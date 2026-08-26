El video viral de Espinoza que desató un escándalo en el arbitraje argentino: desobediencia, castigo y dos audios furiosos

Los arbitrajes viven en el ojo de la tormenta semana tras semana en el fútbol argentino. Fallos controvertidos, disparidad de criterios y manejos desprolijos se acumulan fecha a fecha, sin que las medidas que se tomen desde las altas esferas (difusión de audios del VAR, por ejemplo) aclaren demasiado. Esta semana se vivió otro capítulo, que pasó por debajo del radar, pero que deja expuestas las internas que existen en el cuerpo colegiado.

Este martes se conocieron las designaciones para la séptima fecha del Torneo Clausura, que comenzará el viernes con dos de los 15 encuentros: Unión vs. Sarmiento y Boca vs. Lanús. A razón de 6 árbitros por partido (entre principal, asistentes y miembros del VAR), son 90 colegiados designados. Sin embargo, una ausencia llamó la atención: la de Fernando Espinoza, un árbitro que el último fin de semana estuvo en boca de todos por una particular situación que protagonizó en el match que en Córdoba jugaron Belgrano y Defensa y Justicia.

Al momento del sorteo con los capitanes, Lisandro López y Leandro Fernández, Espinoza hizo una broma con algo que es tendencia en las últimas semanas entre chicos y no tanto: “¿Quieren hacer una competencia de farmear aura, algo de eso?“, preguntó el referí mendocino ante la incredulidad de los futbolistas, que parecían ignorar de qué les estaba hablando.

"¿QUIEREN HACER UNA COMPETENCIA DE FARMEAR AURA?" Divertido momento de Fernando Espinoza con Lichi López y Lea Fernández, los capitanes de Belgrano y Defensa y Justicia.



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La humorada rápidamente se viralizó. Sin embargo, lo que la mayoría observó con simpatía no fue muy bien tomado en el seno de la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) de la AFA, que lidera Federico Beligoy. Más bien, lo vieron como una afrenta de Espinoza. ¿Por qué? Días antes, la DNA había enviado a los árbitros un mensaje en el que daba pautas de comportamiento al momento del sorteo de capitanes. El texto, al que accedió LA NACION, dice: “Se informa a todos los árbitros que queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo, debiendo llevarse a cabo dicho procedimiento con la seriedad, formalidad y profesionalismo que corresponde. Asimismo, se establece que para la realización del sorteo deberá utilizarse una moneda adecuada y destinada específicamente a tal fin, quedando expresamente prohibido el uso de monedas que contengan inscripciones, lemas, leyendas o cualquier otro elemento de carácter jocoso o inapropiado. Excepcionalmente, podrá utilizarse una moneda especial en los partidos finales, siempre que la misma haya sido previamente autorizada por la organización”.

Para la DNA, la actitud de Espinoza, un árbitro cercano a Pablo Toviggino -tesorero de la AFA y hombre fuerte del fútbol del interior del país-, no fue casual. El mendocino puso a prueba a la cúpula arbitral a sabiendas de la protección que tiene. Por eso, el castigo quedó a la vista: Espinoza no fue contemplado entre los 90 árbitros que trabajarán este fin de semana.

A partir de la no designación, LA NACION tuvo acceso -y corroboró su veracidad- a dos audios furiosos que Espinoza envió en el grupo de WhatsApp que integran más de 100 árbitros de AFA y en el cual también están las máximas autoridades, como Beligoy y Fernando Rapallini, gerente técnico arbitral.

Claudio “Chiqui” Tapia con Federico Beligoy y Fernando Rapallini. AFA

En el mensaje, Espinoza primero se ufana de que su acción generó una viralización a nivel mundial, con “más reproducciones” que cualquiera de los encuentros de la fecha. Luego, se muestra decepcionado con sus superiores, a los que no nombra en ningún momento. Se dirige siempre, sin señalarlo como responsable, a Marcelo Habib, el secretario de la DNA, y quien envía las designaciones: “Sos el único que pone la cara acá, Turco”, le dice.

“Estaba esperando la designación y sabía que no iba a jugar. Sé cuando juego y cuando no juego, también. Que eso les quede claro. De acá a quince días también te lo puedo decir”, afirma. Y luego, un mensaje directo a los superiores: “A vos te lo digo Turco -guiño, guiño-, que quedaste como un idiota”. Espinoza cuenta que viajó directo de Ecuador (fue AVAR en el encuentro entre Liga de Quito y Mirassol, por la Copa Libertadores) a Córdoba y debió pedir prestada ropa para dirigir. Y que arbitró ese partido pese a que acababa de morir su suegro.

El primer audio de Espinoza

Fernando Espinoza, Arbitro de AFA: "Tengo más reproducciones que el clásico de la fecha"!

Ante esa situación familiar, Espinoza insiste en que no lo cuidaron: “Son vivos para subir comunicados en un grupo, pero no son vivos para llamar por teléfono y preguntar qué está pasando”.

Y cierra: “Sean un poquito más inteligentes la próxima; acaban de quedar como unos imbéciles. Saludo grande a todos y perdón, Turco, esto no es para vos. Todo el mundo en este grupo sabe para quién es esto. Es una pena que no reconozcan y no cuiden a los que ponen el pecho y los huevitos por ustedes todos los fines de semana. Es una pena que no les importemos nada”.

El segundo audio de Espinoza

Fernando Espinoza, arbitro de AFA: "Sabía que no iba a jugar"

También, en los chats de Beacon

Espinoza siempre ha sido un árbitro de perfil altísimo y que nunca pasa inadvertido. Ya sea por el trato hacia los futbolistas como por su conducta impetuosa en el campo de juego. Su nombre apareció hace unos meses mencionado en los supuestos chats a las que tuvo acceso LA NACION con Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Pablo Toviggino en el Consejo Federal.

El 18 de abril de 2021 se enfrentaron Racing y Arsenal por Copa de la Liga Profesional en el Viaducto. Dirigió Espinoza y los de Sarandí -dirigidos por Sergio Huevo Rondina- se impusieron por 2-1 con los goles de Jhonatan Candia y Gastón Suso. Tomás Chancalay descontó para la Academia.

Fernando Espinoza y un audio incendiario en el grupo de árbitros por su no designación Walter Manuel Cortina

Al día siguiente, Espinoza y Beacon hablan por WhatsApp. Es otro de los supuestos chats a los que tuvo acceso LA NACION. “Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”, le dice el árbitro mendocino al abogado de la AFA. El “Pablo” que se menciona es, claro, Pablo Toviggino.

“A disfrutar”, agrega Espinoza en la conversación. Y le responde a Beacon sobre un pedido: “Amigo, ayudame a que no sigan viendo fantasmas el Huevo (Rondina) y Julito (Grondona)”. Rondina era el entrenador de Arsenal; Julito, el presidente. Ante esto, Espinoza dice: “Que disfruten Grondona y el Huevo ahora”. A continuación, el árbitro le envía a su interlocutor un video. Y una leyenda: “No es tiro de esquina”. Un detalle: el gol de Suso, que terminó siendo el del triunfo para Arsenal, provino de un tiro de esquina muy reclamado por la Academia, que, a fin de cuentas, tenía razón.