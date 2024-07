La fecha 8 de la Liga Profesional 2024: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Escuchar

Aunque todavía no terminó la séptima fecha de la Liga Profesional 2024 porque el próximo miércoles jugarán Unión vs. Rosario Central y Boca Juniors vs. Banfield -sus partidos se desprendieron del cronograma porque entre semana el Canalla y el xeneize disputarán sus respectivos partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana y avanzaron a octavos-, desde este sábado se desarrolla la octava con 14 partidos hasta el lunes 29 de julio.

El duelo más importante es el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia en el estadio Uno con arbitraje de Facundo Tello. Además, River, en una prueba de fuego para Martín Demichelis, recibe a Sarmiento en el estadio Monumental con Nazareno Arasa como juez mientras que Hernán Mastrángelo imparte justicia en Córdoba en Instituto vs. Boca. San Lorenzo recibe a Newell’s en el Nuevo Gasómetro con Jorge Baliño al mando de la justicia; Racing es local de Unión con Sebastián Zunino; Independiente visita a Independiente Rivadavia de Mendoza con Nicolás Ramírez y el líder del certamen, Huracán tiene una parada complicada en Rosario contra Central, donde el colegiado es Pablo Echavarría.

Cronograma de la fecha 8 de la Liga Profesional

Sábado 27 de julio

15.00 Independiente Rivadavia vs. Independiente (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero.

Cuarto árbitro: Luciano Julio.

VAR: José Carreras.

AVAR: Gerardo Lencina.

17.00 San Lorenzo vs. Newell’s (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Hugo Páez.

Cuarto árbitro: Yamil Possi.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Mariana De Almeida.

19.00 Rosario Central vs. Huracán (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: José Castelli.

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.

VAR: Darío Herrera.

AVAR: Juan Del Fueyo.

Huracán es el único líder que tiene la Liga Profesional 2024 con 15 puntos Gonzalo Colini - LA NACION

Domingo 28 de julio

15.00 Estudiantes vs. Gimnasia (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade.

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Iván Núñez.

15.00 Banfield vs. Talleres (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Rapallini.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Gastón Suárez.

17.15 Racing vs. Unión (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Andrés Merlos.

AVAR: Julio Fernández.

18.30 River vs. Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.

Cuarto árbitro: Felipe Viola.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Pablo González.

20.30 Instituto vs. Boca (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Diego Verlotta.

Boca Juniors necesita ganar para no alejarse de los líderes en la Liga Profesional 2024 Gonzalo Colini - LA NACION

Lunes 29 de julio

15.00 Barracas Central vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Hugo Páez.

16.30 Defensa y Justicia vs. Platense (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Gisella Trucco.

18.45 Central Córdoba vs. Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Andrés Gariano.

18.45 Tigre vs. Deportivo Riestra (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: José Carreras.

VAR: Sebastián Zunino.

AVAR: Diego Romero.

Tigre, en la reanudación de la Liga Profesional 2024, sumó cuatro puntos importantes en su lucha por no descender Fotobaires

21.00 Belgrano vs. Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Federico Cano.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Walter Ferreyra.

21.00 Argentinos vs. Lanús (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Javier Uziga.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Diego Ceballos.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Felipe Viola.

Los partidos de la Liga Profesional 2024 se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

