 30 años, la FIFA inauguraba el Fair Play...”, manifestaba el texto de Instagram con el que el capitán acompañó el video de resumen de aquella derrota de Argentina por 1 a 0 en el estadio Giuseppe Meazza. El mensaje fue una referencia irónica a lo vivido en aquella tarde de Milan, en la que Maradona recibió 12 patadas. Una de ellas fue un planchazo al pecho por parte de Ndip Akem, que le dejó marcados los tapones al 10 y por el que el africano recibió apenas la tarjeta amarilla. Otra falta incalificable que padeció el zurdo argentino fue obra de su marcador, Benjamin Massing, contra un tobillo.

La patada de Ndip Akem a Diego Maradona en Italia 1990

Más recientemente, en 2017, hubo un impacto de Nacho Fernández contra Edwin Cardona en un superclásico en el Monumental, por la Liga Profesional de Fútbol. El mediocampista de River disputó la pelota de la peor manera posible tras perder la referencia del balón; elevó la pierna derecha sin reparos y terminó propinándole un suelazo en el pecho al colombiano de Boca.

La falta de Ignacio Fernández que derribó a Edwin Cardona en un superclásico

La ostensible agresión hizo que Néstor Pitana, el árbitro, frenara las acciones para expulsar al futbolista millonario. Luego de reponerse del inesperado golpe, Cardona se desquitó con un golazo de tiro libre, en el que la pelota entró por un ángulo.

Nacho Fernández aplica la suela del botín derecho al pecho de Edwin Cardona en el River 1 vs. Boca 2 de 2017; el argentino fue expulsado y el colombiano convertirá en seguida un golazo de tiro libre.

LA NACION