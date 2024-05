Así están las tablas de posiciones grupo por grupo de la Copa Libertadores 2024, tras la fecha 4

Escuchar

Esta semana se disputó la cuarta fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2024 y, en consecuencia, hubo movimientos en las tablas de posiciones con tres equipos que se aseguraron su clasificación a octavos de final: Talleres de Córdoba, San Pablo y Atlético Mineiro. Con la la primera jornada de la segunda rueda concluida, en total se llevaron a cabo 64 encuentros de los 96 programados en la instancia.

La T derrotó 3 a 1 como local a Barcelona de Ecuador gracias a los goles de Matías Catalán, Rubén Botta y Gustavo Bou -Joao Rojas descontó para el visitante- y domina la zona B con 10 puntos, uno más que San Pablo que también avanzó a la próxima etapa porque se impuso por el mismo resultado a Cobresal en Chile con una anotación de Jonathan Calleri. Los conjuntos derrotados ya no tienen posibilidades de alcanzarlos. El plantel de Gabriel Milito, por su parte, se impuso 1 a 0 en Rosario a Central, domina el grupo G con 10 unidades y también se metió en la próxima fase porque sus escoltas se deben enfrentar entre sí.

Atlético Mineiro le ganó a Rosario Central como visitante 1 a 0 y clasificó a octavos de final MARCELO MANERA - AFP

El resto de los clubes de la Argentina tuvo suerte dispar. River igualó con Nacional de Uruguay 2 a 2 como visitante -se imponía con goles de Miguel Borja y Facundo Colidido y el Bolso igualó en dos minutos con un doblete de Gonzalo Carneiro- y, si bien no pudo meterse en los octavos de final, quedó con un pie adentro porque manda en la zona H con 10 tantos. San Lorenzo consiguió su primera victoria 2 a 0 ante Independiente del Valle en el Nuevo Gasómetro con festejos de Alexis Cuello y Adam Bareiro y se acomodó en el grupo F con cuatro unidades, la misma cantidad que su rival de turno y Liverpool de Uruguay. Domina Palmeiras con 10.

Por último, Estudiantes de La Plata, reciente campeón de la Copa de la Liga, perdió en Bolivia frente a The Strongest 1 a 0 y quedó tercero en el grupo C, donde el encuentro entre Huachipato de Chile y Gremio no se jugó por las inundaciones en el sur de Brasil.

Fixture y resultados de la etapa de grupos de la Copa Libertadores

Grupo A

Fecha 1

Colo Colo 1-0 Cerro Porteño.

Alianza Lima 1-1 Fluminense.

Fecha 2

Fluminense 2-1 Colo Colo.

Cerro Porteño 1-0 Alianza Lima.

Fecha 3

Colo Colo 0-0 Alianza Lima.

Cerro Porteño 0-0 Fluminense.

Fecha 4

Alianza Lima 1-1 Cerro Porteño.

Colo Colo 0-1 Fluminense.

Fecha 5

Alianza Lima vs. Colo Colo - Miércoles 15 de mayo a las 21 (ESPN).

Fluminese vs. Cerro Porteño - Jueves 16 de mayo a las 19 (ESPN).

Fecha 6

Cerro Porteño vs. Colo Colo - Miércoles 29 de mayo a las 21.30 (ESPN).

Fluminense vs. Alianza Lima - Miércoles 29 de mayo a las 21.30 (ESPN).

Grupo B

Fecha 1

Cobresal 1-1 Barcelona de Guayaquil.

Talleres 2-1 San Pablo.

Fecha 2

Barcelona de Guayaquil 2-2 Talleres.

San Pablo 2-0 Cobresal.

Fecha 3

Cobresal 0-2 Talleres.

Barcelona de Guayaquil 0-2 San Pablo.

Fecha 4

Talleres 3-1 Barcelona de Guayaquil.

Cobresal 1-3 San Pablo.

Fecha 5

Talleres vs. Cobresal - Martes 14 de mayo a las 19 (ESPN).

San Pablo vs. Barcelona de Guayaquil - Jueves 16 de mayo a las 21 (ESPN).

Fecha 6

San Pablo vs. Talleres - Miércoles 29 de mayo a las 21.30 (ESPN).

Barcelona de Guayaquil vs. Cobresal - Miércoles 29 de mayo a las 21.30 (ESPN).

Grupo C

Fecha 1

The Strongest 2-0 Gremio.

Huachipato 1-1 Estudiantes.

Fecha 2

Estudiantes 2-1 The Strongest.

Gremio 0-2 Huachipato.

Fecha 3

Estudiantes 0-1 Gremio.

Huachipato 0-0 The Strongest.

Fecha 4

Huachipato vs. Gremio (suspendido).

The Strongest 1-0 Estudiantes.

Fecha 5

The Strongest vs. Huachipato - Miércoles 15 de mayo a las 19 (ESPN).

Gremio vs. Estudiantes - Miércoles 15 de mayo a las 19 (ESPN).

Fecha 6

Estudiantes vs. Huachipato - Miércoles 29 de mayo a las 19 (ESPN).

Gremio vs. The Strongest - Miércoles 29 de mayo a las 19 (ESPN).

Grupo D

Fecha 1

Universitario 2-1 Liga de Quito.

Botafogo 1-3 Junior.

Fecha 2

Junior 1-1 Universitario.

Liga de Quito 1-0 Botafogo.

Fecha 3

Junior 1-1 Liga de Quito.

Botafogo 3-1 Universitario.

Fecha 4

Universitario 1-1 Junior.

Botafogo 2-1 Liga de Quito.

Fecha 5

Liga de Quito vs. Junior - Martes 14 de mayo a las 19 (ESPN).

Universitario vs. Botafogo - Jueves 16 de mayo a las 23 (ESPN).

Fecha 6

Junior vs. Botafogo - Martes 28 de mayo a las 19 (ESPN).

Liga de Quito vs. Universitario - Martes 28 de mayo a las 19 (ESPN).

Grupo E

Fecha 1

Millonarios 1-1 Flamengo.

Palestino 0-3 Bolívar.

Fecha 2

Flamengo 2-0 Palestino.

Bolívar 3-2 Millonarios.

Fecha 3

Bolívar 2-1 Flamengo.

Palestino 3-1 Millonarios.

Fecha 4

Palestino 1-0 Flamengo.

Millonarios 1-1 Bolívar.

Fecha 5

Millonarios vs. Palestino - Martes 14 de mayo a las 23 (ESPN).

Flamengo vs. Bolívar - Miércoles 15 de mayo a las 21.30 (ESPN).

Fecha 6

Bolívar vs. Palestino - Martes 28 de mayo a las 21 (ESPN).

Flamengo vs. Millonarios - Martes 28 de mayo a las 21 (ESPN).

Grupo F

Fecha 1

Liverpool 1-1 Independiente del Valle.

San Lorenzo 1-1 Palmeiras.

Fecha 2

Independiente del Valle 2-0 San Lorenzo.

Palmeiras 3-1 Liverpool.

Fecha 3

Liverpool 1-0 San Lorenzo.

Independiente del Valle 2-3 Palmeiras.

Fecha 4

San Lorenzo 2-0 Independiente del Valle.

Liverpool 0-5 Palmeiras.

Fecha 5

Palmeiras vs. Independiente del Valle - Miércoles 15 de mayo a las 21.30 (ESPN).

San Lorenzo vs. Liverpool - Jueves 16 de mayo a las 21 (ESPN).

Fecha 6

Independiente del Valle vs. Liverpool - Jueves 30 de mayo a las 19 (ESPN).

Palmeiras vs. San Lorenzo - Jueves 30 de mayo a las 19 (ESPN).

Grupo G

Fecha 1

Caracas 1-4 Atlético Mineiro.

Rosario Central 1-0 Peñarol.

Fecha 2

Atlético Mineiro 2-1 Rosario Central.

Peñarol 5-0 Caracas.

Fecha 3

Caracas 1-1 Rosario Central.

Atlético Mineiro 3-2 Peñarol.

Fecha 4

Caracas 0-1 Peñarol.

Rosario Central 0-1 Atlético Mineiro.

Fecha 5

Peñarol vs. Atlético Mineiro - Martes 14 de mayo a las 19 (ESPN).

Rosario Central vs. Caracas - Jueves 16 de mayo a las 19 (ESPN).

Fecha 6

Atlético Mineiro vs. Caracas - Martes 28 de mayo a las 19 (ESPN).

Peñarol vs. Rosario Central - Martes 28 de mayo a las 19 (ESPN y Telefé).

Grupo H

Fecha 1

Deportivo Táchira 0-2 River.

Nacional de Uruguay 2-0 Libertad.

Fecha 2

Libertad 3-0 Deportivo Táchira.

River 2-0 Nacional de Uruguay.

Fecha 3

Nacional de Uruguay 2-1 Deportivo Táchira.

Libertad 1-2 River.

Fecha 4

Nacional de Uruguay 2-2 River.

Deportivo Táchira 1-1 Libertad.

Fecha 5

River vs. Libertad - Martes 14 de mayo a las 21 (ESPN y Telefé).

Deportivo Táchira vs. Nacional de Uruguay - Miércoles 15 de mayo a las 19 (ESPN).

Fecha 6

River vs. Deportivo Táchira - Jueves 30 de mayo a las 21 (ESPN).

Libertad vs. Nacional - Jueves 30 de mayo a las 21 (ESPN).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La quinta jornada de la Copa Libertadores se disputará entre el martes 14 y jueves 16 de mayo con, otra vez, la presentación de todos los equipos argentinos.

Los integrantes de cada grupo se enfrentan todos contra todos en formato de ida y vuelta -seis partidos para cada uno- y los dos líderes avanzarán a octavos de final. Los terceros, por su parte, pasarán a la misma instancia pero de la Sudamericana. Desde entonces, habrá cruces de ida y vuelta hasta definirse los finalistas para el partido que tendrá lugar el 30 de noviembre en Buenos Aires, muy posiblemente en el estadio Monumental de River.

LA NACION