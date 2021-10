Barcelona despidió a Ronald Koeman: la crisis después de la salida de Messi

La crisis de Barcelona se profundizó y se cobró a quien estaba en la cuerda floja. Dos horas después de la derrota 1-0 ante Rayo Vallecano en Madrid, la junta directiva que preside Joan Laporta decidió destituir al entrenador holandés, a pesar de que hace menos de un mes le había ratificado la confianza para que cumpliera con el contrato que vence en junio próximo. La entidad hizo el anuncio oficial en la medianoche de España.

Las especulaciones sobre el reemplazante vuelven a apuntar a Xavi, que está dirigiendo en Qatar (Al Sadd) y en los últimos días ya habría tenido contactos con Laporta. Una de las glorias futbolísticas del club ahora estaría dispuesto a asumir, a diferencia de cuando el expresidente Josep María Bartomeu le ofreció el cargo tras el despido de Ernesto Valverde. Xavi, que acaba de ser campeón, fue candidato a entrenador por una lista que compitió con Laporta en las últimas elecciones.

El medio catalán RAC1 mencionó que entre las opciones está Marcelo Gallardo, aunque no parte entre los favoritos. Tampoco coinciden los tiempos: Barcelona quiere designar un entrenador en breve y el Muñeco confirmó que hasta fin de año tiene puesta su cabeza en River. Mientras se negocia la desvinculación de Xavi de Al Sadd, el equipo sería dirigido interinamente por Sergi Barjuan, un exlateral del club que trabaja en las categorías menores.

Sin Lionel Messi, Koeman duró 13 partidos, con un equipo relegado en la Liga de España -se ubica en el 9° puesto- y con la clasificación comprometida en la Champions League, tras sufrir dos goleadas ante Bayern Munich y Benfica, y vencer con sufrimiento a Dinamo Kiev. La última vez que Barcelona no avanzó a los octavos de final de la Champions fue en 2001, cuando Messi se incorporaba al club con 14 años. Con Leo en el equipo, Koeman obtuvo en el curso pasado la Copa del Rey y peleó por el título de La Liga hasta unas fechas antes del final, cuando tenía la posibilidad de bajar del primer puesto a Atlético de Madrid y sufrió una insólita derrota ante Granada. En la Champions, no pasó de los octavos, en una serie ante Paris Saint Germain, que goleó en el Camp Nou con un Kylian Mbappé estelar.

Laporta heredó a Koeman de la gestión de Josep María Bartomeu y tenía pensado rescindirle el contrato al final de la última temporada, pero la crítica situación económica, con un pasivo que supera los mil millones de euros, le hizo ver la inconveniencia de pagar la indemnización. También se le tenía consideración por ser el exfutbolista que le dio la primera Champions al club, en 1992, con un gol de tiro libre en el 1-0 sobre Sampdoria en Wembley.

No hacía falta ser un visionario para entrever que a Barcelona le esperaba un declive después de haber tenido durante más de una década a Messi como solución y estandarte futbolístico, con todo lo que eso significaba de intimidante para los rivales. La crisis en la cancha no tardó en desencadenarse, a pesar de que la cantidad de puntos, en las primeras diez fechas de La Liga, no es peor que en el mismo tramo de la temporada pasada, la última de Messi, aunque él estaba lejos de sospechar que finalmente le abrirían la puerta de salida.

Tras la dura derrota por 1-0 ante Rayo Vallecano -la tercera en las últimas cuatro jornadas-, Barcelona tiene 15 puntos, uno más que en el curso anterior. En esa decena de cotejos, Messi convirtió tres de los 30 goles que lo llevaron a ser el Pichichi por octava vez. Ahora, Barcelona no marcó en sus últimos tres encuentros de visitante, algo que no le ocurría desde 2003.

En la derrota ante Rayo Vallecano -gol de Radamel Falcao- fue titular por primera vez Sergio Agüero, que integró la delantero junto con Memphis Depay, a quien le atajaron un penal a 20 minutos del final. El Kun tuvo un par de situaciones en el segundo tiempo, con un remate y un cabezazo dentro del área, ambos desviados. Venía de marcar el descuento en la derrota 2-1 frente a Real Madrid.

La actualidad de Barcelona es muy distinta a la que imaginó Agüero cuando firmó contrato tras quedar libre de Manchester City. Rechazó dos propuestas de Juventus para jugar por primera vez en un equipo de club con su amigo Messi. Frustrada esa ilusión, al final de la pretemporada sufrió una lesión muscular que recién le permitió volver a las canchas hace 10 días, cuando debutó en los últimos minutos frente a Valencia. Mientras se recuperaba, Barcelona contrató a Luuk De Jong, delantero que ni siquiera era titular en Sevilla y de condiciones que no se amoldan al estilo de juego histórico del club. Una de las tantas incongruencias de Barcelona en los últimos tiempos. Mientras trata de ordenar las desastrosas cuentas que le dejó Bartomeu, Laporta no endereza el rumbo futbolístico.

Los últimos minutos de Koeman como entrenador de Barcelona se consumieron en una conferencia de prensa en la que ya se lo veía abatido, con el rostro lúgubre, mientras desgranaba las razones de una nueva derrota y se repetía en los mismos justificativos de partidos atrás: “No estamos bien, no tenemos un plantel equilibrado. Perdimos jugadores de muchísima efectividad. En los últimos años nuestros rivales se reforzaron y nosotros no lo pudimos hacer”. Esas explicaciones ya no convencieron a Laporta, que en poco más de siete meses de gestión da otro golpe de timón en medio de la tormenta continua que se abate sobre Barcelona.

