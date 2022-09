Banfield - Colón, por la Liga Profesional: el increíble penal que Penel no le cobró al Sabalero en la victoria del Taladro y la expulsión de Wanchope Ábila

Banfield venció a Colón 2-1 en el Sur, en un partido de la fecha 18 de la Liga Profesional Argentina. El partido fue muy entretenido, con varias chances de gol de un lado y del otro. Y tuvo suspenso hasta el final. Tal fue así que hubo un desenlace caliente, porque todo el plantel del equipo Sabalero le protestó a Ariel Penel la sanción de un penal por infracción de Alejandro Maciel a Rafael Delgado. Hubo una clara infracción del defensor local sobre el visitante, pero el árbitro (tras ver la jugada repetidamente en el VAR) decidió cobrar... lateral.

Cabe destacar que, a la hora de cobrar un penal, no es válida la intención: si hay una falta, es penal. La intención, en todo caso, queda a consideración por una eventual mano. Pero aquí lo curioso es que Alejandro Maciel pisa a Rafael Delgado, en su intento por bloquear la pared sobre el ataque izquierdo.

El final fue lleno de protestas y hasta vio la tarjeta roja Wanchope Abila, por doble amonestación. El ex delantero de Boca le protestó seguidamente sobre el penal no cobrado sobre el final. Eso desencadenó su expulsión.

La polémica de la noche

Lo más sorprendente fue la explicación que luego Penel le dio a Luis Rodríguez en el círculo central, cuando el delantero fue con respeto a protestarle y pedirle explicaciones sobre esa falta no cobrada. “Cuando baja el pie, está el de Delgado”, le dijo el árbitro al Pulga. Si así reconoce que hubo contacto y falta, no importa si Maciel tuvo la intención o no de cometerle infracción.

Maciel, protagonista de la jugada que generó el final caliente en la cancha de Banfield, dijo luego en declaraciones a TNT Sports: “Una jugada rápida pero la intención mía nunca fue hacer el penal y eso vio el árbitro y el VAR; estaba tranquilo. Nunca te podés confiar, pero como hoy me tocó a favor contra Argentinos hice otro penal y lo cobraron. Pero con la jugada de hoy estaba tranquilo porque no hubo mala intención”.

Lo mejor del partido

“Si el VAR llama es por algo, pensábamos que iba a cobrar el penal, pero no fue así. Pensé que íbamos a tener la posibilidad de empatar con ese penal. Los partidos se ganan con goles y hoy nos vamos con las manos vacías”, sostuvo Adrián Marini, DT de Colón.

El partido lo había arrancado ganando Colón, con un contraataque y una muy buena definición de César Farías, que utilizó como “cortinas” de pase a Bernardi y Abila en ese contraataque 3 vs. 3 y luego definió. El Taladro reaccionó en la segunda etapa y dio vuelta el partido por las anotaciones de Aaron Quiros, defensor central que Vivas lo está poniendo como lateral izquierdo; y un gran cabezazo de Juan Cruz, luego de que el arquero le tapara muy bien otro cabezazo a Ramiro Enrique.

Ramiro Enrique es marcado por Garcés; el árbitro Penel, protagonista de un error por el final, observa de fondo Prensa Banfield

En el torneo, Banfield venía de empatar ante Atlético Tucumán por 0-0 mientras que Colón había caído como local ante Boca por 2-1. El Sabalero, que está con DT interino, perdió cuatro de los últimos cinco partidos que disputó.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.