La primera fecha de la etapa de grupos del Mundial Sub 17 Indonesia 2023 llegó a su fin este domingo con cuatro partidos y, de cara a la siguiente jornada, 11 seleccionados dominan las tablas de posiciones de cada una de las seis zonas: Marruecos, Mali, España, Inglaterra, Irán, Senegal, Japón, Estados Unidos, Francia, Venezuela y Alemania.

Los marroquíes se impusieron 2 a 0 a Panamá y mandan en soledad en el grupo A porque el anfitrión y Ecuador igualaron 1 a 1. En el B, Mali y España doblegaron a Uzbekistán y Canadá, respectivamente, y lideran con tres unidades cada uno al igual que Irán e Inglaterra en el C. Los iraníes dieron el gran golpe de la jornada al superar 3 a 2 a los brasileños, los defensores del título, mientras que los ingleses vapulearon 10 a 0 a Nueva Caledonia.

En la D, Senegal superó a la Argentina 2 a 1 y comparte la cima con Japón, verdugo de Polonia 1 a 0. En el E Francia y Estados Unidos se impusieron a Burkina Faso y Corea del Sur y están en lo más alto al igual que Venezuela y Alemania en el F gracias a sus victorias sobre Nueva Zelanda y México.

La selección argentina perdió con Senegal 2 a 1 en su debut en el Mundial Sub 17

Resultados del Mundial Sub 17

Grupo A

Fecha 1

Panamá 0-2 Marruecos.

Indonesia 1-1 Ecuador.

Grupo B

Fecha 1

Mali 3-0 Uzbekistán.

España 2-0 Canadá.

Grupo C

Fecha 1

Nueva Caledonia 0-10 Inglaterra.

Brasil 2-3 Irán.

Grupo D

Fecha 1

Japón 1-0 Polonia.

Argentina 1-2 Senegal.

Grupo E

Fecha 1

Francia 3-0 Burkina Faso.

Corea del Sur 1-3 Estados Unidos.

Grupo F

Fecha 1

Venezuela 3-0 Nueva Zelanda.

México 1-3 Alemania.

Las tablas de posiciones del Mundial Sub 17, grupo por grupo

La Copa del Mundo continuará este lunes con cuatro partidos. Por el grupo A Marruecos chocará contra Ecuador e Indonesia vs. Panamá en el estadio Gelora Bung Tomo mientras que en la zona B se verán las caras España vs. Malí y Uzbekistán vs. Canadá en el recinto de Manahan.

Hasta el momento, se disputaron 12 encuentros de los 36 que tiene programados la fase clasificatoria a octavos de final. Con los duelos de esta jornada, todos los seleccionados debutaron en el campeonato. En la Argentina hay dos opciones para ver los partidos por televisión: DirecTV, a través de sus señales de DSports, transmite todos los juegos mientras que TyC Sports dispone de los de la selección argentina y otros de relevancia. Además, vía streaming hay varias alternativas: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.