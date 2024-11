Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 22

La Liga Profesional 2024 está que arde. Concluida este lunes la fecha 22, Vélez Sarsfield sigue siendo el líder, pero Huracán quedó a una sola unidad mientras que todos los que venían detrás le descontaron puntos y se acercaron: Racing, River Plate, Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe.

El Fortín no le pudo ganar a Deportivo Riestra de visitante y con el empate 1 a 1 quedó con 43 unidades, solo una más que el Globo que logró una gran victoria ante Independiente 1 a 0. La Academia superó 2 a 1 a Independiente Rivadavia y suma 37 mientras que el Millonario -superó a Barracas Central 3 a 0-, la T -doblegó a Godoy Cruz 1 a 0- y Unión de Santa Fe -venció a Atlético Tucumán 1 a 0- tienen 36.

El Decano y Belgrano de Córdoba, que superó 1 a 0 a Instituto, quedaron con 33 tantos, por delante de Boca Juniors, verdugo de Sarmiento en Junín 2 a 0, y el Malevo, los cuáles tienen 31. El Rojo acumula 30 por su derrota en el estadio Tomás Adolfo Ducó y comparte ubicación con Estudiantes de La Plata y Platense, quienes empardaron de visitante frente a Central Córdoba 1 a 0 y Lanús 0 a 0, respectivamente. El que volvió al triunfo fue San Lorenzo, 1 a 0 sobre Rosario Central, y escaló al 17° puesto con 28 puntos.

Así se juega la próxima fecha

La jornada número 23 se jugará entre el domingo 17 y el jueves 21 de noviembre, luego de la última fecha FIFA en la que selección argentina visitará a Paraguay y recibirá a Perú por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Entre los encuentros más destacados sobresalen el clásico San Lorenzo vs. Racing; Atlético Tucumán vs. Huracán, Vélez vs. Lanús, Boca vs. Unión, Independiente vs. Gimnasia e Independiente Rivadavia vs. River.

Domingo 17 de noviembre

17.30: San Lorenzo vs. Racing (TNT Sports).

Lunes 18 de noviembre

17: Banfield vs. Tigre (ESPN Premium).

19.15: Platense vs. Godoy Cruz (ESPN Premium).

19.15: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (TNT Sports).

21.30: Instituto vs. Argentinos (TNT Sports).

21.30: Atlético Tucumán vs. Huracán (ESPN Premium).

Miércoles 20 de noviembre

17: Newell´s vs. Central Córdoba (TNT Sports).

19.15: Vélez vs. Lanús (ESPN Premium).

19.15: Estudiantes vs. Rosario Central (TNT Sports).

21.30: Boca vs. Unión (ESPN Premium).

Jueves 21 de noviembre

17: Barracas Central vs. Belgrano (ESPN Premium).

19.15: Talleres vs. Sarmiento (TNT Sports).

19.15: Independiente vs. Gimnasia (ESPN Premium).

21.30: Independiente Rivadavia vs. River (TNT Sports).

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

LA NACION