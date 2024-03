Escuchar

Barracas Central lleva 91 partidos en la Liga Profesional. Ascendió tras una recordada campaña en 2021 con Rodolfo De Paoli como entrenador, y se mantiene al tope de la pirámide futbolística. En este tiempo, un grupo de siete árbitros aglutina la mayoría de los encuentros del Guapo en primera división. Ellos son Pablo Dóvalo (14), Yael Falcón Pérez (10), Andrés Merlos (10), Pablo Echavarría (8), Luis Lobo Medina (6), Nicolás Lamolina (5) y Ariel Penel (5). Entre ellos dirigieron 58 encuentros al equipo de la familia Tapia, el 63,7% de los encuentros de Barracas en primera. Entre los tres que más tuvieron a su cargo los partidos del Guapo, sólo Dóvalo no es internacional, categoría que sí ostentan Falcón Pérez y Merlos.

Varios de estos siete árbitros coleccionan, además, fallos polémicos en los partidos del Guapo de 2021 a esta parte. Pero conviene analizar primero el porcentaje de puntos que el equipo hoy dirigido por Alejandro Orfila cosechó con cada uno de los hombres de negro. Si el corte se hace a partir de los cinco partidos dirigidos, el de mayor cosecha es Ariel Penel. Con él vestido de negro -o de amarillo, en rigor-, Barracas Central no perdió. Marcha invicto, con tres victorias y dos empates (73,3% de los puntos). El segundo en ese ranking es el hombre de la semana por su arbitraje en el partido ante Independiente: Pablo Dóvalo. Además de ser, por lejos, el árbitro que más dirigió al Guapo en primera -uno de cada seis partidos-, con “El Flaco” (como le dice Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje) Barracas Central obtuvo el 61,9% de los puntos en juego: siete victorias, cinco empates y apenas dos derrotas, ambas por goleada (6-1 con Estudiantes de La Plata en la décima fecha de la Copa de la Liga 2022 y 3-0 con Talleres en la jornada 10 de la Liga 2023).

La protesta de Iván Marcone a Pablo Dóvalo durante el partido entre Barracas Central e Independiente Matías Nápoli - FOTOBAIRES

A modo de comparación, el ciclo del uruguayo Orfila, ex mediocampista central del equipo e ídolo en Olavarría y Luna, donde está emplazado el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, lleva nueve partidos: cuatro triunfos, cuatro empates y una derrota. Una efectividad del 59,2%. Es decir, inferior a la del equipo con Dóvalo como árbitro en cinco partidos más (14 en total). La cosecha de puntos le sirve a Barracas para ubicarse quinto, con apenas una unidad menos que los cuatro líderes: River, Argentinos, Instituto e Independiente. Transcurrida más de la mitad de la competencia, sus chances de clasificarse a los playoffs están intactas.

El 61,9% de los puntos con Dóvalo a cargo pueden graficarse de la siguiente manera: una cosecha similar a lo largo de una Copa de la Liga (14 partidos) le permite a cualquier equipo clasificarse a los playoffs. Más: Huracán obtuvo 26 puntos en la copa pasada y terminó en primer lugar en su zona. Esa cifra equivale al 62% de los puntos en juego. Traspolado a una temporada completa (41 partidos, 14 de la Copa de la Liga y 27 del torneo local), Talleres de Córdoba consiguió el 62% de puntos en la liga pasada. Terminó segundo y se clasificó a la Copa Libertadores de este año.

El relevamiento por los 91 partidos de Barracas Central en la Liga Profesional aporta más curiosidades: hay árbitros con los que no sumó ningún punto. Ellos son Diego Abal, Nazareno Arasa, Patricio Loustau y Hernán Mastrángelo: todos dirigieron al Guapo en un partido, y el equipo barraqueño perdió. En las antípodas, hay dos árbitros con los que Barracas Central ganó todo lo que jugó: Jorge Baliño (dos partidos, entre ellos el recordado 2-1 ante Patronato de Paraná en la cancha de All Boys) y Facundo Tello (un partido). Entre los árbitros que más veces tuvieron a su cargo los encuentros de Barracas hay dos con los que el club de los Tapia no ganó nunca: se trata de Andrés Merlos (10 partidos, cinco empates y cinco derrotas) y de Luis Lobo Medina (seis encuentros, cuatro empates y dos derrotas).

Las polémicas de Dóvalo y Barracas

El “Flaco” Dóvalo, árbitro del encuentro entre Barracas e Independiente de esta semana, ya había sido noticia en otro partido que tuvo como protagonistas a los de Olavarría y Luna: en febrero del año pasado, ante Sarmiento de Junín y por el torneo local. El árbitro quedó en el centro de la escena, primero, por una clara mano en el área de Barracas que el juez no consideró penal y, después, por un gol anulado tras una intervención del VAR que despertó la ira los jugadores de Junín.

🎥| Esta increíble mano en el área de Barracas Central no fue penal para el árbitro Pablo Dóvalo ni para el VAR Fernando Espinoza. Si la cobraban, como debió suceder, era penal para Sarmiento de Junín. Siga, siga... pic.twitter.com/bNigvwZZYE — ANDigital (@ANDigitalOK) February 5, 2023

Hubo reclamos en el cuarto gol de Barracas: tras una jugada que comenzó con una inexistente falta a Sepúlveda, Facundo Mater habilitó de cabeza a Francisco Álvarez y el defensor hizo el 4-2 con un cabezazo esquinado. “Dale, Pablo. Foul acá, gol”, protestó Israel Damonte, visiblemente enojado con las decisiones arbitrales. Más tarde, el entrenador local se fue expulsado.

Le siguió fue un penal grande como el estadio: en un centro cruzado, el propio Álvarez pasaría de héroe a villano. Quiso rechazar y cometió una falta que vieron todos... salvo Dóvalo. Y su ayudante tecnológico, Espinoza. Los jugadores locales, ya fastidiados, se le fueron al humo. No hubo caso. Por más evidente que haya sido el contacto, el árbitro no lo consideró penal. Y el partido continuó.

Falcón Pérez y un penal para Unión que no vio

Apenas una semana después del partido contra Sarmiento en Junín, en febrero pasado, Barracas Central recibió a Unión de Santa Fe con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, uno de los jueces de mayor crecimiento profesional durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA. El encuentro terminó 1-1, pero el árbitro no sancionó un claro penal para el Tatengue por una barrida de Francisco Álvarez ante Oscar Piris. El defensor del Guapo se llevó puesto al atacante, pero ni el árbitro principal ni el VAR sancionaron el penal.

A Unión no le dieron este penal. ¿El rival? Barracas Central. Nada nuevo bajo el sol. Y te ponen el partido un lunes a las 5 de la tarde, cuanto menos gente lo vea, mejor. pic.twitter.com/RtDK2ke2BI — Diego Borinsky (@diegoborinsky) February 13, 2023

Andrés Merlos y una polémica expulsión en Rosario Central vs. Barracas

Antes de dirigir a Independiente, Carlos Tevez fue entrenador de Rosario Central. Durante su etapa en el club canalla, el Apache le reclamó de forma airada a Andrés Merlos (el segundo árbitro que más veces dirigió al Guapo en primera, con 10 encuentros) por una expulsión de Mateo Tanlongo. Al final, y tras un gol polémico para Barracas, los rosarinos consiguieron el triunfo por 3 a 1.

Andrés Merlos revisó la jugada en el VAR y EXPULSÓ a Mateo Tanlongo en la #LigaProfesional. ¿Qué te parece?



📺 Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mMHWx435mn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2022

Nicolás Lamolina y los dos goles anulados a Gimnasia contra Barracas

Aquel febrero de 2023 fue pródigo en jugadas polémicas o errores arbitrales que perjudicaron a los rivales de turno de Barracas Central. Nicolás Lamolina dirigió el encuentro entre el Guapo y Gimnasia y Esgrima (La Plata). El árbitro le anuló dos goles al Lobo, que terminó perdiendo por 1-0. Primero, invalidó una conquista de Cristian Tarragona (hoy en San Lorenzo) y, luego, otra de Leonardo Morales. El defensor se fue de la cancha repleto de bronca: “Por cosas que pasan en esta cancha y en el fútbol argentino nos fuimos con las manos vacías. No somos el primer equipo que nos pasa esto”.

Polémica en Barracas Central vs. Gimnasia... ¡EL OFFSIDE LO COBRÓ LAMOLINA! Era gol del Lobo pero el árbitro sentenció posición adelantada... ¿FUE OFFSIDE? ¿PORQUÉ PITÓ ÉL SIN ESPERAR AL LÍNEA?pic.twitter.com/UKgfJ2g5dT — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2023