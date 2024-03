Escuchar

La mirada desconfiada sobre la tarea de Pablo Dóvalo en el duelo de anoche entre Barracas Central e Independiente se potenció con las declaraciones de Carlos Tevez y por la extraña determinación de sancionar con una tarjeta amarilla el planchazo de Alexis Domínguez sobre Iván Marcone. Al mismo tiempo, las estadísticas despliegan una curiosa particularidad, porque Barracas Central, que es presidido por Matías Tapia, el hijo de Chiqui, el presidente de la AFA, es el equipo al que más veces Dóvalo dirigió en su carrera: en 24 oportunidades. Incluso, por mucha diferencia con el resto, porque el segundo equipo al que más veces arbitró fue Lanús (15 ocasiones).

Dóvalo lleva muchos años dirigiendo, lo hizo en los torneo de reserva por varias temporadas y comenzó a trabajar en el fútbol profesional en la temporada 2011/12, con su debut en la Primera B Nacional, en un partido entre Desamparados y Atlanta. Es un árbitro que siempre quedó expuesto por sus formas de vincularse con los protagonistas. Incluso, cuando llegó a la primera división, allá por 2017, en un duelo entre Newell’s y Godoy Cruz, fue señalado como un árbitro distante y con cierta soberbia a la hora de charlar con los jugadores.

Sobre todo quedó bajo la lupa porque, al revisar sus estadísticas con Barracas Central, se encuentran particularidades. Los números hablan: de los 24 cotejos en los que Dóvalo dirigió al “Guapo”, el equipo que dirige Alejandro Orfila, ganó 11 partidos, empató 10 y apenas perdió en tres oportunidades. Y también se desprenden de esas encuentros que, casualmente, también es Barracas Central el equipo al que más veces le dio penales a favor: 5.

La reacción de Iván Marcone ante la postura arrogante de Pablo Dóvalo Matías Nápoli - FOTOBAIRES

Ahora bien, no es nuevo este recelo por Dóvalo y su desempeño cuando dirige Barracas Central. El diseñador gráfico nacido en Buenos Aires y de 47 años tiene otra estadística llamativa cuando Barracas Central logró el ascenso a Primer División en la temporada 2021/2022: lo dirigió 7 veces y el Guapo no perdió: logró 4 triunfos, todos de visitante, y 3 empates.

Incluso, su último gran escándalo fue en el partido que Barracas Central le ganó a Sarmiento de Junín por 5-3. Dóvalo quedó en el centro de la escena, primero, por una clara mano en el área de Barracas que el juez no consideró penal y, después, por un gol anulado tras una intervención del VAR que despertó la ira los jugadores de Junín. Casualmente, Dóvalo trabajó en ese partido junto con Luis Lobo Medina al frente del VAR, la misma pareja que estuvo anoche en el choque entre Barracas e Independiente.

Pero no sólo Dóvalo está señalado por sus desempeños arbitrando a Barracas Central en la elite del fútbol argentino, sino que en el ascenso, también fue protagonista de un hecho muy singular. Durante el sorteo de jueces para la última fecha de la pasada temporada de la Primera Nacional, Barracas Central debía visitar a Villa Dálmine con la obligación de ganar, para meterse en la definición por el primer ascenso a la Primera División. Federico Beligoy fue el encargado de llevar adelante el sorteo para que no hubiera suspicacias en torno al mismo. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.

Resulta que Beligoy anunció que en el bolillero iban a entrar la bolilla 16 y la 3. Y aunque no explicitó a quiénes correspondía cada una, dijo que eran Yamil Possi y Dóvalo, en ese orden. Por lo que se puede interpretar que la 16 era para Possi y la 3, para Dóvalo. Finalmente, cuando se sacó una bolilla se trató de la 16 y Beligoy anunció que era Dóvalo el designado para Dálmine-Barracas.

Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el Arbitraje 😅 pic.twitter.com/sReMrbyz8x — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 6, 2024

La confusión se multiplicó con un “furcio” del Director Nacional de Arbitraje en Argentina: “Por consiguiente, la bolilla 3 de Pablo D... De Possi Yamil es para Santamarina-Tristán Suárez”, buscó corregirse rápidamente Beligoy. En el partido disputado en Campana, se impuso Barracas por 3 a 1.

Una noche de furia en Huracán

Con cara circunspecta, inconmovible y sin detener su paso en la noche de Parque de los Patricios, Pablo Dóvalo se mantuvo firme en sus decisiones arbitrales ante los periodistas y no quiso entrar en el cruce de declaraciones con Carlos Tevez. “Es su opinión”, respondió a los medios, y reforzó la idea: “Tevez puede decir lo que quiera ¡Si acá se puede decir lo que uno quiere! Hablar es gratis”. Acerca de la discusión principal, sobre si el planchazo de Alexis Domínguez contra Iván Marcone merecía la expulsión, el referí aseguró: “Le saqué la tarjeta que consideraba, el VAR me confirmó la decisión”.

Contrariado por las continuas preguntas de los hombres de prensa, se abrió camino rumbo a un vehículo, secundado por dos guardias de seguridad, mientras repetía: “¿Me dejan pasar por favor?” Incluso, cuando el periodista partidario Lucas González Diez se le cruzó en su recorrido, lo señaló y les dijo a los efectivos: “¿Me pueden sacar a este muchacho, porfa? No te quiero responder”. Y frente a uno de los periodistas que defendió a su colega del medio Rojos de Pasión, Dóvalo replicó: “¡Pero me está persiguiendo hace 100 metros!”.

Insaciable en su altanería, Pablo Dóvalo también pidió que sacaran al periodista Lucas González Diez (@Lugonzalezdiezz) mientras hablaba con la prensa luego del partido Barracas - Independiente. pic.twitter.com/ss63mFHA67 — VarskySports (@VarskySports) March 6, 2024

Ni bien finalizó el partido entre Barracas Central e Independiente, Dóvalo había discutido con los jugadores del Rojo, y se plantó frente al defensor Joaquín Laso: “Yo no soy ningún boludo, Laso. El boludo sos vos. Desde Italiano que te conozco. Hace 20 años que te conozco”. El zaguero le había reprochado “No revisaste ninguna” de las jugadas controvertidas en la cancha de Huracán.

En medio del nerviosismo, Dóvalo fue objeto de críticas también por parte de los jugadores, no sólo desde el lado de Carlos Tevez. “El árbitro no sabe qué decir. No tiene explicaciones. Lo que me diga no tiene sentido, no va a tener explicación. Él puede elegir seguir viniendo a dirigir acá y seguir así. No va a tener nunca explicación. Él elige no tener las manos limpias”, fustigó el capitán Iván Marcone. “Nosotros somos los damnificados, lo sabemos. En todo este proceso tenemos que dejar atrás esto y seguir. Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar”, apuntó el exBoca y Lanús.

Además, Marcone confió que, en los vestuarios, Tevez ya les había advertido sobre el estilo de arbitraje antes del partido: “Te da mucha tristeza porque se perjudica el fútbol argentino y se ve afuera. Es triste. Carlos (Tévez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer. Yo escucho a la gente que dice ‘no, pará el juego’. Yo no puedo pararme adelante de la pelota y decir que no se juegue hasta que la vaya a revisar. Si no la quiere revisar, no la va a ir a ver. Es más fácil que nos saque amarilla o nos expulse a nosotros que parar el partido. Acá no se para el partido para ir a ver, sino que te dicen que saques rápido”.

No, no es casualidad. Pablo Dóvalo y Luis Lobo Medina SIEMPRE favorecen a Barracas Central.



Les puedo asegurar que en la Primera Nacional fue mucho más alevoso porque no siempre lo transmitían por TyC.



El penal que no le da a Sarmiento es una LOCURA.



No pueden dirigir más. pic.twitter.com/9eMP0YP4oo — Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido) March 6, 2024

El arquero de Independiente Rodrigo Rey se sumó a los cuestionamientos contra el arbitraje: “Tenemos la liga de los campeones del mundo, que la mira todo el mundo. Y que pase algo como hoy (por anoche) es feo. Que tengamos cuatro árbitros en cancha, el VAR, la tecnología...Todos vieron lo que sucedió. Esto es así, hoy nos pasa a nosotros, pero mañana le pasa a otro equipo” Y agregó: “Nuestro rol sigue siendo en el campo de juego y nada más”

“No nos imaginábamos que iba a ocurrir algo así, uno siempre piensa que todo va ir bien porque creemos en la justicia del fútbol. Queremos que el fútbol sea un deporte honesto, pero lamentablemente lo que pasó dentro de la cancha todos lo ven”, manifestó.

