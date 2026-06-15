Así juega Argelia, el primer rival de la Argentina en el Mundial: un equipo peligroso

La selección argentina debería planificar el partido ante Argelia convencida de que, en los papeles, tendría que hacer dos goles para ganar el partido. ¿Por qué? Argelia es inferior en cuanto a la jerarquía y el poderío del plantel de Lionel Scaloni, pero un gol va a hacer. ¿Cómo se puede afirmar contundementemente este dato? Es una proyección, una forma de graficar el estilo del primer rival argentino del Mundial, que se dará este martes en Kansas City.

En el último amistoso de preparación que disputó Argelia este miércoles, Oscar Villegas, el DT de Bolivia, se había quejado en la previa por el pedido del conjunto africano, que había sido no sólo jugarlo a puertas cerradas sino que además nadie (ni ellos) puedan filmar imágenes. Al final aparecieron los drones y se hicieron virales cómo fueron las cuatro anotaciones para el 4-0 final.

El callejón central, entre el 5 y los dos centrales, una zona fragil de Argelia: por allí se le genera desequilibrio con facilidad, como se ve en este gol de Nigeria por la Copa Africana

“Obviamente ellos quieren cuidar el tema de que no haya demasiada información de lo que ellos van a hacer como equipo y es razonable, es normal. Los dueños del partido. Ojalá podamos tener imágenes para después analizar. Si no fuera así, solicitaremos a Argelia que nos pase el video después del partido con Argentina. Es comprensible no querer transmitir para no dar demasiada información a los rivales", había dicho algo apesadumbrado Villegas antes del cotejo.

“Lo tuve de técnico en Lazio y es un gran tipo. Sé cómo juega y cuál es su propuesta futbolística. Fue un gran entrenador para mí, me agarró en la etapa final, donde absorbía mucho y hablaba con él del sistema de juego”, había recordado Scaloni en diciembre pasado de Vladimir Petkovic, cuando fue el sorteo de los grupos del Mundial y sobre sus días como futbolista en Lazio, en 2013. El entrenador argentino también se había permitido -con humor- un pase de facturas a Petković. “No me hacía jugar, ahora lo voy a agarrar. No jugaba nunca, de verdad, siempre suplente. Lo que pasa es que me tenía ahí al lado para dar instrucciones. Hablábamos mucho de fútbol”, había recordado sobre un Petrovic que apostó por una renovación generacional en Argelia.

Gol de contraataque a Bolivia en 3 pases

ARGELIA ACABA DE GOLEAR POR ¡4-0! A BOLIVIA EN SU ÚLTIMO AMISTOSO. 🤯🇩🇿



Será el rival de Argentina en su debut en el Mundial. 🏆pic.twitter.com/6G52q7EUYz — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 11, 2026

Más allá de la ventaja que tendrá Scaloni sobre conocer cómo piensa el DT suizo, ¿qué puede ofrecer Argelia como equipo? Por lo observado en los últimos amistosos y tomando como referencia también partidos que disputó en la Copa Africana de Naciones de 2025, se puede afirmar que es un equipo peligroso: da la impresión de tener una postura pasiva, incluso con su habitual esquema táctico 4-3-3, puede defenderse cerca de su arquero, pero tiene transiciones muy veloces y futbolistas con buena técnica capaces de armar un gol con tres o cuatro pases.

El contraataque es una de sus herramientas predilectas pero -además- con el plus que en ese ida y vuelta, logran respaldar cada salida rápida con cuatro o cinco jugadores. En una de las imágenes se puede ver al lateral derecho Abada ante Nigeria: Argelia activó un contraataque pero puso seis futbolistas llegando sobre el área rival.

Un contraataque con respaldo de 6 jugaodres de Argelia frente a Nigeria

La figura por nombre, aunque tiene 35 y sigue desequilibrando, es Rihad Mahrez, que ya no aparece tanto como un falso wing derecho sino que arranca ahí y se corre al medio para asistir o participar como enganche. Pero las “joyas”, como las definen ellos, son Hadj Moussa, extremo zurdo de 24 años que juega por la derecha y defiende la camiseta de Feyenoord, autor del golazo a Países Bajos que remitió definiciones de Di María, el francés Olise o el propio Messi, con esas estocadas típicas. Y la otra es Ibrahim Maza, delantero diestro de 20 años y que juega en Bayer Leverkusen. Este último arrancó como una especie de enganche pero en la actual Argelia aparece como un falso 9.

En el último amistoso con Bolivia anotó dos goles de contraataque Amine Gouirí, que había sido quien comenzó como centrodelantero titular ante Países Bajos. Pero la delantera Marhez-Maza-Amoura también fue titular ante República del Congo, en la victoria por 1-0 en el minuto 118 gracias al golazo de Boulbina.

¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



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El ala izquierda del equipo, compuesta por el lateral Rayan Ait Nouri y el delantero Mohamed Amoura, ofrece desequilibrio por las proyecciones del primero (toca y pasa) y los desequilibrios con gambetas del segundo, capaz de llegar hasta el fondo y abastecer a sus compañeros con centros atrás. Quien jugue como lateral derecho en el equipo de Scaloni deberá estar atento a que no le doblen marcas. ¿Se le puede abrir una puerta como titular a Giuliano Simeone? Quizás por esto último pero -sobre todo- porque un futbolista con las características del atacante (que también puede ser mediocampista o lateral) de Atlético de Madrid podría ser clave para aprovechar también una falencia defensiva rival. Simeone no sólo para doblar marcas sino también para romper líneas en el área rival.

En el amistoso contra Países Bajos encontró Argelia un resultado que pudo ser mentiroso ya que la figura del partido fue su arquero, Luka Zidane, pero así y todo mostró destrezas ofensivas para sorprender a su adversario. El jugador que lleva la camiseta 18, el mencionado anteriormente (Mohamed Amoura) recuperó una pelota sobre la izquierda en campo propio, tocó y se lanzó a correr para adelante... ¡70 metros!: él terminó errando un mano a mano tras un pase filtrado de Mahrez.

Ventajas defensivas

Atrás no son firmes. Por más que por momentos defienden con todos sus futbolistas por detrás de la línea de la pelota como pasó en varios pasajes del partido con Países Bajos (y se espera la misma postura ante la Argentina), las zonas más débiles están entrelíneas, en los pasillos interiores: no hay una presión firme, posicionarse atrás no es sinómino de defender bien, por lo que los adversarios encuentran libertades para filtrar pases y tirar paredes. Eso sí: para eso, los equipos que lo intenten vulnerar, deberían tener características que “rompan líneas” llegando desde atrás, “atacando el espacio”. Y aquí es donde ingresa otra vez el nombre de Simeone.

Es cierto que la selección tiene un gran poder de desequilibrio ofensivo esté quien esté, pero daría la impresión que ante Argelia necesitaría más gente que “vaya al gol” con diagonales a fondo y aceleraciones verticales más que desequilibrios que hagan mucho más extensa la posesión.

En el partido ante Nigeria por la Copa Africana (derrota por 0-2), en el primer tanto gana con falicidad de cabeza Osimhen y el segundo de Akor Adams se generó con un pase filtrado y por dentro y una asistencia de Osimhen. Por más que parezcan tener las líneas juntas, no son sólidos. Y por el centro es donde aparecen las principales grietas, entre los centrales Mandi y Bensebaini, a las espaldas de los volantes medios. Justo en una zona en donde la Argentina también genera mucho y bien, con pases de primera y una altísima precisión.