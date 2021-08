Banfield - Platense, por el Torneo 2021: horario, TV y formaciones del partido

Banfield, que acumula cinco presentaciones sin triunfos, será local ante Platense, que está anteúltimo y solo supera a Arsenal, en uno de los encuentros a jugarse este sábado por la 9° fecha del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y cuyos protagonistas no juegan entre si desde hace 24 años. El cotejo se jugará en el estadio Florencio Sola, en la ciudad bonaerense de Banfield, este sábado desde las 18 con el arbitraje de Pablo Echavarría. Se podrá ver a través de la pantalla de TNT Sports.

Mal momento para el Banfield de Javier Sanguinetti. Parece ayer cuando el 17 de enero pasado el equipo banfileño jugó la final de la Copa Diego Maradona y perdió ante Boca en definición con remates desde el punto penal o cuando el 31 de marzo le ganó a Vélez por 3 a 2 y se clasificó para la Copa Sudamericana 2022, pero hoy no juega bien y no gana. Claro que este Banfield ya no cuenta, entre otros, con el arquero Mauricio Arboleda, Jorge Rodríguez, Martín Payero y Agustín Fontana, y el colombiano Mauricio Cuero, quien era figura y ahora es suplente.

El “Taladro” suma cinco cotejos sin triunfos, el último ante Unión 1-0 en la tercera fecha. Platense, que inició la temporada con Juan Manuel Llop como entrenador para luego ser reemplazado por Leonardo Madelón, vive su regreso a primera con alegría, pero sabiendo que cuando comiencen a tomarse en cuenta los promedios para el descenso será uno de los grandes candidatos a perder la categoría.

Desde que volvió al máximo nivel, Platense jugó la Copa de la Liga Profesional y este certamen de la LPF mostrando un equipo voluntarioso, al que le cuesta y mucho ganar de local en Vicente López, con la base del equipo que logró el ascenso con el “Chocho” Llop.

Por ahora Platense, que el miércoles perdió ante Boca de local 3-1, está último en la tabla de promedios con 20 puntos en 21 cotejos y un coeficiente de 0,952, por lo tanto, cada punto que logre el “Calamar” valdrá oro para esperar un 2022 con un poco más de confianza para poder cumplir con la misión de permanecer en la LPF y no volver al fútbol de ascenso.

En el historial en el profesionalismo jugaron 54 veces, con ventaja banfileña de 18 triunfos contra 14 y 22 igualdades, volviendo a jugar entre si desde la 14ta. fecha del torneo Clausura de 1997 cuando empataron 2 a 2 en Banfield.

El 19 de abril de este año, Platense derrotó a Banfield en un partido por la Copa de la Liga FOTOBAIRES

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2022. Colón ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2021 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield (ganador de la Zona Complementación de Copa de la Liga Profesional) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.

Las probables formaciones

Banfield : Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Juan Pablo Alvarez, Giulano Galoppo, Gonzalo Miceli y Joel Soñora; Juan Cruz y Ramiro Enrique. DT: Javier Sanguinetti.

: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Juan Pablo Alvarez, Giulano Galoppo, Gonzalo Miceli y Joel Soñora; Juan Cruz y Ramiro Enrique. DT: Javier Sanguinetti. Platense : Jorge De Olivera; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Facundo Cardozo y Juan Infante; Nicolás Bertolo, Mauro Bogado e Iván Gómez; Facundo Curuchet, Florián Monzón y Brian Mansilla. DT: Leonardo Madelón.

: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Facundo Cardozo y Juan Infante; Nicolás Bertolo, Mauro Bogado e Iván Gómez; Facundo Curuchet, Florián Monzón y Brian Mansilla. DT: Leonardo Madelón. Arbitro: Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría. Cancha: Banfield.

Banfield. Hora de inicio: 18.

18. TV: TNT Sports.

