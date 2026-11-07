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Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, EN VIVO: el minuto a minuto de la definición de la Tabla Anual

Los tres candidatos juegan como locales en la última fecha del Clausura

Boca depende de sí mismo para ser campeón
Boca depende de sí mismo para ser campeónGonzalo Colini - La Nación

Gol de Huracán, que sorprende a Argentinos en La Paternal

Óscar Cortés recibió un pase que lo dejó solo por la derecha y definió con un remate bajo. La pelota se desvió en un defensor y se le escapó por abajo al arquero Brayan Cortés. Huracán gana 1-0 y, con los otros dos partidos empatados, Boca se mantiene como campeón parcial de la tabla anual.

Boca es campeón por ahora: los tres partidos siguen sin goles

Los encuentros en la Bombonera, La Paternal y el Gigante de Arroyito continúan 0-0. Con estos resultados, Boca se mantiene como líder de la tabla anual con 61 puntos, los mismos que Argentinos, pero con una diferencia de gol muy superior (+22 contra +12). Rosario Central queda tercero, con 60 unidades.

Comenzó la definición de la tabla anual en tres canchas

Ya se juegan los tres partidos que definirán al campeón de la tabla anual 2026. Boca recibe a Defensa y Justicia en la Bombonera, Argentinos enfrenta a Huracán en la Paternal y Rosario Central se mide con Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. Los tres encuentros comenzaron 0-0, con Boca como líder por su mejor diferencia de gol.

Arruabarrena habló de la ansiedad de Boca antes de la definición

Rodolfo Arruabarrena reconoció el nerviosismo del plantel ante la posibilidad de conquistar la tabla anual. “Es normal que haya cosquilleos”, señaló el entrenador, que destacó la inteligencia de sus futbolistas y la experiencia de los referentes para transmitir tranquilidad. Además, consideró positivo que exista ansiedad por disputar el encuentro, aunque advirtió que lo importante será saber controlarla una vez que comience a rodar la pelota.

Los titulares de Huracán

Por su parte, el equipo que conduce por Diego Martínez formará con el habitual equipo titular en busca de meterse en la clasificación del Clausura.

El 11 de Huracán: Hernán Galíndez (capitán); César Ibáñez, Máximo Palazzo, Hugo Nervo, Federico Vera; Óscar Cortés, Facundo Waller, Lucas Blondel; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo y Bruno Barticciotto.

Argentinos y su formación confirmada

El equipo de Nicolás Diez recibirá a Huracán con estos titulares, en busca del sueño del título en la Paternal.

El 11 de Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Erik Fernando Godoy, Mateo Mendoza, Franco Paredes; Nicolás Oroz (capitán), Kevin Gutiérrez, Facundo Carrizo; Diego Porcel; Gastón Verón y Matías Giménez.

Estudiantes de Río Cuarto confirmó su formación para visitar a Rosario Central

El equipo dirigido por Rubén Forestello, que ya perdió la categoría, visitará el Gigante de Arroyito en un partido decisivo para la tabla anual.

El 11 titular de Estudiantes (RC): Francisco Gualtieri; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Gonzalo González, Lautaro Cepeha; Alejandro Carrera (capitán), Tomás González, Facundo Gallardo; Ibrahim Hesar y Juan Chala.

Rosario Central confirmó su formación para buscar el título de la tabla anual

El equipo de Jorge Almirón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, sin Ángel Di María convocado para el encuentro decisivo.

El 11 de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando (capitán), Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández; Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

Defensa y Justicia confirmó su formación para enfrentar a Boca en la Bombonera

El equipo dirigido por Julio Vaccari buscará sumar puntos para acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana y arruinarle la fiesta a Boca.

El 11 titular de Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damian Fernández, Valentín Loza; Cesar Pérez, Santiago Sosa; Juan Gutiérrez, Maximiliano Porcel, Jeremías Lucco; Leandro Fernández (capitán).

Arruabarrena confirmó el equipo de Boca con un cambio

El Vasco Arruabarrena dispuso el ingreso de Alan Velasco por Leonel Flores para recibir a Defensa y Justicia, respecto al último triunfo ante River en el superclásico.

El 11 de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes (capitán), Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Rosario Central estrena su tercera bandeja en el Gigante de Arroyito

En una jornada decisiva para la tabla anual, Rosario Central inaugura la tercera bandeja de su estadio, apenas 180 días después del inicio de las obras. El estreno coincide con el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, en el que el equipo rosarino buscará una victoria que le permita aspirar al título.

Un título que tendrá su propia copa y un distintivo especial

La Liga Profesional presentó un trofeo para el ganador de la Tabla Anual y un parche que distinguirá al campeón. La definición de este sábado no solo determinará el orden final de la clasificación acumulada: uno de los tres candidatos podrá celebrar una nueva consagración ante sus hinchas.

La Copa de la Tabla Anual
La Copa de la Tabla AnualPrensa LPF

¿Qué necesita cada candidato para consagrarse?

Boca depende de sí: una victoria le permitirá ser campeón, siempre que Argentinos no consiga remontar los diez goles de diferencia que los separan. Si empata, necesitará que ninguno de sus dos competidores gane. Argentinos, por su parte, buscará vencer a Huracán y que Boca deje puntos en el camino. Rosario Central debe derrotar a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que ni Boca ni Argentinos consigan los tres puntos.

Bienvenidos a la definición de la tabla anual

Boca recibe a Defensa y Justicia en la Bombonera, Argentinos Juniors enfrenta a Huracán en la Paternal y Rosario Central juega ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. Los tres partidos comienzan a las 17.30 y definirán al campeón de la Tabla Anual 2026, que premia al equipo con mayor cantidad de puntos acumulados entre las fases regulares del Apertura y el Clausura. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports al xeneize; ESPN 2 a los canallas; y TNT al Bicho. El minuto a minuto de los partidos, en LA NACION.

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