Barcelona, la capital del fútbol femenino: el fenómeno detrás de un equipo y el impacto económico que tuvo

BARCELONA, España.- Poco más de una hora antes de que comience el partido, las puertas del estadio Johan Cruyff se abren y unos 1000 aficionados entran corriendo. Algunos corren hacia las gradas. Otros esperan pacientemente en los puestos de merchandising, deseosos de comprar una camiseta, una bufanda o una chuchería conmemorativa.

Sin embargo, la fila más concurrida y larga se forma afuera de un stand que ofrece a los fanáticos la oportunidad de tomarse una foto con sus héroes. En un par de minutos, serpentea hasta la entrada, poblada de padres cariñosos y preadolescentes hechizados con la esperanza de haber llegado a tiempo.

Han venido a ver el equipo de fútbol de mujeres más dominante del planeta. El Barcelona femenino ha sido campeón de España todos los años desde 2019. No ha perdido un partido de liga desde mayo pasado, racha durante la cual ocho de sus jugadoras también conquistaron el Mundial de la categoría. El sábado pasado, el equipo puede ganó su tercer título de la Liga de Campeones femenina, que coronó al mejor equipo profesional de Europa, en cuatro temporadas.

Ese éxito ha convertido a las jugadoras más destacados del equipo en estrellas globales y al club en lo que a menudo parece un gigante. También ha transformado a Barcelona, y a la región de Cataluña en general, en el corazón mundial del fútbol femenino, un estudio de caso de lo que sucede cuando el fútbol femenino gana la misma prominencia que el masculino.

En las calles de la ciudad son tan habituales las camisetas con el nombre de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, grandes estrellas del Barça Femení, como las que llevan el nombre de algún icono del equipo masculino. Y en los campos de fútbol de la región se está produciendo un auge: lo que alguna vez fue un espacio dominado por los hombres ahora está inundado de mujeres y niñas.

El número de futbolistas registradas en Cataluña se ha duplicado en los últimos seis años y se espera que crezca exponencialmente en la próxima década. Hay más entrenadores, más clubes, más equipos, más partidos, más ligas.

Los jóvenes aficionados que hacían cola para tomarse una foto no esperaban una foto con un héroe lejano. En cambio, esperaban estar lo suficientemente cerca como para tocar a las mujeres que ayudaron a que todo eso fuera real.

Ciudad de crecimiento rápido

Desde los 11 años hasta los 14, dijo Marta Torrejón, nunca jugó fútbol contra otra niña. Lo había hecho en su juventud, cuando representaba a equipos del barrio. Pero desde el momento en que se unió al Espanyol, el más pequeño de los dos clubes de fútbol profesional de Barcelona, sus compañeros y oponentes fueron todos niños.

A veces, ser la única niña entre los talentos que llegaría a jugar en la primera división de España la hacía sentir “fuera de lugar”, admitió, pero en su mayor parte simplemente estaba agradecida.

Los primeros pasos de Torrejón en el fútbol fueron típicos y no tan típicos. Típico porque comenzó a jugar a fines de la década de 1990, cuando las oportunidades para que las niñas lo hicieran (en Barcelona, España y Europa) eran escasas y aquellos que se unían a equipos masculinos no siempre eran bienvenidos.

“Mi madre me ha dicho que había padres que le preguntaban si sabía que había equipos de niñas en algunos pueblos”, dijo Torrejón. “Mi madre decía: ‘Eso es genial, pero ella está aquí’”.

Y no es típico porque Torrejón no sólo tuvo el coraje suficiente para resistirlo, sino también el talento suficiente para lograrlo. Sólo se reincorporó a un equipo femenino a los 14 años, cuando la ley española así lo exigía. Unos meses más tarde ya estaba en el primer equipo del Espanyol. Allí ganó un título español y luego sumó seis más con el Barcelona Femení.

Ahora, sin embargo, su experiencia parece anacrónica. A pesar de que la victoria de España en la Copa Mundial del año pasado se vio empañada por la acción de Luis Rubiales, presidente de la federación de fútbol del país en ese momento, besando a la fuerza a Jennifer Hermoso, una de sus jugadoras más célebres, en el podio, un incidente que finalmente llevó a una acusación de agresión sexual: el crecimiento exponencial del fútbol femenino en Barcelona no se controla.

En los últimos tres años, el equipo femenino de Barcelona ha triplicado el dinero que recauda a través de patrocinios, merchandising y venta de entradas. Ahora gana 8,5 millones de dólares por temporada sólo de sus patrocinadores. Su estadio está lleno. En 2023, el año que le dio a España el título de la Copa del Mundo, las ventas online de ropa femenina del club aumentaron aproximadamente un 275%.

Para el club, el éxito del equipo femenino ha sido más que un estímulo económico: en un momento en que las acusaciones de corrupción, la mala gestión financiera y los malos resultados se arremolinaban en torno al equipo masculino, los ejecutivos admiten en privado que el equipo femenino ha demostrado ser un tónico bienvenido para la autoestima del club.

Sin embargo, mucho más significativas son las oportunidades que ha creado. Dos décadas desde que Torrejón abrió un camino solitario, las niñas que esperan seguir sus pasos tienen muchas opciones.

Un ejemplo ilustrativo: en 2019, Sant Pere de Ribes, un club periférico de la ciudad donde Bonmatí empezó su carrera, tenía un único equipo femenino y sólo contaba con nueve jugadoras. Ahora hay 10 equipos femeninos, además de un equipo femenino senior. “Tenemos muchas chicas que se unen porque es el equipo donde jugaba Aitana”, dijo Tino Herrera, presidente del club.

Ese crecimiento se ha reflejado en otros lugares, lo que obligó al organismo que supervisa el fútbol en Cataluña (la Federación Catalana de Fútbol) a modernizarse, y rápidamente, para asegurarse de que todas las niñas que quieran jugar tengan un lugar para hacerlo.

Para Torrejón, con sus recuerdos de que le dijeron que el fútbol no era un lugar para niñas, eso es un motivo de inmenso “orgullo y satisfacción”.

“Lo que haces crea un impacto en otras personas y un cambio que antes no existía”, dijo. “Las chicas que vienen ahora tienen esos referentes que nosotros no teníamos. Ven algo en el futuro de esta profesión”.

Todo el fútbol, todo el tiempo

Laura Cuenca lo intentó todo. Llevó a su hija a bailar. Intentó patinar sobre hielo. Pero Sonia se mantuvo firme: quería jugar al fútbol.

La vacilación de Cuenca fue puramente logística. Sabía que el fútbol significaría un programa exigente de entrenamiento durante la semana y los fines de semana ocupados por los partidos. “Nunca puedes ir a la playa, por ejemplo”, dijo Cuenca, un poco arrepentida.

Sin embargo, Sonia insistió. Le encanta el fútbol y su madre la ama, así que la rendición era inevitable, de verdad. Y ahora Cuenca se encuentra pasando una noche más de sábado en el Polideportivo de Sabadell, viendo cómo Sonia sale al campo. Habrá otro partido el domingo, aproximadamente a una hora de distancia, en Barcelona. La próxima semana traerá tres sesiones de entrenamiento más.

Es mucho para Cuenca, pero aún más para su hija. “Tiene 16 años, así que obviamente tiene que hacer tareas escolares”, dijo su madre. “Luego están sus amigos, su trabajo, su vida amorosa. Es mucho para ella equilibrar”.

Como en todas partes, Sabadell ha visto un aumento de chicas con ganas de jugar: 206 jugadoras este año, frente a las 84 que se inscribieron en 2020, según Bruno Batlle, presidente del centro.

Logísticamente, eso es un desafío (solo hay cuatro canchas y muchos más equipos exigen usarlas) y conduce a ciertas inequidades que, para padres como Cuenca, son un recordatorio de que el fútbol sigue siendo un lugar más desafiante para las niñas que para los niños.

En Sabadell, por ejemplo, son los equipos femeninos los que a menudo tienen que conformarse con los peores espacios de entrenamiento. “A veces no terminan hasta las 11 de la noche”, dijo Cuenca. “Así que Sonia no se acuesta hasta muy tarde, lo que significa que está cansada para ir a la escuela”.

Y si bien los jugadores talentosos de los equipos masculinos pueden tener sus cuotas de inscripción o gastos de viaje subsidiados, todas las niñas tienen que pagar sus propios gastos. La revolución, señaló Cuenca, aún no está completa.

Sin embargo, el hecho de que aún queden batallas por librar no significa que la guerra no se esté ganando. Cuenca no tiene claro qué porcentaje de ello se le puede atribuir al Barça Femení. Dijo que ha habido un cambio social más amplio que prácticamente ha extinguido la “idea de que el fútbol no es para niñas”.

Sin embargo, no tiene dudas de que su hija se ha sentido inspirada al ver lo que es posible y que se desarrollará dentro de tan sólo una hora.

