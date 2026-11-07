Boca, Argentinos y Rosario Central por la Tabla Anual, EN VIVO: así se define el Campeón de Liga

Boca Juniors, Argentinos Juniors o Rosario Central: uno de ellos dos será campeón este sábado. Es que, con la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 que promete ser vibrante, se definirán otras cuestiones. El que culmine como primero de la Tabla Anual, la que cuenta los puntos del Apertura y Clausura, será también el Campeón de Liga, el mejor de la temporada, un galardón que hoy tiene vigente el Canalla rosarino. Además, quedará diseñado el cuadro de octavos de final de este certamen.

Los encuentros que protagonizarán ante Defensa y Justicia, Huracán y Estudiantes de Río Cuarto inician a las 17.30 (horario argentino) y se pueden ver televisión en ESPN Premium, ESPN 2, ESPN, TNT Sports y TNT. Cada uno de acuerdo a la distribución en la pantalla que le haya tocado. Y todos los casos, para poder sintonizar, también de manera online, es necesario estar suscripto y ser cliente de Flow, DGO y Telecentro Play. Además se necesita tener contratado el “Pack Fútbol”.

Los detalles de todos los partidos y las tablas en vivo de las definiciones y las clasificaciones a las copas se pueden seguir en canchallena.com.

Los tres equipos que se miran entre sí están en la cancha. Los tres, son locales. Esa es la particularidad de la jornada.

¡Hay gol de Huracán! ante Argentinos Juniors, por lo que una derrota no le sirve al Bicho para pelear el título.

El xeneize, el Canalla y el Bicho son los los tres equipos que tienen chances de quedarse con el título que se implementó el año pasado. La Tabla Anual es atractiva en sí misma por dar clasificaciones a las copas internacionales. A priori, tres directos a la Libertadores y cinco a la Sudamericana. Sin embargo, en 2025 y en medio de enormes polémicas, la AFA, a través de la Liga Profesional, otorgó un campeonato oficial a Rosario Central por haber sido primero de la Anual.

Nicolás Oroz estaría de arranque en Argentinos Juniors este sábado Argentinos Juniors

Cronograma y resultados de este sábado 7 de noviembre

Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

1-0: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia.

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia. 1-1: Talleres vs. Estudiantes de La Plata.

Talleres vs. Estudiantes de La Plata. 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Además, entre los partidos de este fin de semana quedará definida la primera ronda del Torneo Clausura 2026 que entró en su recta final, los octavos de final.

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces de octavos en adelante, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Rosario Central está bien plantado de cara a los playoffs, pero es el tercero en discordia de la Tabla Anual Juan Jose Garcia

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Sarmiento (8B).

vs. Sarmiento (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Newell’s (7A).

vs. Newell’s (7A). (3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

vs. (6B). (1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

vs. Gimnasia de Mendoza (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B).

vs. (5B). (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

vs. Independiente Rivadavia (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Inependiente (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.