Boca campeón. Ganó su primera Copa Libertadores Sub 20 y ratificó a nivel continental su dominio en Inferiores

La historia dirá que el domingo 16 de julio de 2023 Boca ganó su primera Copa Libertadores Sub 20. En la final de un torneo disputado en en La Serena, Chile, venció a Independiente del Valle de Ecuador por 2 a 0 (goles de Ignacio Rodríguez) y levantó el trofeo más deseado. Sin embargo, el trasfondo de esta conquista y de la competición va mucho más allá.

La consagración xeneize tuvo espectadores de lujo, ya que en la platea del estadio de La Portada estaban Juan Román Riquelme, vicepresidente de la entidad, Mariano Herrón. entrenador de la Reserva, y Blas Armando Giunta, coordinador de Inferiores. El abrazo entre el dirigente y uno de los íconos del club en las décadas del 80 y 90 fue muy simbólico. Riquelme fue el encargado de colgarles la medalla a los campeones.

𝐄𝐧 𝐭𝐮 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧 💙💛💙



El vicepresidente Juan Román Riquelme entregó las medallas a los Campeones de la @LibertadoresU20 #DaleBoca 🔵🟡🔵#LibertadoresSub20 🏆 pic.twitter.com/DBlhCCpR1W — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 16, 2023

Los datos estadísticos exponen la superioridad: de los cinco partidos disputados ganó cuatro, en los que no recibió goles: 1-0 a Huachipato, a Defensor Sporting y a Palmeiras, último campeón, en semifinales, y el 2-0 de la final ante Independiente del Valle; sólo pudo convertirle el conjunto brasileño en la etapa de grupos, donde igualaron 2 a 2.

Esta consagración a nivel internacional es una consecuencia del trabajo de la entidad de la Ribera en sus divisiones formativas. El club es el bicampeón vigente del Torneo de Reserva y su posterior Trofeo de Campeones, títulos que ganó en 2021 y revalidó en 2022, con Herrón como conductor. Se clasificó a esta competencia por ser el campeón de la Cuarta División del Torneo del Primer Semestre de 2022. La búsqueda de nuevos desafíos derivó en enfocarse en la Libertadores, con una zanahoria reluciente: intentar lograr un trofeo que el club no había podido ganar antes.

De los 20 campeones de América algunos son más conocidos para el público en general. Uno es Nahuel Genez, que debutó en Primera en aquel partido de 2021 con Banfield, cuando el primer equipo no pudo competir por el escándalo en el vestuario de Atlético Mineiro. Al año siguiente ingresó unos minutos ante Quilmes, por la Copa Argentin. Ya con Almirón como DT, fue titular ante Godoy Cruz. El otro es Lautaro Di Lollo. El defensor central firmó contrato hasta 2026 y hace unas semanas disputó el Mundial Sub 20 con la seleccion argentina. Aún no disputó minutos en Primera, pero Almirón lo tiene en su órbita: suele integrar el banco de suplentes.

Además, la columna vertebral del flamante campeón de América la conforma el arquero Sebastián Díaz Robles, quien habitualmente es suplente de Leandro Brey en la Reserva. A los 19 años firmó su primer contrato con Boca hasta diciembre de 2027 y en el torneo disputado en Chile exhibió buenas condiciones. De hecho, mantuvo su valla invicta en 4 de los 5 partidos. El zaguero Valentín Fascendini (categoría 2003) compartió zaga con Di Lollo y fue el otro vértice de ese cerrojo defensivo boquense. Zurdo, tiene buena salida por abajo y es muy rápido en el cierre mano a mano.

🔥El primer gol rumbo al título. Ignacio Rodríguez y un cabezazo perfecto para el tanto Xeneize en la final de la CONMEBOL #LibertadoresSub20 🏆 pic.twitter.com/xfapPmyBZS — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) July 16, 2023

La gran figura es Mauricio Benítez, responsable de manejar al equipo en el mediocampo. Pero con un plus: tiene una gran pegada de media distancia y gol. De hecho hizo tres. Es titular indiscutido en la Reserva y no sería descabellado que en poco tiempo sea promovido a Primera.

Adelante, dos nombres: Rodrigo Pittavino es el ligerito del equipo. Su endiablada gambeta en velocidad hizo estragos en la competencia y, después de dos asistencias, al equipo le costó reemplazarlo para la final luego de sufrir un desgarro. El autor de los dos goles en la gran final se llama Ignacio Rodríguez. Gran cabezazo para abrir un partido parejo y presencia en el área para aprovechar una pelota que quedó boyando y mandarla a la red. En total marcó tres tantos, porque antes había anotado el 1 a 0 sobre Huachipato ene l debut. Después de una gran temporada en la Cuarta división (14 goles en 11 partidos) empezó a alternar con la Reserva este año.

⚽ El doblete de Nacho.



Ignacio Rodríguez también marcó el segundo gol en la consagración de @BocaJrsOficial 🔵🟡🔵 en la CONMEBOL #LibertadoresSub20 🏆 pic.twitter.com/xMlqCHxsoS — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) July 16, 2023

Como campeón de América, Boca se ganó el derecho a disputar la Copa Intercontinental Sub 20, trofeo que comenzó a disputarse el año pasado, luego de que CONMEBOL y UEFA firmaran un acuerdo de entendimiento para promover la competencia juvenil y, al mismo tiempo, recuperar una competición que quedó en el pasado cuando nació el Mundial de Clubes.

Dicho partido se disputará en Buenos Aires el 9 de septiembre y el rival del xeneize será el AZ Alkmaar, de Países Bajos. Si bien no está definida la sede de esa final, ya comenzaron las gestiones para que se dispute en la Bombonera.

El plantel de Boca campeón de la Copa Libertadores Sub 20:

Arqueros: 1 - Sebastián Díaz Robles (2003) y 12 - Lucas Torlaschi (2004)

Defensores: 6 - Valentín Fascendini (2003), 14 - Thomás Bentancor (2003), 2 - Lautaro Di Lollo (2004), 3- Nahuel Genez (2003), 4 - Natan Acosta (2003), 15 - Iván Vaquero (2003), 13 - Thomás Arrieta (2003).

Mediocampistas: 5 - Santiago Gauna (2003), 16 - Román Rodríguez (2003), 8 - Mauricio Benítez (2004), 10 - Lucas Vázquez (2004), 17 - Julián Ceballos (2004).

Delanteros: 7 - Elián Sosa (2003), 11 - Simón Rivero (2003), 18 - Rodrigo Pittavino (2003), 20 - Lucas Palma (2003), 9 - Bruno Cabral (2004) y 19 - Ignacio Rodríguez (2004).

DT: Silvio Rudman.

El plantel y el cuerpo técnico del equipo Sub 20 de Boca posa con la Copa Libertadores y sus medallas.

Un torneo especial

La Copa Libertadores Sub 20 tuvo su primera edición en 2011 y hasta el momento no tuvo una continuidad específica. De hecho, la que finalizó este domingo es apenas la séptima edición en 13 años. No hubo competencia en 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 y 2021.

Además tiene algunas cuestiones reglamentarias que la diferencian de su histórica “hermana mayor”. Por ejemplo, cada torneo se disputa en un solo país. En 2011 y 2012 se jugó en Perú, en 2016 y 2020 en Paraguay, en 2018 en Uruguay, en 2020 en Paraguay, en 2022 en Ecuador y en 2023 en Chile.

Curiosamente, en las dos primeras ediciones se invitó a equipos no pertenecientes a la Conmebol, como América de México (CONCACAF) en 2011 y Atlético de Madrid de España (UEFA), en 2012.

Al igual que en la Libertadores de mayores, los partidos que en la etapa siguiente a la fase de grupos finalizan igualados en los 90 minutos se definen directamente por penales, sin suplementario.

Boca fue el primer club argentino en llegar a la final de esta competencia, pero en la edición de 2011 cayó 4-2 por penales con Universitario de Perú, luego de igualar 1 a 1. Al año siguiente, River se coronó al derrotar a Defensor Sporting por 1 a 0. La presencia argentina es frecuente. En 2016, Lanús llegó hasta las semifinales, donde cayó 3 a 2 con San Pablo, de Brasil, que más tarde se consagró. El Granate también perdió el partido por el tercver puesto con Cortuluá, de Colombia, y no pudo treparse al podio. En 2020 River llegó a una nueva final, donde fue superado por Independiente del Valle por 2 a 1. Precisamente, esa fue la única que pudo ganar el equipo ecuatoriano, que fue protagonista de las últimas cuatro definiciones Sub 20 de la Libertadores (en 2018 fue vencido por Nacional, en 2022 por Peñarol y este año por Boca).