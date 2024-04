Así quedó la tabla de goleadores de la Copa de la Liga 2024, tras el Superclásico

Escuchar

La Copa de la Liga 2024 atravesó este fin de semana los cuartos de final y la tabla de goleadores se modificó porque los máximos artilleros del certamen anotaron y sumaron para la clasificación individual más importante del certamen. Por el formato de juego del campeonato, hay jugadores que ya culminaron su participación y otros que tienen al menos un partido más para engrosar su cosecha.

En el Superclásico que Boca le ganó 3 a 2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba Miguel Borja anotó un tanto para el Millonario y llegó a los 13 en igual cantidad de encuentros, por lo que promedia uno por juego. El colombiano dejó atrás a Adrián ‘Maravilla’ Martínez, que cerró su incursión con 12 porque Racing quedó eliminado en la etapa de grupos, y puede culminar como el máximo anotador si no es superado en semifinales y la definición.

Miguel Borja abrió la cuenta en el Superclásico y es el máximo anotador de la Copa de la Liga 2024 con 13 tantos Marcelo Manera

Al delantero cafetero, previo a su conquista contra el xeneize, lo sufrieron Independiente, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, Barracas Central, Vélez por triplicado, Deportivo Riestra, Talleres de Córdoba y Rosario Central por duplicado. Frente a Banfield e Instituto de Córdoba no sumó minutos por lesión. Su ahora escolta Martínez, por su parte, le hizo tres a San Lorenzo y Central Córdoba de Santiago del Estero; dos a Newell’s y uno a Independiente, Boca, Lanús y Belgrano. Un detalle: lo sufrieron los tres clubes “grandes” a los que enfrentó con la camiseta albiceleste. Su media fue de 0,86 goles cada 90 minutos.

El podio de la tabla de goleadores lo completa Juan Ramírez de Newell’s. El charrúa tiene ocho conquistas en 14 duelos y tiene por detrás, a solo un festejo, a Edinson Cavani. Su compatriota acertó un cabezazo clave en el Superclásico y llegó a los siete goles con la particularidad de que disputó 11 de los 15 cotejos del xeneize. El también uruguayo Miguel Merentiel y Braian Romero quedaron un escalón por detrás con seis tantos gracias a sus sendos dobletes para Boca y el triunfo de Vélez sobre Godoy Cruz en otro de los duelos de cuartos de final. Así, igualaron la línea de Damián Puebla (Instituto), Facundo Colidio (River), Álan Lescano (Argentinos Juniors), Federico Girotti (Talleres) y Maxi Romero (Argentinos Juniors), Adam Bareiro (San Lorenzo), Walter Bou (Lanús) y Lucas Passerini (Belgrano).

De los jugadores que pelean por ser el “Pichichi” de la Copa de la Liga, solo siguen en carrera porque jugarán semifinales con sus equipos Lescano, Romero, Cavani y Merentiel. El resto no podrá seguir sumando anotaciones porque sus clubes no ingresaron entre los mejores cuatro: Borja, Colidio, Passerini (se lesionó gravemente en un partido de la Copa Sudamericana y no volverá a jugar hasta 2025), Bareiro, Puebla, Girotti, Bou, Ramírez y ‘Maravilla’ Martínez.

Hasta el momento se disputaron 200 partidos y se marcaron 447 goles, una media de 2,23 por cada 90 minutos. El equipo que más anotó es River Plate con 28 conquistas, dos más que Argentinos Juniors. En contrapartida, los que más recibieron fueron Independiente Rivadavia y Tigre con 25 cada uno.