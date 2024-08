Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras completarse la fecha 7

Escuchar

Se completó este miércoles la séptima fecha de la Liga Profesional 2024 con los triunfos de Boca Juniors sobre Banfield 3 a 0 y de Unión de Santa Fe ante Rosario Central 1 a 0. Los partidos fueron postergados en su momento porque tanto el xeneize como el Canalla debieron disputar encuentros de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2024.

El conjunto dirigido por Diego Martínez se impuso con goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel y otro de Jabes Saralegui y escaló del 19° al undécimo puesto. Con su tercera victoria en el certamen, llegó a los 12 puntos porque también cosechó tres pardas y dos caídas y alcanzó a Estudiantes de La Plata, Lanús y Argentinos Juniors. El Tatengue, por su parte, ganó con tanto de Mauro Pitton y es el único escolta de Huracán, líder con 18 unidades. El equipo de Cristian ‘Kily’ González, con su quinta alegría en el campeonato, llegó a los 17 tantos y relegó a Racing Club (16) y Talleres de Córdoba (15). Más atrás están Vélez, Instituto de Córdoba e Independiente Rivadavia con 14; y River y Atlético Tucumán con 13.

Así se juega la novena fecha

La novena fecha de la Liga Profesional se desarrollará entre el próximo viernes 2 de agosto y el lunes 5. Se destacan los duelos Newell’s vs. Estudiantes de La Plata, con el que se abrirá la jornada; Talleres vs. Instituto, el clásico Independiente vs. San Lorenzo; el duelo entre líderes de Huracán y Racing; Unión vs. River y Boca Juniors vs. Barracas Central.

Viernes 2 de agosto

20: Newell’s vs. Estudiantes (ESPN Premium)

Sábado 3 de agosto

15: Godoy Cruz vs. Argentinos (TNT Sports).

15: Vélez vs. Defensa y Justicia (ESPN Premium).

17.15: Talleres vs. Instituto (TNT Sports).

19.15: Independiente vs. San Lorenzo (ESPN Premium).

20.30: Huracán vs. Racing (TNT Sports).

Domingo 4 de agosto

15: Unión vs. River (ESPN Premium).

15: Sarmiento vs. Belgrano (TNT Sports).

17.30: Boca vs. Barracas Central (TNT Sports).

20: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports).

20: Lanús vs. Tigre (ESPN Premium).

Lunes 5 de agosto

14.30: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (ESPN Premium).

19: Gimnasia vs. Rosario Central (TNT Sports).

20: Platense vs. Banfield (ESPN Premium).

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

LA NACION