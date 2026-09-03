Saltar al contenido principal
LA NACION

Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro correspondiente a la octava fecha del Grupo A se disputará este sábado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se transmitirá en vivo por ESPN Premium

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Facundo Herrera es uno de los jóvenes que apareció este año en la primera división de Boca y estaría de arranque ante el Lobo
Facundo Herrera es uno de los jóvenes que apareció este año en la primera división de Boca y estaría de arranque ante el LoboGonzalo Colini - La Nación

Boca Juniors visitará este sábado a Gimnasia de Mendoza en el encuentro correspondiente a la octava fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado a las 16.30 (horario argentino) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.60 contra 3.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.98.

El Lobo mendocino es una de las revelaciones del certamen porque marcha segundo en la tabla de posiciones de la zona A con 15 puntos gracias a cinco triunfos y dos derrotas. El conjunto dirigido por Darío Franco lleva tres victorias en fila y se ubica apenas una unidad por detrás de Instituto de Córdoba, por lo que tiene una buena ocasión para conseguir un triunfo que sería histórico y seguir entre los líderes.

El xeneize, por su parte, avanzó este miércoles a cuartos de final de la Copa Argentina al derrotar a Vélez por penales 4 a 3 -en los 90 minutos reglamentarios igualaron 0 a 0- en Córdoba y llega a este encuentro en un buen momento que incluye también la estadía entre los mejores ocho de la Copa Sudamericana, torneo en el que la próxima semana empezará a disputar la serie de cuartos de final ante San Pablo.

Leandro Paredes no jugará ante Gimnasia de Mendoza porque sufrió una molestia muscular ante Vélez
Leandro Paredes no jugará ante Gimnasia de Mendoza porque sufrió una molestia muscular ante VélezInstagram

El equipo del barrio porteño de la Boca no regresó a la Ciudad de Buenos Aires después del triunfo ante el Fortín en Córdoba y viajó directamente a Mendoza. Es probable que, por la proximidad del partido de la Sudamericana, el entrenador Rodolfo Arruabarrana no disponga de todos los habituales titulares. De hecho, una baja confirmada es la de Leandro Paredes, quien sufrió una molestia muscular y será preservado.

A él se suman los casos de Milton Delgado y Tomás Aranda. El primero padece un desgarro y el segundo se fracturó el peroné de la pierna derecha. Ayrton Costa tampoco está a disposición, por una lesión muscular, y su lugar lo podría ocupar Facundo ‘Jagger’ Herrera para que Marco Pellegrino esté a disposición para jugar ante San Pablo.

  • Ambos equipos se enfrentaron este año en el Torneo Apertura y empataron en la Bombonera 1 a 1 con goles de Luciano Paredes para el visitante y Miguel Merentiel para el local.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Una vida de película: murió el Loco Salinas, gloria de una época dorada de Boca y autor de un gol inolvidable
    1

    Murió el “Loco” Carlos Salinas, gloria de una época dorada de Boca y autor de un gol inolvidable

  2. El video con el que Manchester City presentó a Enzo Fernández y la particular reacción de Haaland
    2

    El video con el que Enzo Fernández fue presentado por Manchester City y la reacción de Erling Haaland

  3. Otro pase de novela de Enzo Fernández: 146 millones de euros para ser el nuevo líder de Manchester City
    3

    Enzo Fernández deja Chelsea y pasa a Manchester City en otro pase millonario en su carrera: 146 millones de euros

  4. El primero de varios: cómo fue el homenaje a Messi en el minuto 10 de Boca vs. Vélez en Córdoba
    4

    Copa Argentina: Boca y Vélez empezaron con los homenajes a Lionel Messi