El calendario 2024 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) completó este lunes la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional y hay clubes que, si bien tienen 34 encuentros más por delante, no descuidan la tabla de promedios porque están comprometidos y son candidatos a quedar en el último puesto y descender por esa vía a la Primera Nacional. Todos los detalles del cierre de la jornada, datos, estadísticas y tablas están disponibles en el sitio canchallena.com.

El colista es Deportivo Riestra, que empató 1 a 1 con Defensa y Justicia, y tiene un coeficiente de 0.714. Por encima tiene a Independiente Rivadavia, que cayó ante Unión de Santa Fe 4 a 1 y quedó con 0.857. Se trata de los dos clubes que ascendieron recientemente y solo dividen por una temporada, por lo que engrosan considerablemente su media cada vez que ganan y dependen de sí mismos para mantenerse en la división.

Los equipos que están arriba de ellos y también necesitan sumar unidades son Platense, Sarmiento de Junín y Central Córdoba de Santiago del Estero, todos con 1.146. El Tatengue suma 1.168 mientras que Lanús, Banfield y Vélez igualaron sus respectivos encuentros y continúan empatados con 1.191.

La tabla de promedios del fútbol argentino, con Deportivo Riestra en el fondo Canchallena

La temporada 2024 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2023 con Colón y Arsenal de Sarandí. La manera de definirlos no se modificó, a excepción de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) opte por realizar cambios de último momento al igual que el año pasado. Bajarán a la segunda categoría el equipo con peor rendimiento del 2024 sumando la Copa de la Liga y la Liga Profesional (tabla anual, donde actualmente el último es Tigre con dos puntos), como así también el que finalice con el promedio más bajo, una clasificación que tiene en cuenta lo hecho en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división si ascendió recientemente.

Así sigue el torneo

La Copa de la Liga 2024 continuará el próximo jueves con la octava fecha, que se extenderá hasta el domingo 3 de marzo. Entre los duelos más atractivos sobresalen Huracán vs. Rosario Central, Independiente vs. Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba vs. River, Platense vs. Racing, Godoy Cruz vs. Estudiantes de La Plata, Newell’s vs. San Lorenzo y Boca vs. Belgrano.