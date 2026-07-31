Los espectaculares elogios de Casemiro a Lionel Messi al ser presentado en Inter Miami

Inter Miami presentó este jueves oficialmente al brasileño Casemiro como refuerzo del plantel y el mediocampista tuvo menciones de enorme admiración hacia Lionel Messi, quien se sumó a los entrenamientos en las últimas horas luego de su descanso en Rosario tras la final del Mundial 2026.

Luego de cerrar su etapa en Manchester United y disputar la Copa del Mundo con la selección de su país, Casemiro se sumó a las prácticas del equipo de Florida y tuvo sus primeros encuentros con el crack argentino después de haber sido rivales durante casi una década en el fútbol español. Por entonces, él jugaba en Real Madrid y la Pulga lo hacía en Barcelona. También, claro, con los equipos nacionales de cada uno, en las eliminatorias sudamericanas y las Copas América.

El paulista, de 34 años, conquistó múltiples trofeos en el conjunto merengue -incluyendo cuatro Champions League- junto al portugués Cristiano Ronaldo, expresó su sorpresa por la vigencia y la motivación que mantiene el capitán de la selección argentina en esta etapa de su carrera.

Casemiro va al piso para intentar detener a Lionel Messi en un Barcelona - Real Madrid, pero no puede; ahora son compañeros en Inter Miami

“Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos. Para mí, sin dudas, es estar viviendo un sueño y quiero disfrutarlo. Quiero ayudarlo a seguir ganando porque él un ganador”, comenzó describiendo Casemiro sobre Messi. Y continuó, con una sonrisa: “Soñaba todos los días de estar con él, de jugar junto con él. Jugué varias veces contra él. Sé que imposible pararlo, yo nunca pude pararlo. Siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros”.

Ya compartieron dos jornadas en Inter Miami. “En los entrenamientos que tuvimos ya transmite que es imposible pararlo. Entonces, estoy muy feliz de de estar ahora con él y quiero seguir ganando con él”, amplió el brasileño, siempre transmitiendo una sensación de alegría enorme. “Ver que tiene unas ganas de seguir creciendo, de seguir ganando, es impresionante. Para mí es un honor jugar a su lado”, agregó.

"SI ESTOY AQUÍ, ES POR ÉL. SOÑABA TODOS LOS DÍAS DE JUGAR CON ÉL. YO SÉ QUE ES IMPOSIBLE PARARLO, YO NUNCA HE PODIDO..."



🗣️ Casemiro sobre Messi en su presentación en Inter Miami



📹 Inter Miami CF pic.twitter.com/XfcNnGkQ5Y — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026

El brasileño denominó “Dios del fútbol” a Leo y todos los elogios generaron cierta incomodidad en los hinchas de Real Madrid, donde disputó 336 partidos, ganó 18 títulos y fue una de las piezas clave del equipo que conquistó cinco Champions League.

El malestar de los fanáticos se relaciona principalmente con el debate por utilizar una expresión tan contundente para describir al mayor símbolo del Barcelona moderno, en medio de la prolongada rivalidad con Cristiano, adorado por los madridistas. Sienten que, sin mencionarla, sacudió una comparación que pretenden evitar hoy, cuando ambos juegan lejos de la Liga de España.

Casemiro es el feliz nuevo número 5 de Inter Miami, donde ahora es compañero de Lionel Messi Marta Lavandier - AP

Tras quedar con el pase en su poder, Casemiro decidió unirse al conjunto estadounidense pese a contar con varias propuestas. “Todo el mundo sabe que salí como agente libre de Manchester United y tenía muchas opciones. Messi es uno de los dioses…, si no el Dios del fútbol”, completó su explicación sobre su decisión acerca de dónde continuar su carrera.

Y en la conferencia de prensa y en las fotos protocolares en el estadio, la felicidad del centrocampista iban en sintonía total con lo que expresó en palabras para describir las sensaciones que lo atravesaban.