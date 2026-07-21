Belgrano vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Belgrano y Rosario Central se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El Pirata, reciente ganador del Apertura, parte como favorito según los pronósticos. El encuentro está programado para las 19.30 en el estadio Gigante de Alberdi, con televisación de TNT Sports, que requiere una suscripción al “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Ricardo ‘Ruso’ Zielinski se consagró campeón del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras derrotar a River por 3 a 2 en la final, con un doblete de Nicolás Fernández y un tanto de Leonardo Morales (Facundo Colidio y Tomás Galván anotaron los tantos del Millonario). El Canalla, por su parte, perdió 1 a 0 en semifinales justamente con River por un tanto de Colidio.

Thiago Cardozo se convirtió en una pieza clave de Belgrano como el dueño indiscutido del arco X @Belgrano

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 24 de enero de este año, en el marco de la primera jornada del Apertura. En aquella oportunidad, Belgrano se quedó con la victoria por 2 a 1 como visitante, en el Gigante de Arroyito, por los goles de Facundo Mallo en contra y Lautaro Gutiérrez (Ángel Di María, de penal, puso en ventaja parcial a Rosario Central). El antecedente más reciente en Córdoba, en tanto, es del 28 de julio de 2023, por la 27° fecha de la Liga Profesional, en un encuentro que terminó 0 a 0.

Belgrano vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Jueves 23 de julio.

: Jueves 23 de julio. Hora : 19.30.

: 19.30. Estadio : Gigante de Alberdi.

: Gigante de Alberdi. Árbitro: A confirmar.

Belgrano vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 19.30 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Belgrano corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 3.32 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.85.