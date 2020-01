Spanish La Liga | Fase de grupos Sin Comienzo P Barcelona P Granada CF

Barcelona recibe a Granada este domingo, por la fecha 20 de la Liga de España en el que será el debut de Quique Setién como entrenador del conjunto catalán. Setién reemplaza a Ernesto Valverde, cesado en la semana por los malos resultados del equipo.

El partido se juega a las 17 (hora de Argentina) en el Camp Nou y es televisado por ESPN 2. En el torneo, Barcelona viene de empatar ante Espanyol por 2-2 y de ceder la primera posición frente a Real Madrid, que derrotó a Sevilla por 2-1 este sábado. Granada, por su parte viene de ganar ante Mallorca por 1-0.

"No vamos a ocultar que Leo es un jugador especial. Es cierto que he hablado con él, como con casi todos los jugadores. He hablado lo mismo con él que con Piqué o con Neto. Con casi todos he tenido alguna conversación. Esto será lo habitual, me gusta cambiar impresiones con los jugadores y saber lo que piensan", dijo Setién en su primera conferencia de prensa como entrenador blaugrana. Su apuesta es clara: los jugadores de buen pie tendrán lugar y minutos en el equipo. Algo así ocurrirá con Riqui Puig, quien se entrenaba con el filial y Setién volvió a incluir en el primer equipo.

La contratación del exentrenador del Betis responde a una necesidad: conseguir que este Barcelona se parezca al que dirigía Pep Guardiola. Y el equipo tenga alguna chance de conseguir ese gran objetivo llamado Champions League. La llegada de Setién, además, parece haber enfriado la salida de un futbolista titular: el chileno Arturo Vidal.