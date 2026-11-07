Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, EN VIVO: el minuto a minuto de la definición de la Tabla Anual

Por su parte, el equipo que conduce por Diego Martínez formará con el habitual equipo titular en busca de meterse en la clasificación del Clausura.

El 11 de Huracán: Hernán Galíndez (capitán); César Ibáñez, Máximo Palazzo, Hugo Nervo, Federico Vera; Óscar Cortés, Facundo Waller, Lucas Blondel; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo y Bruno Barticciotto.