El desubicado comentario de Gerard Piqué a María Becerra que resonó en las redes: “Con razón Shakira lo dejó”

Escuchar

Una tensa e incómoda situación vivió en los últimos días María Becerra cuando visitó el programa de Twitch de la Kings League, en España. La cantante dio una entrevista junto a todo el equipo, incluido Gerard Piqué. No obstante, cuando estaba recordando cuáles eran los próximos destinos a los que llevaría su música, el exfutbolista hizo un cuestionable comentario que no pasó desapercibido. No solo se pudo ver a la invitada intentando disimular su malestar, sino que los usuarios de las redes cuestionaron fuertemente los dichos del español.

María Becerra atraviesa un gran momento profesional. Tras arrancar el año cantando en Times Square ante 50.000 personas, en marzo hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en presentarse en el estadio Más Monumental de River Plate. Días atrás, mientras estuvo en Madrid, fue invitada a presentarse en la Kings League. El fin de semana, en tanto, voló a los Estados Unidos para brillar en Coachella junto a J Balvin.

María Becerra se convirtió en la primera mujer en tocar en River Diego Spivacow/AFV

Durante su presentación en la Kings League -la competencia de fútbol 7 que lidera Gerard Piqué- la artista de 24 años también visitó el programa de streaming. En un momento de la charla le preguntaron sobre las próximas fechas que tenía previstas. “Ahora voy a estar en Bolivia, dando dos shows”, arrancó. Pero el exjugador del FC Barcelona la interrumpió y riéndose lanzó: “Joder... quién va a Bolivia. Jodido”.

Sus palabras no pasaron inadvertidas y si bien hubo algo de risas, la tensión fue evidente. “Esperá, estoy contando. Lo está viendo gente de todos lados”, sostuvo Becerra, quien se reía, intentando pasar la incómoda situación. “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”, continuó Piqué.

María Becerra se presentó en la Kings League en Madrid (Foto: Instagram @mariabecerra)

Fue entonces cuando la intérprete de “Miénteme”, quien no fue ajena a los dichos, evidenció su malestar, aunque intentó no quitar el tono de risa. “La cag...e. La verdad yo estaba tirando mi fecha tranquila”, lo cuestionó. Finalmente, dijo que tenía shows en Bolivia y México y comentó que en España no tenía nada agendado próximamente. En tanto, en las redes los fragmentos de la entrevista no tardaron en viralizarse.

Las palabras del exfutbolista fueron altamente cuestionadas por los usuarios de las redes, quienes lanzaron fuertes acusaciones en su contra. “Las malas vibras que me da Piqué”, “Lo mal que me cae Piqué”, “Ahora entiendo por qué Shakira lo dejó”, fueron algunos comentarios. Asimismo, otra cuenta de X expuso: “Piqué siendo Piqué me recordó cuando despectivamente dijo que Shakira era latinoamericana, ahora burlándose de Bolivia; yo no sé por qué vivió tanto con una latinoamericana si él ve por los suelos a todo el continente”.

A raíz del incómodo momento que se vivió en el programa, sumado a los fuertes cuestionamientos en las redes sociales, durante otra de las emisiones de streaming de la Kings League, Ibai Llanos cuestionó a Piqué por sus dichos y lo acusó de haber sido un “maleducado y desagradable”. El exdeportista, lejos de retractarse, dijo: “Sabía que ella tenía una gira por España y pensaba que iba a decir sobre los conciertos en Santander, Madrid y dijo: ‘Bolivia’ y yo dije ‘¡joder Bolivia!’. Y después le dijeron que tenía una gira en España, que podía anunciar”.

Piqué enfatizó en que no quería dar explicaciones, no obstante, Llanos le dio la posibilidad de que le enviara un mensaje a la gente de Bolivia. “Suerte Bolivia”, fue la respuesta del exdeportista. Si bien reiteró en que “a nadie de Bolivia le falté el respeto”, su compañero no estuvo para nada de acuerdo. “Hay una cosa que está por encima de quedar bien, que es el respeto y la educación”, aseveró Llanos y, ante la negativa que recibió, le dijo que se fijara en las redes los comentarios hacia él.