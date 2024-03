Así quedaron las tablas de posiciones de la Copa de la Liga 2024, tras el partido entre Boca y San Lorenzo

Escuchar

La Copa de la Liga Profesional 2024 no detiene su rumbo y ya se acerca a la instancia de eliminación directa. Sin embargo, a falta de dos jornadas para que culmine la etapa de grupos, aún no hay nada definido (salvo seis clubes que ya no tienen posibilidades de meterse entre los ocho mejores) y hay varios equipos que pelean por acceder a los cuartos de final. Uno de ellos es Boca Juniors, que depende de sí mismo para avanzar de ronda y que este sábado dio otro paso en positivo en ese sentido, tras vencer a San Lorenzo por 2 a 1. Todos los datos y estadísticas de los partidos y tablas están disponibles en canchallena.com.

Lo positivo -y a su vez, lo complejo- para el equipo dirigido por Diego Martínez es que, de ahora en más, se enfrentará a casi todos rivales que están por encima suyo en la tabla de posiciones, por lo que depende de sí mismo para lograr el objetivo y no despedirse temprano del primer campeonato de la temporada 2024. Tras el clásico ante el Ciclón, se verá las caras con Newell’s (5°), Godoy Cruz (1°) y Estudiantes de La Plata (4°), para finalizar los 63′ del partido que se suspendió por la descompensación del jugador del ‘Pincha’ Javier Altamirano.

Boca Juniors tiene la obligación tácita de clasificarse a los cuartos de final del certamen nacional Manuel Cortina - LA NACIÓN

Así están las tablas de posiciones de la Copa de la Liga 2024

Programación y resultados de la fecha 12

Miércoles 27 de marzo

Lanús 2 - 2 Unión - Zona B.

Jueves 28 de marzo

Rosario Central 1 - 2 Barracas Central - Zona A.

Instituto 1 - 2 Argentinos Juniors - Zona A.

Viernes 29 de marzo

Defensa y Justicia 1 - 0 Estudiantes - Zona B.

Tigre 1 - 4 Belgrano - Zona B.

Huracán 1 - 0 River Plate - Zona A.

Sábado 30 de marzo

Boca Juniors 2 - 1 San Lorenzo - Zona B - ESPN Premium

19: Central Córdoba vs. Racing - Zona B - TNT Sports

21: Talleres vs. Vélez - Zona A - ESPN Premium

Domingo 31 de marzo

16: Sarmiento vs. Newell’s - Zona B - TNT Sports

16: Gimnasia vs. Deportivo Riestra - Zona A - ESPN Premium

18.30: Independiente vs. Atlético Tucumán - Zona A - ESPN Premium

21: Independiente Rivadavia vs. Banfield - Zona A - TNT Sports

Lunes 1° de abril

19: Platense vs. Godoy Cruz - Zona B - TNT Sports

Los partidos que le quedan a Boca

Fecha 11: 63′ del partido vs. Estudiantes que se suspendió por la descompensación del jugador del ‘Pincha’ Javier Altamirano - Estadio Jorge Luis Hirschi - Fecha a confirmar.

Fecha 13: Vs. Newell’s - Estadio Marcelo Bielsa - Sábado 6 de abril a las 17.

Fecha 14: Vs. Godoy Cruz - La Bombonera - Fecha a confirmar.

Todos los campeones de la Copa de la Liga

Copa Diego Armando Maradona 2020: Boca Juniors (derrotó por penales a Banfield luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario).

Copa de la Liga Profesional 2021: Colón (venció 3 a 0 a Racing).

Copa de la Liga Profesional 2022: Boca Juniors (le ganó 3 a 0 a Tigre).

Copa de la Liga Profesional 2023: Rosario Central (derrotó 1 a 0 a Platense).