Pese a que ya transcurrieron cinco días, continúan los ecos del escándalo por el polémico arbitraje en el empate 2-2 de Barracas Central e Independiente por la Copa de la Liga, que desató duras declaraciones de Carlos Tevez contra el árbitro Pablo Dóvalo. Este domingo, el entrenador del Rojo posteó una foto con la denuncia del juez ante la Justicia e ironizó con un breve texto en X: “Ay Pablito Pablito….No hagamos perder tiempo a los abogados y decime dónde te mando el sobre”.

Hay Pablito Pablito….No hagamos perder tiempo a los abogados y decime donde te mando el sobre pic.twitter.com/0lSL9EjxJH — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 10, 2024

El viernes, Dóvalo se había presentado ante la Justicia y denunció al entrenador de Independiente, con el apoyo de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), que reunió material a través de su abogado. Cabe recordar que Dóvalo fue el responsable de dirigir en el 2-2 entre el Guapo y el conjunto de Avellaneda y sus decisiones provocaron controversia, como un fuerte planchazo de Alexis Domínguez contra Ivan Marcone que merecía la roja para el jugador de Barracas, pero que sin embargo solo recibió una amarilla. Después, el futbolista infractor convirtió el gol para el 2-1 parcial.

Otra acción discutida en el comienzo de la segunda parte fue una presunta mano en el área de Barracas Central, en un centro que cayó y dio en la mano derecha de Facundo Mater, que estaba marcando a Matías Giménez, pero aquí claramente no hubo acción manifiesta de buscar el balón ni tampoco ocupaba un volumen excesivo.

Pablo Dóvalo: en el ojo de la tormenta después de un arbitraje polémico que volvió a inflamar al fútbol argentino

Tras el encuentro, Tevez estalló durante la conferencia de prensa y disparó: “Venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual”. Y agregó: “Nos vamos calientes. Este tipo tiene que terminarla porque no va a poder seguir. Se caga en el trabajo de los pibes. Así va a ser muy difícil seguir. Tiene antecedentes con Barracas y hoy nos robó”, fue una de sus frases.

Y siguió por el mismo camino: “La de Iván es roja. Nos cambió el partido. Callarse no es justo, todos los técnicos tienen que unirse y que no nos caguen. Estos partidos los jugás contra 14. Ya lo sabes desde la previa”. Apache se sintió muy molesto, durante el partido y luego, sobre todo, a la hora de las citas: “La última de Damián es penal. Te empiezan con las chiquititas y te sacan del partido. Le contestas y no te da argumentos. No voy a hablar del VAR y de los arbitrajes. Lo de hoy es muy obvio. No quiero que me ayuden ni que me caguen”.

Ante estas declaraciones, el árbitro manifestó su intención de denunciar al DT a través de una carta documento, lo que finalmente llevó a cabo y derivó en este posteo del Apache.

Lo que dice la carta documento:

“Quien suscribe por derecho propio atento expresiones, agraviantes, injuriantes y calumniosas por Ud. vertidas en la conferencia de prensa llevada a cabo en el día de ayer, 5 de marzo de 2024, luego del partido de fútbol disputado entre las instituciones de Barracas Central e Independiente, replicadas en todas las redes sociales y medios del país, en la cual expresó: “Dóvalo tiene antecedentes con Barracas, se instaló en la semana y viene y te roba” “jugábamos contra 14, lo sabíamos antes y se lo dije a los jugadores” “No quiero que me caguen, lo de Dóvalo es notorio. ES COMO QUE UN CHORRO TE AVISE QUE TE VA A ROBAR”. Las mismas resultan calumniantes e injuriantes en todos sus términos en clara violación a mi buen honor y nombre, per se. Las expresiones se encuentran realizadas con “real malicia” y totalmente intencionales, generando así también una clara violación a la ley del deporte. Las afirmaciones que realiza ponen sobre Ud. la carga probatoria de las mismas y conllevan un claro menosprecio a las tareas que desarrollo para A.F.A. En tal sentido INTIMOLE PLAZO LEGAL 24 HS ratifique o rectifique las afirmaciones vertidas bajo apercibimiento de demandar penal y civilmente por los delitos de calumnias e injurias, con más daños y perjuicios. Cabe aclarar que para el caso de silencio de Vuestra parte el mismo será interpretado como ratificación de sus dichos. Queda Ud. debidamente notificado”.

