"Ahora mismo hay una frustración enorme y solamente queda sacar conclusiones y tomar las decisiones pensando en el futuro", dijo Setién Fuente: Reuters

Tanto el resultado como el trámite del partido fueron impactantes. El asedio total de Bayern Munich asfixió por completo a Barcelona, que nunca pudo reaccionar ante el poderío ofensivo del equipo alemán. La paliza que se cerró en un humillante 8-2 fue tan solo el reflejo de un supremacía absoluta desde el primer minuto de juego. Y la dura derrota ya empezó a mover los cimientos en el equipo culé.

Gerard Piqué, uno de los máximos referentes del vestuario catalán, fue el encargado de dar la cara en la zona mixta tras el partido y no escondió su sentimiento: habló de "vergüenza" y se propuso para dejar el club en caso de que esa sea una solución necesaria para la renovación.

Sufre Piqué, festeja Bayern: el 8-2 puede mover los cimientos de Barcelona Fuente: Reuters

"Fue un partido horrible y es una sensación nefasta. Es una vergüenza, esa es la palabra. No se puede competir en Europa así. No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez. Es muy duro. Espero que sirva de algo. A reflexionar todos porque el club necesita cambios estructurales", disparó un crudo y autocrítico Piqué en declaraciones con Movistar Liga de Campeones.

"No hablo ni del entrenador ni de los jugadores. Acá nadie es imprescindible y si se necesita sangre nueva para cambiar la dinámica, yo soy el primero en irme. Hemos tocado fondo. Tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el club y para el Barca", agregó el defensor de 33 años, de los pocos que queda de los tiempos felices.

En los 4.440 partidos oficiales en la historia del Barça, solo seis veces recibió ocho goles. La última vez había sido en 1946 en la derrota 8-0 con Sevilla en la Copa del Rey.

Para Barcelona se trató de una dura eliminación, no solo por el contundente resultado, sino porque es una nueva desilusión en la Champions League. Desde que ganó su quinta Orejona en 2015, luego fue eliminado por Atlético de Madrid (cuartos en 2016), Juventus (cuartos en 2017), Roma (cuartos en 2018), Liverpool (semifinales en 2019) y Bayern Munich (cuartos en 2020).

"No sé cómo catalogar el ciclo, pero tocamos fondo y debe haber cambios en todas las facetas, no solo en los jugadores. Ha llegado un punto en el que no estamos yendo por el buen camino. Seguimos en el campo, e independientemente del entrenador y los jugadores, en Europa no competimos y en la Liga tampoco nos da... el Barça que estar arriba ganando y compitiendo. Lo de hoy es algo inaceptable", cerró Piqué.

Setién no se baja, pero Bartomeu anuncia cambios

Después de perder la Liga a manos de Real Madrid y de sufrir una humillante derrota en la Champions, las horas del entrenador Quique Setién parecen estar contadas a pesar de tener un contrato firmado por dos años desde enero pasado. Pero, todavía sin confirmaciones sobre su futuro, el entrenador se negó a ser contundente.

El cuarto de Bayern, obra de Müller Crédito: DPA

"Es una derrota tremendamente dolorosa, creo que son demasiados goles. Es verdad que muchos de ellos los han merecidos. El equipo se ha visto desbordado en ocasiones, han tenido mucha efectividad. Habíamos empezado bien, pero la contundencia de este equipo nos ha superado", reflexionó Setién en rueda de prensa, y luego habló de la posibilidad de dejar el club con tan solo ocho meses en el cargo.

El Barcelona es un club tan grande y esto le hace mucho daño. Algo va a haber que cambiar Quique Setién

"Yo llevo solamente ocho meses aquí y cuando hay una reflexión de estas, y siendo Piqué, algo tendrá de cierto, no lo sé. Ahora mismo, hay una frustración enorme y solamente queda sacar conclusiones y tomar las decisiones que haya que tomar pensando en el futuro. El Barcelona es un club tan grande y esto le hace mucho daño. Algo va a haber que cambiar", agregó el DT. "Yo creo que ahora todo es muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. Esto no depende de mí, hay que hacer una reflexión como corresponde teniendo en cuenta la situación y la importancia que supone para el club esta derrota tan humillante y dolorosa".

La escena final del gol de Kimmich, el quinto de Bayern Munich a Barcelona Fuente: Reuters

Por su parte, el presidente Josep Maria Bartomeu también pasó por rueda de prensa y anticipó que habrá cambios que serán anunciados en el corto plazo, pero no brindó especificaciones. "No hemos estado a la altura, tiene razón Piqué que hoy ha sido un desastre. A partir de ahora debemos tomar decisiones, algunas ya las teníamos pensadas antes del partido y las ejecutaremos en los próximos días", explicó el presidente catalán.

"Hoy no es el día para explicar qué decisiones tomaremos. A partir de la próxima semana las iremos explicando. Prefiero hoy no dar explicaciones, pero descartamos la posibilidad de adelantar elecciones. Ya he dicho que anunciaremos estos días las decisiones, pero hoy en caliente no es día", cerró Bartomeu.