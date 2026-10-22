Atlético Mineiro sufrió ante Montevideo City, pero se clasificó a la final de la Sudamericana contra Boca

La ventaja de tres goles conseguida en Brasil parecía darle tranquilidad a Atlético Mineiro, pero la revancha ante Montevideo City Torque terminó con más suspenso del esperado. Bajo un diluvio en el estadio Centenario, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez perdió 2-0, sufrió hasta el último minuto y logró clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Boca. La expulsión del lateral derecho ecuatoriano titular Alan Franco, que no podrá disputar el partido decisivo, fue otra mala noticia para el equipo brasileño.

Después del 3-0 de la ida, con goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas, Mineiro llegó a Montevideo con un amplio margen a favor. En las tribunas del Centenario había apenas un puñado de hinchas visitantes, mientras que el escenario parecía demasiado grande para el público local. Dentro de la cancha, sin embargo, el conjunto uruguayo salió decidido a revertir la serie.

Los dirigidos por Marcelo Méndez asumieron el protagonismo desde el comienzo, conscientes de la necesidad de descontar rápidamente. En el primer tiempo acumularon 15 remates, cuatro de ellos al arco, contra apenas tres intentos de su rival, dos entre los tres palos. Gabriel Delfim empezó a convertirse en una de las figuras bajo los palos para el Galo, aunque también protagonizó una acción que pudo costarle cara: demoró en controlar una pelota y estuvo cerca de regalarle el gol a Salomón Rodríguez.

Lo mejor de Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro

Mineiro, replegado cerca de su área, apostaba a resistir y aprovechar los espacios que dejaba el equipo uruguayo. La diferencia de jerarquía individual alimentaba la sensación de que los brasileños podían resolver cualquier contraataque, pese a las dificultades para sostener la posesión.

El segundo tiempo comenzó con una tónica similar y sin que la lluvia diera tregua. Montevideo City volvió a estar cerca del gol después de un error de Mineiro en la salida. Esteban Obregón recuperó la pelota y ensayó una definición por encima del arquero desde lejos del área, pero Lyanco apareció sobre la línea y despejó de cabeza cuando la pelota estaba a punto de entrar.

A los 51 minutos llegó una de las oportunidades más claras del conjunto visitante. Después de una buena combinación para cerrar un contraataque, Reinier, exjugador de Real Madrid, sacó un potente remate que se estrelló contra el travesaño. Fue una muestra de lo que pretendía Mineiro: resistir los avances del rival y lastimar con transiciones rápidas.

Las indicaciones de Eduardo Domínguez bajo la fuerte lluvia en el estadio Centenario de Montevideo EITAN ABRAMOVICH - AFP

Con el correr de los minutos, la falta de eficacia comenzó a pesarle al equipo uruguayo. Mineiro consiguió equilibrar el trámite y alejar por momentos el peligro de su arco, aunque el encuentro empezó a ganar tensión. A los 72 minutos se produjo una discusión entre futbolistas de ambos conjuntos durante un córner. El árbitro chileno Cristián Garay no mostró tarjetas en esa secuencia, pero el clima quedó cada vez más caliente.

Tres minutos después, el equipo brasileño sufrió un golpe que tendrá consecuencias en la final. Alan Franco recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta evitable sobre Diogo Guzmán y dejó a Mineiro con diez jugadores. El lateral derecho ecuatoriano había sido amonestado apenas 16 minutos antes y, por la expulsión, se perderá el encuentro decisivo ante Boca.

Alan Franco es un titular habitual en Mineiro y no estará para la final con Boca DANTE FERNANDEZ - AFP

Con superioridad numérica, Montevideo City volvió a empujar, aunque sin demasiada claridad. A los 88 minutos encontró el premio a su insistencia: un centro al área derivó en una chilena de Juan Quintana y el defensor argentino Kevin Silva apareció para empujar la pelota a la red. El descuento en el marcador global abrió un cierre que hasta entonces parecía controlado para los visitantes.

Y todavía quedaba una emoción más. A los 93 minutos, un córner ejecutado por Gonzalo Montes encontró la cabeza del experimentado capitán Gary Kagelmacher, de 38 años, que conectó un remate preciso al ángulo. El 2-0 desató la ilusión de los uruguayos, que quedaron a un gol de forzar los penales cuando el partido ya estaba en tiempo de descuento.

Kevin Silva festeja el gol que le daba esperanza a su equipo Santiago Mazzarovich - AP

No hubo tiempo para completar la remontada. Montevideo City se despidió con una victoria que le permitió cerrar dignamente la serie y recibió el aplauso de su público. Mineiro, en cambio, terminó con alivio una noche que se complicó más de lo previsto: el 3-2 global le alcanzó para avanzar a la definición continental.

Boca y Mineiro volverán a cruzarse después de la polémica serie de octavos de final de la Copa Libertadores de 2021, que terminó con un escandaloso episodio fuera de la cancha. El conjunto argentino llega a esta instancia después de eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná, donde ganó ayer por la noche y revirtió la eliminatoria para imponerse por 3-2 en el resultado global.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. Allí, Boca buscará el título frente a un Mineiro que hizo valer su ventaja, pero que llegará al partido decisivo sin un habitual titular después de una clasificación mucho más trabajosa de lo que anticipaba el resultado de la ida.