Con presencia prevista de Lionel Messi, Barcelona y Real Sociedad se enfrentan este miércoles en la primera semifinal por la Supercopa de España, que desde el año pasado disputan el campeón y el subcampeón de la liga y los finalistas por la Copa del Rey. El encuentro está pautado para las 17 de la Argentina en el estadio Nuevo Arcángel, de la ciudad española de Córdoba, con arbitraje de José Luis Munuera Montero y televisación exclusiva de DirecTV Sports (canales 610 y 1610 de DirecTV).

Luego de que en su primera experiencia con formato de cuatro equipos y semifinales la Supercopa fuera puesta en juego en Arabia Saudita, el año pasado, ahora la competencia regresa a suelo español, aunque sin público. Barcelona es el subcampeón de España, y Real Sociedad tiene pendiente con su archirrival, Athletic Bilbao, la definición por la Copa del Rey. Ese otro conjunto vasco será protagonista de la restante semifinal por la Supercopa, este jueves, contra Real Madrid, el campeón de la liga, en Málaga. El desenlace está previsto para este domingo, en Sevilla.

Barcelona se ha recuperado en los últimos partidos de la liga, principalmente con un Lionel Messi nuevamente goleador (cuatro tantos en dos encuentros). Ganó sus tres compromisos de 2021 y ascendió al tercer lugar del campeonato español. El argentino es el máximo anotador histórico por la Supercopa, con 14 tantos en 19 encuentros, y además levantó ocho veces el trofeo (la última, hace tres años).

Para Ronald Koeman es la primera oportunidad de obtener una conquista como entrenador de Barça, mientras hay quienes ya proyectan una final con Real Madrid. "Primero hay que ganar y luego esperar. Hay preguntas que no se puede contestar. Lo primero es trabajar y afrontar el partido de mañana, que no es fácil. Hay que hacer buen partido para ganar a la Real Sociedad", advirtió el neerlandés, que fue precavido en la conferencia de prensa previa.

"No creo que seamos favoritos. No depende de la situación de un equipo últimamente. La Real tuvo un inicio grande en el campeonato. He visto varios partidos suyos y me parece uno de los mejores equipos del campeonato, futbolísticamente hablando. Para mí no hay un claro favorito para ganar esta Supercopa", enfatizó Koeman, a la vez esperanzado en su conjunto. "Queremos seguir con la imagen que estamos mostrando últimamente. En juego hemos mejorado. El equipo está creciendo y queremos mostrar que estamos por el buen camino", apuntó el DT.

Real Sociedad fue una de las revelaciones de la primera parte de LaLiga y durante varias fechas lideró el campeonato, pero ahora atraviesa una racha negativa: ganó uno de sus últimos doce compromisos. Ahora tiene dos por delante para conseguir el primer título de la temporada 2020/21, mientras aguarda la pospuesta final por la Copa del Rey frente a su vecino, que tiene nueva fecha: 4 de abril.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand y Monreal; Guevara, Merino y Guridi; Portu, Oyarzábal y Willian José. Entrenador: Imanol Alguacil.

Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand y Monreal; Guevara, Merino y Guridi; Portu, Oyarzábal y Willian José. Entrenador: Imanol Alguacil. Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet y Alba; Busquets, De Jong y Pedri; Messi, Griezmann y Dembélé. Entrenador: Ronald Koeman.

Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet y Alba; Busquets, De Jong y Pedri; Messi, Griezmann y Dembélé. Entrenador: Ronald Koeman. Árbitro: José Luis Munuera Montero.

José Luis Munuera Montero. Hora: 17 (de la Argentina).

17 (de la Argentina). Estadio: Nuevo Arcángel, de Córdoba, España.

Nuevo Arcángel, de Córdoba, España. TV: DirecTV Sports (canales 610 y 1610 de DirecTV).

