Así quedó la Fase Liga de la Champions League 2026-2027, tras el sorteo

Este jueves, en el Grimaldi Forum de Mónaco, se realizó el sorteo de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. De esta manera, quedaron definidos los emparejamientos de cada uno de los 36 participantes en la instancia inicial. Al igual que en las últimas dos temporadas, habrá una única tabla de posiciones que determinará ocho clasificados a octavos de final y ocho a un playoff de 16vos. El minuto a minuto de cada partido, como así también la tabla de posiciones, estará disponible en canchallena.com.

Todos los equipos del Bombo 1 fueron elegidos en forma manual, pero los rivales, el orden de los partidos y las sedes se asignaron mediante un software creado por la empresa británica Aelive. El sistema contó con un proceso de verificación automático que sirvió para asegurar que el sorteo pueda realizarse cumpliendo con los condicionantes preestablecidos: que no se enfrenten rivales de un mismo país (salvo que no haya otra alternativa) y que un equipo no juegue contra más de dos rivales de una misma liga.

Paris Saint Germain ganó la Champions League en las últimas dos temporadas ODD ANDERSEN - AFP

El formato posibilita que haya enfrentamientos de alto vuelo desde las primeras semanas, sin la necesidad de esperar hasta las instancias de eliminación directa como solía ocurrir. Así, hay muchos partidos a destacar en la primera ronda como PSG vs. Barcelona y Manchester City; Bayern Múnich vs. Arsenal, Atlético de Madrid y Manchester United; Real Madrid vs. Inter y Arsenal; Liverpool vs. Atlético de Madrid e Inter; Inter vs. Liverpool y Manchester City vs. Barcelona, entre otros.

Real Madrid y Arsenal se verán las caras en la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027 Adam Davy - PA Wire

Rivales de los cabezas de serie en la Champions League 2026-2027

Paris Saint Germain (Francia) : Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slovan Bratislava (L) y Como (V).

: Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slovan Bratislava (L) y Como (V). Bayern Múnich (Alemania) : Arsenal (L), Atlético de Madrid (V), Real Betis (L), Manchester United (V), Bodo/Glimt (L), Lille (V), Slavia Praga (L) y Viking (V).

: Arsenal (L), Atlético de Madrid (V), Real Betis (L), Manchester United (V), Bodo/Glimt (L), Lille (V), Slavia Praga (L) y Viking (V). Real Madrid (España) : Inter de Milán (L), Arsenal (V), PSV (L), Roma (V), RB Leipzig (L), Shakhtar Donetsk (V), LASK (L) y AEK Atenas (V).

: Inter de Milán (L), Arsenal (V), PSV (L), Roma (V), RB Leipzig (L), Shakhtar Donetsk (V), LASK (L) y AEK Atenas (V). Liverpool (Inglaterra) : Atlético de Madrid (L), Inter de Milán (V), Porto (L), Brujas (V), Villarreal (L), Fenerbahce (V), Lens (L) y LASK (V).

: Atlético de Madrid (L), Inter de Milán (V), Porto (L), Brujas (V), Villarreal (L), Fenerbahce (V), Lens (L) y LASK (V). Inter de Milán (Italia) : Liverpool (L), Real Madrid (V), Brujas (L), Borussia Dortmund (V), Shakhtar Donetsk (L), Feyenoord (V), Stuttgart (L) y Slovan Bratislava (V).

: Liverpool (L), Real Madrid (V), Brujas (L), Borussia Dortmund (V), Shakhtar Donetsk (L), Feyenoord (V), Stuttgart (L) y Slovan Bratislava (V). Manchester City (Inglaterra) : PSG (L), Barcelona (V), Sporting Lisboa (L), Porto (V), Napoli (L), RB Leipzig (V), AEK Atenas (L) y Lens (V).

: PSG (L), Barcelona (V), Sporting Lisboa (L), Porto (V), Napoli (L), RB Leipzig (V), AEK Atenas (L) y Lens (V). Arsenal (Inglaterra) : Real Madrid (L), Bayern Múnich (V), Borussia Dortmund (L), Real Betis (V), Lille (L), Napoli (V), Sabah (L) y Slavia Praga (V).

: Real Madrid (L), Bayern Múnich (V), Borussia Dortmund (L), Real Betis (V), Lille (L), Napoli (V), Sabah (L) y Slavia Praga (V). Barcelona (España) : Manchester City (L), PSG (V), Aston Villa (L), Sporting Lisboa (V), Feyenoord (L), Galatasaray (V), Como (L) y Sabah (V).

: Manchester City (L), PSG (V), Aston Villa (L), Sporting Lisboa (V), Feyenoord (L), Galatasaray (V), Como (L) y Sabah (V). Atlético de Madrid (España): Bayern Múnich (L), Liverpool (V), Manchester United (L), PSV (V), Fenerbahce (L), Bodo/Glimt (V), Viking (L) y Stuttgart (V).

Tabla de campeones de la UEFA Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, y el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Barcelona aparece más atrás con cinco, Ajax tiene cuatro, y después hay dos clubes con tres, Manchester United e Inter de Milán.