La Copa de la Liga Profesional es el último torneo de la temporada 2023 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en ella se deciden, además de los dos descensos a la Primera Nacional (uno de ellos, el de Arsenal, ya consumado), los clasificados a los torneos internacionales del año próximo. Los 28 clubes suman puntos para la tabla anual, que se contabiliza desde la Liga Profesional, en la que River se coronó campeón y se quedó con el primer boleto a la Copa Libertadores 2024.

Al máximo campeonato continental irán, además del Millonario, los ganadores de la Copa de la Liga y la Copa Argentina en curso. Los otros tres lugares se definirán a través de la clasificación general y actualmente quienes los obtendrían serían Talleres (64 puntos), Godoy Cruz (63) y Rosario Central (62). Esta ecuación puede cambiar si alguno de esos equipos se queda con alguno de los dos torneos en curso. En ese caso, el cupo vacante pasaría al siguiente equipo mejor ubicado, y así sucesivamente. Lo mismo sucedería si River festeja en la Copa de la Liga (en la Copa Argentina ya fue eliminado).

Los seis clubes clasificados por debajo de la T, el Tomba y el Canalla, estarían ingresando a la Copa Sudamericana 2024: Estudiantes y San Lorenzo (61 cada uno), Boca Juniors (59), Defensa y Justicia (58), y Racing y Belgrano (57). Detrás del Pirata, por ahora también sin copas internacionales en la próxima temporada pero con chances de acceder se encuentran Lanús (56) y Atlético Tucumán (54). El resto de los clubes ya no pueden hacerlo: Argentinos Juniors (53); Independiente, Platense e Instituto (51 cada uno); Newell’s y Banfield (50); Central Córdoba, Huracán y Barracas Central (48); Tigre (47); Vélez y Sarmiento (46); Colón y Gimnasia de La Plata (45); Unión (43) y Arsenal (35).

En caso de igualdad de puntos en la tabla general de la temporada, los criterios de desempate serán los siguientes: mejor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, equipo mejor ubicado en la tabla del Fair Play, y por último, sorteo. Esto sólo aplicará a los casos de ubicación para la clasificación a las copas.

La próxima jornada, la última, no tiene cronograma definido, pero se disputará luego de la tercera ventana de las eliminatorias en las que la selección argentina se medirá ante Uruguay en la Bombonera y Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En ella se definirán, además de los clasificados a cuartos de final y a los torneos internacionales, qué equipo desciende a la Primera Nacional desde la tabla anual por lo que en casi todos los cotejos habrá algo importante en juego. Sobresalen Vélez vs. Colón, River vs. Instituto, Racing vs. Belgrano, Godoy Cruz vs. Boca, Banfield vs. Gimnasia y Unión vs. Tigre, entre otros.