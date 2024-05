Sebastián Beccacece, DT de Elche, echó un colaborador suyo en pleno partido: “¡Andate!”

Escuchar

Una situación insólita se vivió este sábado en la cancha de Racing de Santander. Sebastián Beccacece, DT argentino que dirige al Elche, de la segunda división de la liga española, discutió de tal manera con un colaborador suyo que en un momento, luego de varios contrapuntos de ideas y gestos, lo echó, lo mandó del banco a los vestuarios. Se trata de Miguel Escalona, entrenador de arqueros de su cuerpo técnico. Tras un diálogo acalorado, Beccacece le gritó: “¡Andate!”. Fue en medio del partido que su equipo perdió con Racing de Santander por 3-1 como visitante, por la segunda división del fútbol español, y que complicó las aspiraciones del conjunto verde de regresar a la máxima categoría de España. Al menos por la vía de los playoffs.

A falta de cuatro fechas para la definición, el objetivo se complicó. De todas maneras, Beccacece no baja los brazos: “Me siento orgulloso de estos jugadores. Si tuviéramos más eficacia y solidez, el hincha de Elche hoy estaría disfrutando, y el hincha del fútbol en general también porque Elche juega muy bien”, se defendió. El partido en Santander era una final contra un rival directo: ambos equipos tienen 58 puntos, pero el ganador ocupa la última plaza de los Playoffs para el ascenso por mejor diferencia de gol.

Beccacece siempre fue un entrenador que vivió los partidos de manera intensa, incluso cuando era segundo de Jorge Sampaoli en la selección argentina. De gestos vehementes para dar indicaciones y corregir aspectos tácticos, siempre fue un director técnico con estilo intervencionista. Tras el partido, cuando en la conferencia de prensa le preguntaron por el incidente con Miguel Escalona, Beccacece pretendió salir del paso con una frase rara: “No lo recuerdo eso”.

Sebastián Beccacece, en un entrenamiento de Elche, en España Prensa Elche

Y siguió hablando sobre el desarrollo del encuentro y los elogios para Tete Morente, autor del gol de su equipo: “Hicimos todos los méritos para llevarnos algo más, pero los detalles nos quitan la felicidad de aspirar al ascenso directo. la ineficacia ofensiva termina dando un resultado, para mí, injusto”. Y agregó: “Cuando tienes el 75% de posesión, más de 26 remates, casi 50 centros… Es algo que nos viene pasando en el torneo, y tenemos que dar ese salto de calidad para meternos donde queremos. Nos faltó esa contundencia y solidez en los goles recibidos que, para mí, eran muy evitables. Me duele porque veo a un equipo que se entrega al máximo pero tiene que aprender en estos aspectos. Vamos a dar pelea hasta el final”.

Beccacece mantiene la ilusión para que el equipo siga creciendo y no se da por vencido en una tabla de posiciones que lo tiene en la séptima posición, con 58 puntos (16 partidos ganados, 10 empatados y 12 perdidos). “Eso que mencionaba de la contundencia ofensiva y la solidez se consigue madurando, sabiendo que no podemos privarnos de un resultado por una pelota parada. Estoy orgulloso de lo que hacen, valoro su esfuerzo, su entrega y su coraje, pero sé que no es suficiente. Asumo la responsabilidad como conductor, pero tenemos herramientas para recuperar el terreno perdido. Imaginar que este equipo no pueda entrar el play-off sería catastrófico, estoy convencido de que vamos a dar el máximo e ir por el sueño”.

¿Cómo se conforma el cuerpo técnico de Beccacece? Guillermo Marino es la mano derecha, al que el exDefensa y Justicia tuvo a sus órdenes en 2012 cono jugador en Chile y con el que trabaja habitualmente desde 2018, realizará la función de primer asistente del entrenador. Martín Bressán, por su parte, el preparador físico. El argentino ya coincidió con el entrenador en 2003 y, tras trabajar un tiempo separados, retomaron el contacto en 2016. José Ernesto, fisioterapeuta que trabajó con el entrenador en el club ecuatoriano de Emelec en 2010 y desde entonces ha unido su trayectoria a la del técnico en selecciones y equipos argentinos.

Miguel Escalona ya venía trabajando como entrenador de arqueros en Elche y se sumó el analista Antón Clares, que venía de trabajar en Albacete (reemplazó a Óscar Suárez).

El 23 de marzo de 2023, cuando presentó a su cuerpo técnico, Beccacece había dicho: “Estoy contento de estar con ellos porque también funcionamos como una familia y nos conocemos desde hace tiempo”. Seguro Miguel Escalona no entra en ese grupo, por más que sea el entrenador de arqueros de su cuerpo técnico.

LA NACION