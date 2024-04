Chacho Coudet habló con rabia porque no para de recibir insultos en Inter de Porto Alegre: “Así, ni Guardiola sale campeón”

Escuchar

Eduardo Coudet siempre fue un entrenador pasional. Así dirigió en Rosario Central, así lo hizo en Racing, generando adhesiones en los hinchas porque es dedicado e intenso desde la manera de expresarse y no sólo los días de los partidos, sino también para dirigir un entrenamiento. Actualmente se encuentra en Inter de Porto Alegre. Y si bien el equipo no anda tan mal, los simpatizantes brasileños lo están castigando duro. “A veces tengo que vivir situaciones difíciles desde los resultados, estamos pagando la eliminación en el campeonato estadual, pero hay situaciones raras. Yo hablo siempre, cuando ganamos, cuando empatamos y cuando perdemos”, dice el Chacho.

Está molesto, incómodo. Tal fue así que Coudet, en una conferencia de prensa, se desahogó porque -dice- no entiende la situación. “Nosotros estamos dejando todo. Hacemos un gran esfuerzo, trabajamos todo el día para hacer crecer a este club y a los jugadores, intentamos jugar de manera que la hinchada se sienta representada, ser protagonistas, atacar la mayor parte del tiempo, intentar ganar todos los partidos sin importar el rival y dónde jugamos, y con el rendimiento que hemos tenido este año sólo perdimos dos partidos. Fue difícil, pero creo que merecíamos ganar cómodamente. Trabajamos para que los fans se sientan identificados. Evidentemente no se sienten identificados porque sino, no reaccionarían así. La situación me pone triste. En este clima, así, el Inter no saldrá campeón conmigo ni con Guardiola. Es imposible ser campeón en este clima. O sos campeón o una mierda”, sostuvo Coudet en la conferencia posterior al empate 1-1 con Atlético Goianense en el marco de la cuarta fecha del Brasileirao.

Lo que más llamó la atención a Coudet en el Estadio Beira Río es que los insultos empezaron no bien el árbitro dio comienzo al encuentro. “Entiendo todas las ilusiones que todavía tenemos, pero estuvimos a un gol de quedar punteros del Brasileirao. No hay paciencia. Al menos para mí detrás del banco desde el primer minuto. Hablo con rabia porque a veces hay que vivir situaciones difíciles en cuanto al resultado. Es un clima raro”.

El Chacho habló a corazón abierto, por momentos hasta se planteó dudar sobre su continuidad: “Es una situación que me entristece porque elegí estar acá hoy. Elegí renovar, teniendo otras situaciones. Y lo elegí porque es un desafío salir campeón con el Inter. Y una de las cosas más importantes por las que el Inter puede ser campeón es por su gente. Cuando me fui vino el mejor entrenador de la historia del Inter y no salió campeón. El equipo fácilmente podría haber quedado primero hoy. Es un ambiente raro por la situación. Quizás el problema sea yo, no lo sé. Hay gente que dice que el problema soy yo y quizás tengan razón”.

🧣7 anos sem Gauchão

🧣45 anos sem Brasileirão

🧣14 anos sem Torneio Internacional



Pero defendió su trabajo cuando fue más allá y habló de la cantidad de años que Inter de Porto Alegre se lamenta porque no puede dar una vuelta olímpica: “También tenemos que saber de dónde venimos... Si yo veo la estadística y digo: siete años sin salir campeón del torneo Gaucho; 45 años sin salir campeón del Brasileirão y 14 años sin ganar torneos internacionales... Evidentemente no es fácil. Sabemos dónde vamos y hay que trabajar, no hay otra. Es trabajo y mejorar con el tiempo, dedicarse cada vez más para ser mejores, para corregir cosas. O tener mucha suerte. No es magia esto”.

Coudet, que ya había tenido un paso por Inter xxxxxxxx, elogió el clima vivido en otros momentos y lo que genera la hinchada cuando apoya en lugar de criticar: “Una de las cosas por las que Inter puede ser campeón es por su gente, pero en este clima ¡no va a ser campeón! Ustedes lo saben. Ni yo ni nadie. Ni Guardiola puede ser campeón en este clima. ¿Por qué insisto en el clima? Porque es imposible ser campeón con este clima”.

El Chacho Coudet había asumido como nuevo director técnico del Internacional de Porto Alegre en julio del 2023 y firmó contrato hasta diciembre del 2024. En sus filas cuenta con los argentinos Gabriel Mercado, Fabricio Bustos y Lucas Alario. También había llegado también el colombiano Rafael Santos Borré, que era pretendido por River. Y el centrodelantero no le aportó los goles esperados al equipo.

