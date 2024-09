Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024 y la clasificación a las copas, tras la fecha 15

Escuchar

La Liga Profesional 2024 no detiene su marcha y este fin de semana transita la decimoquinta jornada, en el comienzo de la segunda mitad de este torneo. Y lo hace con varios partidos destacados entre rivales que pelean en los dos extremos: los que están luchando por el título y los que pugnan por mantener la categoría.

Uno de los partidos que marcan esta jornada se disputará este lunes en Liniers, cuando desde las 21 el líder Vélez (30) reciba a Estudiantes (17), con la chance de mantener su ventaja de cico puntos en la cima sobre Huracán, Talleres y Unión de Santa Fe, escoltas con 27

El River de Marcelo Gallardo se llevó un gran triunfo en la Boca y se acomodó en la tabla Marcos Brindicci

Supercopado

El impacto más grande lo dio River este sábado, al derrotar 1 a 0 a Boca en la Bombonera y dejarlo hundido en una grave crisis futbolística e institucional que podría significar el final del ciclo de Diego Martínez como entrenador y la posibilidad de que el presidente Juan Román Riquelme tome decisiones fuertes para dar un golpe de timón. El único tanto del superclásico lo marcó Manuel Lanzini, que por tercera ocasión le anota al máximo rival en su estadio.

En otra sintonía

Con un equipo alternativo que jugó una hora con un hombre más que su rival, Racing sufrió un duro cachetazo en Córdoba ante Talleres, que lo venció por 2 a 0. Aún con diez por la expulsión de Franco Moyano en el primer tiempo, la T construyó con actitud y compromiso una muy buena victoria que lo sostiene en la parte más alta de la tabla de posiciones, como escolta de Vélez. La Academia, que este jueves se juega en Avellaneda el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana tras la derrota 1 a 0 ante Athletico Paranaense en Brasil, perdió terreno en la Liga y sigue a seis puntos de Vélez, que este lunes puede alejarse más cuando reciba a Estudiantes.

Todo al cero

San Lorenzo, que venía entusiasmado con un repunte futbolístico y el arribo del mediocampista español Iker Muniain, no pasó del 0 a 0 en su visita a Defensa y Justicia. El Ciclón necesitaba volver al triunfo para despegarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones en la Liga Profesional. Venía de perder ante Vélez en el Nuevo Gasómetro por 1-0 y se medía ante el Halcón, que tampoco venía bien. Pero le cuesta mucho hacer goles y en la noche de Varela no fue la excepción: empató y de esta manera sigue abajo, en el puesto 24 de 28, con apenas once tantos en 15 encuentros.

Sin juego, sin fútbol y sin goles

De empate en empate, recibiendo pocos goles pero también sin hallar los caminos para sacudir las redes rivales, Independiente se ganó una vez más los silbidos de su gente tras un paupérrimo 0 a 0 ante un Argentinos Juniors que fue más pulcro en el dominio, pero igual de incapaz a la hora de producir jugadas con aroma de gol. El equipo que quiere fabricar Julio Vaccari ha tenido hasta ahora un problema de base: la pelota. Desde ya, no es exclusivo de su equipo sino generalizado en nuestro fútbol, inclusive en clubes con mucho mayor potencial económico del que exhibe el Rojo en estos tiempos. No se trata sólo del manejo individual de la principal herramienta del juego -cualquier futbolista de Primera División “sabe” con el balón- sino del colectivo, de las premisas básicas que indican hacerlo circular entre hombres de la misma camiseta y de tocar y moverse para buscar un espacio libre para volver a recibir. Eso que hoy se conoce como funcionamiento ofensivo.

Los clubes se enfrentan todos contra todos a una vuelta y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el trofeo se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además de la estrella, el conjunto ganador se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes de La Plata y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

El torneo tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-.

Rumbo a las Copas 2025

Vélez Sarsfield se mantiene en lo más alto de la tabla anual con 55 puntos, cuatro más (con un partido menos) que River y Talleres. El Millonario y la T están ingresando a la Copa Libertadores junto al Fortín porque tienen mejor diferencia de goles que la T. En el máximo certamen continental ya tiene su lugar Estudiantes de La Plata porque fue campeón de la Copa de la Liga 2024.

Racing y los equipos que están por detrás y estarían ingresando a la Sudamericana, para la que hay seis vacantes disponibles. Se trata de Godoy Cruz, Unión, Boca, Argentinos y Huracán.

Así se juega la fecha 16 de la Liga Profesional 2024

Viernes 27 de septiembre

15: Deportivo Riestra vs. Newell´s

21: Independiente Rivadavia vs. Instituto

Sábado 28 de septiembre

15: San Lorenzo vs. Banfield

17.30: Estudiantes vs. Defensa y Justicia

17.30: Godoy Cruz vs. Huracán

20: Belgrano vs. Boca Juniors

Domingo 29 de septiembre

14.30: Central Córdoba vs. Barracas Central

17: River Plate vs. Talleres

19.30: Sarmiento vs. Unión

21: Lanús vs. Gimnasia de La Plata

Lunes 30 de septiembre

19: Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán

21: Racing vs. Platense

Martes 1° de octubre

18.30: Tigre vs. Independiente

20.30: Rosario Central vs. Vélez

