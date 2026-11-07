Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Boca

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El xeneize se consagró como Campeón de Liga por haber sido el mejor de la Tabla Anual, el escalafón que contempla los puntos del Apertura y Clausura
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Boca volvió a saborear este sábado las mieles de un título y se convirtió en Campeón de Liga, la nueva estrella que entrega la Liga Profesional al mejor equipo de la Tabla Anual, es decir, el que puntos cosechó entre el Torneo Apertura y el Clausura 2026. De esta manera, sumó en su palmarés histórico que ahora tiene 53 títulos nacionales. En lo que resta del año aún pelea por la Copa Argentina, por este mismo Clausura y por la copas de campeones, además de estar en la final de la Sudamericana en el plano internacional. Los detalles de este nuevo título se pueden ver en canchallena.com.
El xeneize festejó este sábado tras tres años de sequía y se desahogó este sábado al quedarse con el título de la Tabla Anual. Llegó a la última jornada de la etapa regular justamente del Clausura con ventaja, pero recién pudo festejar en el penúltimo minuto del encuentro del partido en el que se impuso a Defensa y Justicia por 1 a 0.
Lo que prometía ser una jornada vibrante no defraudó. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central tenían chances de campeonar y el Canalla, por su parte también de repetir y ser bicampeón de Liga. Por eso los tres fueron programados para jugar ante Defensa y Justicia, Huracán y el descendido Estudiantes de Río Cuarto desde las 17.30, en idéntico horario.
Y de entrada el Globo golpeó en La Paternal, donde al Bicho le costó siempre el partido y por lo tanto, casi como de inmediato se fue bajando de la pelea, algo que se consumó con el 2 a 0 de los de Parque Patricios. A su vez, Central, en Rosario, se acomodó en la carrera y pasó adelante cuando se puso en ventaja ante los cordobeses, sin respuestas en el Gigante de Arroyito. Luego, el 2 a 0 del Canalla, ratificó su lucha.
En la Bombonera, sin embargo, Defensa y Justicia se plantó de igual a igual y le hizo un gran partido a Boca, que más desesperado que convencido igual lo buscó hasta el final. Cuando Rosario ya se preparaba para festejar, a dos minutos del pitazo final, Enner Valencia le dio el 1 a 0 al xeneize y desató una celebración que esperó más de tres años. Ante su gente, en su casa, Boca se convirtió nuevamente en campeón del fútbol argentino, es el flamante Campeón de Liga. Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca - 75 títulos
- River - 72
- Independiente - 45
- Racing - 40
- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22
- Vélez y Estudiantes - 19
- Rosario Central - 14
- Huracán - 13
- Newell’s y Lanús - Nueve
- Belgrano - Siete
- Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco
- Porteño (club extinguido) - Cuatro
- Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres
- Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno
Títulos nacionales
- River - 54 títulos
- Boca - 53
- Racing - 33
- Independiente - 25
- Alumni (club extinguido) - 18
- San Lorenzo - 17
- Vélez - 14
- Huracán y Rosario Central - 13
- Estudiantes de La Plata - 12
- Newell’s - Nueve
- Belgrano - Siete
- Lomas (club extinguido) y Lanús - Cinco
- Porteño (club extinguido), CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - Cuatro
- Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres
- Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - Uno
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