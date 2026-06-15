Ataja el Dibu Martínez: cómo son las férulas flexibles que usará el arquero de la selección en el Mundial

Más allá del magnetismo que ya de por sí ostenta su figura, Emiliano Dibu Martínez estuvo -está- en el centro de atención desde que la selección argentina se instaló en Estados Unidos. El dedo anular de la mano derecha, fracturado durante la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, el 20 del mes pasado, es lo que genera incertidumbre y preocupación. Pese a que todavía acarrea molestias en la zona, el arquero será titular ante Argelia, este martes en Kansas City, en el debut del campeón de Qatar 2022 en la Copa del Mundo.

El marplatense fue exigido y respondió bien, aunque, por precaución, Lionel Scaloni siguió de cerca los movimientos de Gerónimo Rulli y Juan Musso. Igualmente, todo indica que uno de los héroes de 2022 llegará sin inconvenientes al debut. Por las dudas, el cuerpo técnico decidió que Santiago Beltrán, el joven arquero de River, permanezca al menos una semana más en Estados Unidos. El reglamento permite reemplazar arqueros en cualquier momento del torneo y la intención es tener una alternativa cerca en caso de que Martínez sufra algún contratiempo.

El dedo anular protegido de Emiliano Martínez durante los ensayos en Kansas Aníbal Greco - La Nación

“Estamos bien, tengo al mejor fisio”, dijo el Dibu Martínez hace unos días, tras un ensayo, en referencia a Pablo Capuchetti, uno de los integrantes del cuerpo médico. Su evolución es una de las buenas noticias que tuvo Scaloni.

En las últimas horas, asimismo, se notificó sobre un accesorio de protección para los dedos creada por dos emprendedores de Mar del Plata, precisamente, que llegará a las manos de Martínez. El producto, denominado Artrogrip, sirve para el cuidado articular y la protección de la zona luego de la lesión.

Un accesorio especial

“Los dos practicamos artes marciales y también hemos jugado al básquet. Son deportes en los que es muy común doblarse los dedos y lesionárselos, más que nada por los pelotazos o porque agarrás a alguien y justo se movió”, contaron, en la web 0223.com.ar, Francisco y Leandro, los creadores del producto. Con el conocimiento que les daba la experiencia deportiva y una impresora 3D a disposición, los creadores de este accesorio detectaron una necesidad concreta: encontrar una alternativa a la cinta que suele utilizarse para proteger las articulaciones. Ensayaron distintas opciones hasta encontrar la adecuada.

El accesorio de protección de las articulaciones de los dedos que utilizará el Dibu Martínez en el Mundial

Con el diseño terminado, comenzaron a repartir ejemplares en distintos espacios deportivos para recibir devoluciones y realizar mejoras. Al tiempo lo lanzaron al mercado. Y la sorpresa llegó cuando los contactaron desde la AFA para comprar distintos accesorios para Dibu Martínez, todo “un sueño” para estos emprendedores de la ciudad la balnearia, la misma en la que nació el arquero.

El accesorio permite “brindar estabilidad y protección a los dedos de manera práctica, reutilizable y adaptable”. Martínez los utilizará ante Argelia. Y, obviamente, para esta empresa el Mundial será una gran vidriera internacional.