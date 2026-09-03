Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors visitará este sábado a Gimnasia de Mendoza en el encuentro correspondiente a la octava fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado a las 16.30 (horario argentino) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.60 contra 3.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.98.

El Lobo mendocino es una de las revelaciones del certamen porque marcha segundo en la tabla de posiciones de la zona A con 15 puntos gracias a cinco triunfos y dos derrotas. El conjunto dirigido por Darío Franco lleva tres victorias en fila y se ubica apenas una unidad por detrás de Instituto de Córdoba, por lo que tiene una buena ocasión para conseguir un triunfo que sería histórico y seguir entre los líderes.

El xeneize, por su parte, avanzó este miércoles a cuartos de final de la Copa Argentina al derrotar a Vélez por penales 4 a 3 -en los 90 minutos reglamentarios igualaron 0 a 0- en Córdoba y llega a este encuentro en un buen momento que incluye también la estadía entre los mejores ocho de la Copa Sudamericana, torneo en el que la próxima semana empezará a disputar la serie de cuartos de final ante San Pablo.

Leandro Paredes no jugará ante Gimnasia de Mendoza porque sufrió una molestia muscular ante Vélez Instagram

El equipo del barrio porteño de la Boca no regresó a la Ciudad de Buenos Aires después del triunfo ante el Fortín en Córdoba y viajó directamente a Mendoza. Es probable que, por la proximidad del partido de la Sudamericana, el entrenador Rodolfo Arruabarrana no disponga de todos los habituales titulares. De hecho, una baja confirmada es la de Leandro Paredes, quien sufrió una molestia muscular y será preservado.

A él se suman los casos de Milton Delgado y Tomás Aranda. El primero padece un desgarro y el segundo se fracturó el peroné de la pierna derecha. Ayrton Costa tampoco está a disposición, por una lesión muscular, y su lugar lo podría ocupar Facundo ‘Jagger’ Herrera para que Marco Pellegrino esté a disposición para jugar ante San Pablo.