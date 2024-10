Balón de Oro: qué dijo France Football sobre la ausencia de Real Madrid en la gala y quiénes fueron “los culpables” de que Vinicius no se llevara el gran premio

La gala del Balón de Oro 2024 será recordada no solo por el histórico logro de los españoles Rodri Hernández y Aitana Bonmatí, quienes se convirtieron en los primeros futbolistas de una misma nacionalidad en obtener el premio en ambas categorías, sino también por la polémica que generó el boicot del Real Madrid al evento. El club decidió no asistir luego de enterarse que Vinicius Jr. no iba a ser el ganador, algo que se volvió un tema de crítica y debate en el planeta fútbol y que a la vez dejó al club blanco en una posición de “mal perdedor”.

Las consecuencias de esa decisión inédita de la entidad española derivó en que Vincent Garcia, jefe de redacción de la revista France Football, medio que organiza la premiación desde 1956, abordara este hecho en una editorial y en sus declaraciones posteriores a la gala. Garcia señaló que la presión por parte del Real Madrid para conocer los resultados con anticipación fue constante, algo que no sorprendió, ya que otros clubes también intentaron obtener esa información previa. Sin embargo, indicó que quizás su silencio llevó al club madrileño “al límite”, lo que se tradujo en su ausencia cuando se les negó la información solicitada.

Aitana y Rodri, ganadores del Balón de Oro 2024 FRANCK FIFE - AFP

Según Garcia, “fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador no iba a ser notificado previamente”. Ante la negativa de confirmar el resultado, Real Madrid canceló su viaje y se privó de recoger otros premios que sí había ganado, como el de Mejor Equipo del Año y el de Mejor Entrenador, otorgado a Carlo Ancelotti.

Poco después de que Rodri recibiera el premio al Mejor Futbolista del año, Vinicius Jr. publicó un enigmático tuit en su cuenta oficial, en donde escribió: “Lo haré por 10 veces si es necesario. No están preparados”.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Además, el redactor jefe explicó que la presencia de varios jugadores madridistas entre los finalistas, como Jude Bellingham y Dani Carvajal, pudo haber perjudicado a Vinicius. “Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri”, comentó Garcia.

En su editorial, Garcia fue más allá al criticar al Real Madrid por su decisión, calificándola como una falta de respeto al espíritu del deporte: “El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinícius, tomando como rehén a sus otros ganadores”. El periodista destacó que la ausencia del club madrileño dejó un vacío en la celebración y calificó la decisión como una muestra de “falta de clase” al “pisotear el valor del deporte que consiste en respetar a sus ganadores”.

Este planteo de uno de los clubes más importantes del mundo ante una gala tan esperada marcó un hito en la historia del Balón de Oro, dejando interrogantes hacia el futuro sobre el impacto de las dinámicas de grupo en las votaciones y la influencia de la tensión entre clubes y organizadores en los resultados finales.

LA NACION