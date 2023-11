escuchar

La selección argentina Sub 17 debuta este sábado, desde las 9 (hora argentina) y ante Senegal, en el Mundial de la categoría que se está disputando en Indonesia. Será en el marco de la primera fecha del grupo D, en el que luego deberá jugar ante Japón y Polonia, respectivamente, para cerrar la etapa inicial e intentar seguir en carrera por levantar un título que nunca consiguió. De obtener el primer o segundo puesto o ser uno de los cuatro mejores terceros entre los seis grupos, el combinado criollo superará el primer escollo y se clasificará a octavos de final.

Fixture de la Argentina en el grupo D

Argentina vs. Senegal - Sábado 11 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Japón vs. Argentina - Martes 14 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

#Sub17 - #U17WC 🏆



👉🏻 Con participación de la delegación argentina, esta mañana se realizó la reunión técnica de equipos en la previa del encuentro de mañana. pic.twitter.com/Hq7gZjaqME — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 10, 2023

En la Argentina hay tres opciones para seguir los juegos por televisión: DirecTV, a través de sus diferentes señales de DSports, transmite todos los juegos; mientras que TyC Sports dispone de los cotejos en los que juegue la selección argentina -al igual que la TV Pública-, como así también otros de relevancia. Además, vía streaming hay otras tres alternativas: DGO, TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una sucripción activa).

La Argentina, que se clasificó a Indonesia 2023 gracias al tercer puesto en el Sudamericano que tuvo lugar a principios de año en Ecuador, es el tercer país con más partidos disputados en la cita ecuménica Sub 17 con 65. Brasil está primero con 89 y Nigeria segundo con 67. Teniendo en cuenta que los africanos no participarán de la edición 2023, la albiceleste los superará. En goles, acumula 98 y buscará quebrar la barrera de los 100 al igual que Brasil (199), Nigeria (159), España (124), México (115) y Alemania (102).

La selección argentina debutará en el grupo D del Mundial ante Senegal AFA

Convocados de la selección argentina

Entre los 21 convocados del seleccionado nacional, que persigue el objetivo ineludible de levantar el trofeo de la categoría por primera vez en la historia, destaca el 10 y capitán Claudio ‘Diablito’ Echeverri, uno de los dos integrantes del plantel que ya debutó en Primera División vistiendo la camiseta de River Plate (el otro es Santiago López, considerado como uno de los mejores proyectos de las divisiones juveniles de Independiente).

Placente optó por convocar a cinco futbolistas de River, tres de Vélez y Lanús, dos de Talleres de Córdoba y Rosario Central, y uno de Newell’s, Independiente, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. El gran ausente es Gianluca Prestianni quien, por el mal momento que atraviesa Vélez Sarsfield en su lucha por no descender a la Primera Nacional, no participó en los últimos meses de los entrenamientos del combinado nacional y finalmente no fue citado.

Froilán Díaz (Unión).

Jeremías Florentín (Talleres de Córdoba).

Franco Villalba (Vélez Sarsfield).

Dylan Gorosito (Boca Juniors).

Ulises Giménez (River Plate).

Tobías Palacios (Argentinos Juniors).

Juan Giménez (Rosario Central).

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata).

Juan Manuel Villalba (Vélez Sarsfield).

Octavio Ontivero (Lanús).

Thiago Laplace (Lanús).

Mariano Gerez (Lanús).

Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba).

Valentino Acuña (Newell’s).

Kevin Gutiérrez (Rosario Central).

Franco Mastantuono (River Plate).

Claudio Echeverri (River Plate).

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Agustín Ruberto (River Plate).

Santiago López (Independiente).

Ian Subiabre (River Plate).

La lista completa de la selección argentina para el Mundial Sub 17 AFA