Escuchar

Los dos están fuera de los puestos de playoffs de la Copa de la Liga Profesional y vienen de sendas derrotas. Tanto Boca como Racing, que se enfrentarán este domingo a las 21.30 (transmisión de TNT Sports) por la fecha 10, llevan adelante ciclos con nuevos entrenadores desde principios de año. Hasta ahora, la inestabilidad los envuelve, el rumbo es indefinido.

“Fue nuestro peor partido”, reconoció Diego Martínez tras la derrota contra Unión. El director técnico, que suele recurrir a argumentaciones tácticas para explicar los partidos de Boca, esta vez prefirió la elocuencia. Racing se fue despedido con silbidos tras caer ante Unión en el Cilindro de Avellaneda. Fue la tercera derrota como local, todas con un denominador común: la incapacidad para revertir la desventaja. En las tres ocasiones terminó sin convertir.

Los hinchas de Boca que esta tarde ocupen la cabecera Sur baja, la que da al Riachuelo, se encontrarán con la novedad de una visibilidad más despejada. Mientras sigue estancado el proyecto de la renovación integral y la ampliación de la Bombonera, por ahora Juan Román Riquelme ofrece mejoras parciales, como la reducción a la mitad de la alambrada de ese sector.

Bajamos el alambrado de la Popular Sur para que veas el partido como nunca antes. #DaleBoca 💙💛💙 pic.twitter.com/9Wo8eCzNte — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 9, 2024

Una evolución más significativa que la edilicia necesitará el equipo de Martínez. En la semana, Riquelme hizo una aparición pública para bajar los niveles de disconformidad: “No hay que olvidar que van nueve partidos. Muchos técnicos han dejado de dirigir. El fútbol argentino se vive de esa manera. Pero estamos contentos con el entrenador que tenemos. Estamos en el comienzo de la temporada y parece que lleváramos tres meses. Cada tres días se desgarra un jugador de cualquier equipo. Para mí, lo más lógico es el torneo largo: da más tiempo y tranquilidad”.

Sobre el desgaste acumulado, Boca pagará un costo en el arco. Sergio Romero quedó al margen por una inflamación del tendón de Aquiles izquierdo. Al margen, “Chiquito” está en negociaciones por la renovación del contrato que se vencerá a fin de año. El reemplazante sería el histórico Javier García (37 años), cuya última actuación fue el 29 de octubre, en un 0-0 frente a Estudiantes. Al banco iría Leandro Brey, que aún no debutó oficialmente y viene de ser titular en el seleccionado preolímpico que consiguió la clasificación para los Juegos de París.

No reaparecerá Nicolás Figal, que en la última práctica sintió una molestia en la rodilla izquierda. Figura en la lista de concentrados Marcos Rojo, que aún no debutó en la Copa de Liga, tras la lesión muscular que sufrió a mediados de enero. Continuará Nahuel Valentini en la zaga. Las otras variantes del entrenador de Boca apuntan a mejorar el rendimiento. El juvenil Mauricio Benítez, titular ante Defensa y Justicia y Tigre, sustituirá al resistido Jorman Campuzano. Miguel Merentiel, que acumula cuatro partidos sin convertir, le dejará su lugar a Luca Langoni. La sociedad del veloz extremo con Edinson Cavani era un reclamo cada vez más insistente en las últimas semanas. La fórmula de un delantero por fuera y otro por dentro, en lugar de los dos tanques, no fue muy utilizada por Martínez. Solo contra Sarmiento alineó de entrada a Langoni, en la posición de cuarto volante, abierto sobre la derecha, junto a Merentiel y Cavani.

Juanfer Quintero viene de fallar un penal en la derrota ante Sarmiento; para el director técnico Gustavo Costas, el principal aspecto por encaminar en Racing es el anímico. Prensa Racing

Gustavo Costas dijo que para al clásico el principal aspecto por trabajar es “el anímico”. El partido medirá el peso de dos tendencias. Exceptuando el encuentro en que hizo de local en el Nuevo Gasómetro (1-1 vs. Sarmiento) por el acondicionamiento del campo, Boca fue más productivo en la Bombonera (dos triunfos y un empate), donde Cavani se destapó con un hat-trick a Belgrano. Los números de Racing lucen mejor cuando es visitante, condición en la que está invicto, con un triunfo sobre Independiente y el 4-0 contra Newell’s.

Tras el clásico de este domingo quedarán cuatro fechas. A Boca le resta un fixture complejo: Estudiantes (visitante), San Lorenzo (local), Newell’s (V) y Godoy Cruz (L). El calendario de la Academia marca Defensa y Justicia (L), Central Córdoba (V), Lanús (L) y Belgrano (V).

📋 Convocados para el partido ante Boca. pic.twitter.com/0JBVGC73Pe — Racing Club (@RacingClub) March 9, 2024

“El domingo será una final”, dijo Martínez. Una perspectiva que comparte Racing.

Probables formaciones

Boca: Javier García; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nahuel Valentini y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Cristian Medina y Kevin Zenón; Luca Langoni y Edinson Cavani. Director técnico: Diego Martínez.

Javier García; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nahuel Valentini y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Cristian Medina y Kevin Zenón; Luca Langoni y Edinson Cavani. Director técnico: Diego Martínez. Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa y Agustín García Basso; Facundo Mura o Santiago Solari, Bruno Zuculini, Juan Nardoni y Gabriel Rojas; Juan Quintero; Adrián Martínez y Roger Martínez. Director técnico: Gustavo Costas.

Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa y Agustín García Basso; Facundo Mura o Santiago Solari, Bruno Zuculini, Juan Nardoni y Gabriel Rojas; Juan Quintero; Adrián Martínez y Roger Martínez. Director técnico: Gustavo Costas. Árbitro: Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Hora: 21.30.

21.30. TV: TNT Sports.

LA NACION