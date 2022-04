Banfield venció por 3-1 a Talleres como local en la Copa de la Liga: Darío Cvitanich, protagonista por el gol, la expulsión de Benavídez y el liderazgo sobre los más chicos

Banfield tuvo su desahogo. Le ganó a Talleres por 3-1, en el Sur, por la 12° fecha de la Copa de la Liga 2022 y le dio una alegría a su gente. Los goles los anotaron Darío Cvitanich, Luciano Lollo y Agustín Urzi, mientras que el descuento de la T lo hizo Michael Santos , con una gran definición. El Taladro está lejos de los puestos de clasificación y su cabeza está en la Copa Sudamericana, aunque como local se debía un triunfo por los partidos que se le escapó ante River, sobre todo, por el penal polémico por mano de Quinteros.

Ambos equipos afrontaron este partido con varios jugadores que habitualmente no son titulares por sus próximos compromisos internacionales, como en el caso del local con Darío Cvitanich desde el inicio por primera vez desde que retornó de Racing, en enero pasado.

Esa fue una de las notas salientes de la jornada en el estadio de Banfield. La figura de Darío Cvitanich, que hizo el gol del 1-0, convirtió otro con una gran definición a lo Romario aunque no lo cobraron por una mano previa (vía VAR) y también fue protagonista de la expulsión de Gastón Benavídez, ya que el lateral derecho del conjunto cordobés vio la tarjeta roja tras pisar al delantero.

Darío Cvitanich aguanta la pelota en el partido que Banfield venció a Talleres de Córdoba Télam

La acción no fue observada en primera instancia por el árbitro Fernando Rapallini, pero sí por el VAR. El juez, al revisar la jugada en los monitores, le mostró la roja directa. Benavídez había tenido la situación más clara en los primeros pasajes del conjunto cordobés con un remate bajo y violento lo desvió Enrique Bologna.

Cvitanich volvió a lucirse con una exquisita definición, pero el tercer gol banfileño fue anulado por posición adelantada ante una nueva intervención del VAR.

Cvitanich dijo tras el partido en declaraciones a Fox Sports Premium: “El (por Benavídez) me dijo que no me ve, que me quiere saltar pero yo le decía que tenía un montón de espacio para no tener que pisarme y… bueno. Creo que fue bien expulsado. Igual, si él me dijo que no tuvo intención, le creo”. Y sobre su aporte en Banfield a punto de cumplir 38 años , agregó: “Me siento bien. Al principio tuve algunas dificultades, pero trato de liderar con otros futbolistas experimentados a los más chicos. Tenemos un gran grupo y pretendemos dar pelea en la Copa Sudamericana”.

Lo mejor del partido

Los restantes goles de Banfield fueron de Lollo, tras una pelota parada y de rebote, tras una primera atajada de Herrera ante el cabezazo del central; y un golazo (uno de los mejores de la fecha) de Agustín Urzi. La jugada nació desde Bologna y la salida desde el fondo y terminó con una jugada de handball dentro del área de Talleres, en una acción de derecha a izquierda y tras recibir una asistencia de Juan Cruz. El mediocampista zurdo recibió y convirtió con un remate al ángulo superior izquierdo de Herrera.

Copa de la Liga Profesional. Banfield vs Talleres de Córdoba Fotobaires

En el plano internacional, entresemana, Banfield jugará con Universidad Católica de Ecuador, en Quito, el miércoles 27 a las 21.30, por la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana. Talleres recibirá a Sporting Cristal, de Perú, el martes 26 a las 21.30, tercera fecha del grupo H de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha de la Copa de la Liga, Talleres se medirá con Atlético Tucumán, mientras que Banfield tendrá como rival a Racing.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.