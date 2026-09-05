Belgrano tuvo todo para ganarlo en los 90 minutos y en la última: pasó de todo en el 1-1 con Huracán

Dos goles anulados, una joya de Uvita Fernández (volea de zurda impresionante) y un penal en el cierre, que se patea y se acaba, redondean una noche de fútbol y emociones en Córdoba. ¿Y qué pasó? La orden de Lobo Medina, el juez, a Lucas Passerini, un goleador que había ingresado 20 minutos antes, era que patee y se terminaba el partido. Así lo estipula el reglamento.

El delantero le pegó con alma y vida y... la pelota fue devuelta por el travesaño. Y así terminó la historia: Belgrano debió ganar en los 90 minutos y en la última jugada, pero no pudo. No supo.

Iban 53 minutos, 17 segundos...

A Zelarayan le cometieron un penal en la última jugada

Así, Belgrano de Córdoba y Huracán igualaron este viernes 1 a 1 en un encuentro de la fecha 8 del Torneo Clausura, jugado en el Estadio Julio Cesar Villagra.

El equipo de Ricardo Zielinski se había puesto en ventaja con el grito de Nicolás Fernández y, cuando parecía que iba a sumar de a tres por el gran partido hecho, los dirigidos por Diego Martínez lograron la igualada con un cabezazo demoledor de Jordy Caicedo, a los 39 minutos del segundo tiempo.

Desde el arranque, el Pirata fue más que el Globo, tenía la posesión de la pelota y se acercaba con más peligro que su rival al área contrario, por lo que Hernán Galíndez tenía un participación activa.

Una escena del duro encuentro en Córdoba

A los 10 minutos , como en todas las canchas del fútbol argentino durante ese fin de semana, se realizó el homenaje de Lionel Messi tras su retiro de la selección: aplausos bajaron de las tribunas y algunas banderas del 10.

Belgrano abrió el marcador, pero... Fue anulado por el árbitro Luis Lobo Medina a instancias del VAR, ya que Emiliano Rigoni había parado la pelota con la mano previo al centro que terminó en el tanto en contra de Máximo Palazzo.

De forma inesperada, el equipo de Diego Martínez abrió el marcador, pero... El grito fue anulado por el juez de línea y luego lo ratificó el VAR, ya que el ecuatoriano estaba fuera de juego, en una acción confusa. Según la TV, parecía habilitado.

¡¡INCREÍBLE FINAL EN ALBERDI!! Ojeda le comete un penal a Zelarayán, Lobo Medina anuncia que “no hay rebote, se patea y termina”, Passerini se hace cargo de ejecutarlo y… ¡AL TRAVESAÑO! Todo termino 1-1 entre Belgrano y Huracán.



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Más tarde, Belgrano se lanzó al ataque. Hernán Galíndez se interpuso una y otra vez sobre Nicolás Fernández, hasta que el atacante definió con clase. Ramiro Hernandes elaboró una gran jugada personal y tras deshacerse de un rival, buscó a Uvita, en el área. Control y bombazo de zurda. Ahora sí, valía: 1-0.

El Globo alcanzó la igualdad, con una buena combinación entre Juan Bisanz y Óscar Cortés. El ecuatoriano controló dentro del área y cedió el balón para César Ibáñez, que picó a sus espaldas y envió un milimétrico centro para Jordy Caicedo.

En el tiempo de descuento, Belgrano fue con todo y Huracán se replegó, más allá de que estaba a tiro de ganarlo. Si se animaba, claro. Y en el último instante del partido, Lucas Zelarayán recibió una falta de Emmanuel Ojeda (una torpe acción, parecida al penal de Francia contra España en el Mundial) y el árbitro señaló penal.

PENAL PARA ESPAÑA ANTE FRANCIA POR ESTA PATADA DE DIGNE A YAMAL.



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Luis Lobo Medina avisó que era la última acción del partido: “Patea y se termina”. Desde los 12 pasos, Lucas Passerini se hizo cargo de la ejecución y su remate chocó en el travesaño, por lo que ambos equipos terminaron repartiendo puntos en Córdoba al empatar 1 a 1.

Una atractiva noche de fútbol local en Córdoba. Con un final de locos.