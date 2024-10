La esposa del Dibu Martínez sorprendió en el Balón de Oro con un detalle en su look: ¿qué es y cuánto cuesta?

Este lunes 28 de octubre se llevó a cabo el Balón de Oro, una de las premiaciones más importantes del futbol a nivel mundial. Como es de esperar, la Argentina se hizo presente este año. Uno de los invitados más destacado fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien ganó el galardón a “Mejor arquero”. Se lo pudo ver llegar a la alfombra roja junto a su esposa, Mandinha, quien deslumbró con un vestido rojo largo strapless.

Sin embargo, muchos usuarios se sorprendieron al ver que llevaba algo plateado en la mano, pero no se descifra qué es o para qué sirve. Se trata de una cartera de mano, también conocida como “clutch”. Este tipo de bolsos se suelen usar en eventos y fiestas elegantes, tal como eligió Mandinha. Su función es poder llevar lo mínimo e indispensable y que el look se vea sumamente elegante. Lo particular del que llevó la esposa del “Dibu” que lo distingue de otros es que tiene una forma rara y un tamaño bastante chico que le permite agarrarlo con una sola mano. Su color plateado hace juego con la fina joyería que tiene en sus manos y sus aros.

Esta es otra coincidencia que Mandinha compartió con el look de Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez. No solo las dos eligieron usar un vestido largo rojo para la ocasión, sino que también llevaron una pequeña cartera al evento. La pareja del “Toro” se diferenció al elegir un clutch un poco más grande y cuadrado que hizo juego con el color de su vestimenta.

Lautaro Martínez junto a Agustina Gandolfo en la alfombra roja del Balón de Oro (AP Photo/Michel Euler) Michel Euler - AP

Cuánto cuesta este accesorio exclusivo

A pesar de su tamaño y que se trata de tan solo un accesorio, los clutch de marcas de alta moda suelen ser bastante caras. Por ejemplo, en la marca italiana Valentino este tipo de bolsos cuestan entre 540 y 5400 euros. Al cambio oficial, quedarían en unos 602.100 y 6.021.000 millones de pesos argentinos. Por su parte, en Gucci se pueden conseguir a 7300 la más cara (que serían 8.139.500 de pesos).