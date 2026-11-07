Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Boca

Boca volvió a saborear este sábado las mieles de un título y se convirtió en Campeón de Liga, la nueva estrella que entrega la Liga Profesional al mejor equipo de la Tabla Anual, es decir, el que puntos cosechó entre el Torneo Apertura y el Clausura 2026. De esta manera, sumó en su palmarés histórico que ahora tiene 53 títulos nacionales. En lo que resta del año aún pelea por la Copa Argentina, por este mismo Clausura y por la copas de campeones, además de estar en la final de la Sudamericana en el plano internacional. Los detalles de este nuevo título se pueden ver en canchallena.com.

El xeneize festejó este sábado tras tres años de sequía y se desahogó este sábado al quedarse con el título de la Tabla Anual. Llegó a la última jornada de la etapa regular justamente del Clausura con ventaja, pero recién pudo festejar en el penúltimo minuto del encuentro del partido en el que se impuso a Defensa y Justicia por 1 a 0.

Después de tres años Boca se hizo de un título oficial; fue en la Bombonera y tras ganar la Tabla Anual ALEJANDRO PAGNI - AFP

Lo que prometía ser una jornada vibrante no defraudó. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central tenían chances de campeonar y el Canalla, por su parte también de repetir y ser bicampeón de Liga. Por eso los tres fueron programados para jugar ante Defensa y Justicia, Huracán y el descendido Estudiantes de Río Cuarto desde las 17.30, en idéntico horario.

Y de entrada el Globo golpeó en La Paternal, donde al Bicho le costó siempre el partido y por lo tanto, casi como de inmediato se fue bajando de la pelea, algo que se consumó con el 2 a 0 de los de Parque Patricios. A su vez, Central, en Rosario, se acomodó en la carrera y pasó adelante cuando se puso en ventaja ante los cordobeses, sin respuestas en el Gigante de Arroyito. Luego, el 2 a 0 del Canalla, ratificó su lucha.

En la Bombonera, sin embargo, Defensa y Justicia se plantó de igual a igual y le hizo un gran partido a Boca, que más desesperado que convencido igual lo buscó hasta el final. Cuando Rosario ya se preparaba para festejar, a dos minutos del pitazo final, Enner Valencia le dio el 1 a 0 al xeneize y desató una celebración que esperó más de tres años. Ante su gente, en su casa, Boca se convirtió nuevamente en campeón del fútbol argentino, es el flamante Campeón de Liga. Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Miguel Merentiel y todo Boca festejan una nueva conquista del xeneize, que llegó a 53 títulos nacionales ALEJANDRO PAGNI - AFP

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 75 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Vélez y Estudiantes - 19

Rosario Central - 14

Huracán - 13

Newell’s y Lanús - Nueve

Belgrano - Siete

Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco

Porteño (club extinguido) - Cuatro

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno

Títulos nacionales