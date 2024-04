Mario Gómez - Diego Simeone: un delantero implacable sorprendió al reconocer por qué no quiso jugar en Atlético de Madrid

Escuchar

Mario Gómez fue un goleador implacable. Actuó en Stuttgart, Bayern Munich y Fiorentina, entre otros conjuntos e integró la selección de Alemania por casi 12 temporadas. Marcó 297 tantos en los clubes europeos y 31 en el seleccionado, con el que jugó en dos Mundiales y tres Eurocopas. Un delantero sensacional, sin dudas.

Pasó desde Stuttgart a Bayern Munich a cambio de 30 millones de euros, un monto récord interno para la Bundesliga en 2009. “Cuando llegó a Bayern estábamos convencidos de que iba a ser la gran referencia del gol para nuestro equipo. Por fortuna, no nos equivocamos”, contó, en ese entonces, Karl-Heinz Rummenigge, el hombre fuerte del gigante.

Festeja Mario Gómez junto con Ribery Reuters

Desechó ofertas millonarias de varias entidades, como Real Madrid y Chelsea. El equipo inglés había ofrecido 42 millones. “No se va”, dijeron. Ahora, se supo que lo quería alguien más. Y las razones de la negativa fueron sorprendentes. Estuvo a un paso de incorporarse a Atlético de Madrid cuando finalizó su etapa en Bayern Munich. Largos años después, Gómez explicó que, pese a ser una gran oferta, prefirió rechazarla por quien estaba (lo sigue estando) en el banco de suplentes rojiblanco.

Todo ocurrió en la temporada 2012-2013, cuando Gómez puso fin a su trayectoria con el conjunto alemán. Luego de una temporada en la que anotó 26 goles en 41 partidos, unos cuantos clubes europeos buscaron los gritos del Torero. Mario tiene la doble nacionalidad: es español en el corazón y alemán en el documento. Aunque su vida fue la de un típico hombre detrás del muro: de chico soñaba con repetir los goles de Miroslav Klose en el seleccionado. Y es parte del nuevo siglo alemán: más “humano”, aunque su 1,90m en algún momento de su carrera haya sugerido lo contrario.

Otros tiempos: Messi intenta superar a Mario Gómez; detrás, Ribery AP

Según comentó en el pódcast “Phrasenmäher”, el conjunto rojiblanco fue la entidad que más insistió en su contratación. Entre otros asuntos, por su lado español. “Era la mejor oferta que recibí”, ratificó, recientemente. ¿Pero qué pasó? Declinó la oferta. El director de fútbol de Red Bull Soccer rechazó al Atlético por... el enérgico entrenador argentino.

“Yo tenía miedo de Diego Simeone. Sabía que mi forma de jugar no encajaba en absoluto con su estilo de fútbol”, reveló. Según recuerdan los especialistas en esos tiempos, los delanteros colchoneros en esa temporada fueron Diego Costa, Raúl García, David Villa y Adrián López.

Al final, el enorme delantero que brilló en las canchas europeas optó por otra oferta. Pasó a Fiorentina. El conjunto italiano lo entusiasmó con un proyecto ambicioso. “Me demostró que como rival querían destronar a la Juventus con un nuevo equipo y un nuevo estadio, y eso me pareció genial”, resultó la excusa perfecta. Algo de su pensamiento había quedado grabado en una entrevista realizada el año pasado, cuando asumió el cargo en el club alemán.

Diego Simeone, siempre un volcán Federico Gambarini - dpa

“Cuando era pequeño, toda mi familia era del Real Madrid, así que yo, para llevar la contraria, me hice fan del Barcelona. Me encantaba cómo jugaban al fútbol. Tuve ofertas, pero la primera división es muy técnica y yo tenía la sensación de que no encajaba bien con mi fútbol. Yo era un definidor y en La Liga no hay muchos. Necesitás alguno más. El juego es muy bonito, pero si nadie marca goles... nadie recuerda las jugadas. Antes de venir al Bayern, hablé con Guardiola para ir a Barcelona, pero sentí que era algo más, que no era mi deporte”, contó.

Días atrás, el histórico delantero retirado, comparó la vigencia de Manuel Neuer con Lionel Messi, a propósito de la gesta de Bayern Munich, al alcanzar otra vez las semifinales de la Champions League. ¿El mejor de toda la historia en su puesto?. “Pondría a Manuel Neuer a la altura de Lionel Messi en cuanto a la importancia del juego”, dijo en declaraciones al portal alemán Bild.

Manuel Neuer sigue siendo una figura mundial Agencia AP - DPA

Y agregó: “Neuer es un arquero que le ha dejado claro al mundo que tener el balón en los pies es tan importante como usar las manos; la forma en que juega con ambos pies es increíble. Ni siquiera sé si todos somos conscientes de que vivimos con un arquero que ha revolucionado todo el juego. No nos daremos cuenta hasta dentro de 20 años”.

